22-летний французский футболист стал самым дорогим игроком в мире

Килиан Мбаппе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Я хотел помочь своей команде, но у меня не получилось», - сказал футболист Килиан Мбаппе после того, как не смог реализовать пенальти в матче 1/8 финала против команды Швейцарии на Евро-2020.

Проиграв этот матч, сборная команда Франции покинула чемпионат, но даже несмотря на этот промах Мбаппе остается самым высокооплачиваемым футболистом мира. Он оценивается в сумму более €180 миллионов.

Килиан с детства мечтал играть в футбол. Он смотрел все матчи, в которых принимал участие его кумир - Криштиану Роналду, а потом пытался повторить его приемы во время игры за футбольный клуб «Бонди».

Вместе со своей семьей Килиан жил в пригороде Парижа. Родные будущей звезды футбола – спортсмены. Отец и дядя – тренеры по футболу, а мама в юности играла за французскую сборную по гандболу. Старший брат тоже футболист. Поэтому судьба Килиана в каком-то роде была предопределена.

Когда парню исполнилось 14 лет, его игру заметил великий французский футболист Зинедин Зидан. Он предложил Килиану отправиться на учебу в академию «Реала». Но родители, настроенные на то, чтобы их сын прежде всего получил базовое образование, не разрешили ему уехать из дома.

Позже, закончив колледж, Килиан выбрал клуб «Монако» и не прогадал. В 2017 году он помог команде выиграть чемпионат Франции, забив 15 голов в свой первый профессиональный сезон.

И все это время параллельно с интенсивными тренировками футболист не переставал получать образование. У Килиана есть степень бакалавра по спортивному менеджменту.

За успехами и провалами Мбаппе следит весь мир. Он уже не тот мальчишка-мечтатель и во многом превзошел своего кумира – Криштиану Роналду. «Мбаппе – это будущее и настоящее, - говорит о Килиане сам Роналду. - Он фантастический футболист, очень быстрый. Он - будущее!».

Сейчас Килиан Мбаппе играет за французский клуб «Пари Сен-Жермен», но подумывает уйти из него, так как считает, что у него пока что не до конца получается реализовывать весь свой потенциал. Руководство же клуба, в свою очередь, пытается его удержать, увеличивая и без того баснословные гонорары. Но, как говорит молодой футболист, деньги для него сейчас не главное, и ему важнее расти в профессиональном плане, забивать голы и побеждать.