Одноклассники запустили раздел с простыми гиперказуальными играми

На игровой витрине соцсети появился отдельный раздел с одним их самых популярных форматов игровых проектов. Новые игры позволят интересно провести время и попробовать свои силы в самых простых механиках, доступных даже новичкам.

Гиперказуальные игры отличаются простыми правилами и не требуют от пользователя времени на обучение. Игрок должен проходить испытания разного уровня сложности, при этом в играх может не быть внутренних платежей. Для получения дополнительных бонусов достаточно посмотреть рекламу.

Благодаря этому в гиперказуальные игры можно играть в любой ситуации: по дороге на работу или учебу, в свободную минуту дома, на пять минут перед сном или стоя в очереди.

Играть в игры можно бесплатно на любом устройстве: компьютере, мобильной версии соцсети, а также в приложениях ОК на Android и iOS. При этом пользователям не нужно дополнительно скачивать и устанавливать приложения на устройство — все игры доступны прямо из основного сайта или приложения Одноклассников.