Австрийский школьник, написавший Путину: «Хочу стать футболистом в России»

Письмо 10-летнего австрийца Маттеуса Брандштеттера президенту России Владимиру Путину всколыхнуло и растрогало многих. Фото: REUTERS

Письмо 10-летнего австрийца Маттеуса Брандштеттера президенту России Владимиру Путину всколыхнуло и растрогало многих. В своем послании мальчик попросил главу государства «не терять веру в Европу» и написал, что «Россия и Европа должны взаимодействовать гораздо крепче». Российским журналистам удалось найти не по годам смыленного паренька в его родном Ноймаркт-им-Мюлькрайс в регионе Верхняя Австрия и поговорить с мальчиком и его родителями.

Семья у Маттеуса самая обычная - папа, мама и сестра-двойняшка Клара. Правда дома родители много общаются о политике, не стесняясь вовлечь детей в свои разговоры.

- Иногда я слышал в новостях, что Россия и Европа недостаточно хорошо сотрудничают. При этом у России есть какие-то товары, у Европы – другие, поэтому я решил, что хорошо, если бы они сотрудничали, — рассказал мальчик журналистам.

Сам Маттеус увлекается историей и отчасти политикой, в частности — прошлым России и ее связями с Европой. Помимо этого мальчик много читает про Словакию, ведь его мама словачка, и благодаря этому парень свободно говорит на этом языке. В школе Маттеус учит английский, а вот дома начал активно осваивать русский язык, занимаясь по 4 раза в неделю.

На двери, ведущей в комнату Маттеуса, висит рисунок с тремя флагами: России, Австрии и Словакии. Под каждым написано название страны на ее национальном языке, а еще ниже на смеси английского и русского: My favorite is Россия («Мой любимая — Россия»).

По словам Маттеуса, он мечтает побывать в России и помимо Москвы и Санкт-Петербурга знаком и с другими городами - Екатеринбургом и Пермью. А в будущем он хотел бы стать вратарем и играть в одной из российских команд. Правда родители не особо верят в такие планы сына, с улыбкой замечая, что совсем недавно он хотел стать летчиком. Помимо спорта молодой человек еще и играет на аккордеоне.

После того как Маттеус написал письмо, он стал думать, как передать его в Кремль. Повезло, что семья знала сопредседателя российско-австрийского форума «Сочинский диалог» Кристофа Ляйтля, который и передал конверт не через почту, а с помощью посла России в Австрии. На ответ семья особо не рассчитывала, поэтому была приятно удивлена, когда получила обратную реакцию и подарки - фотографию президента России с его автографом и три книги на русском: «Москва — столица нашей Родины», детскую энциклопедию «Россия» и «Московский Кремль. Гарнизон особого назначения». Портрет Маттеус уже готов повесить над кроватью, даже подобрал специальное место под него.

Школьник получил фото президента с автографом

После свалившейся известности на семью Брандштеттер они не исключают, что сам Путин может к ним заехать на чай, и в таком случае готовы принять его как дорого гостя. На приглашение в Кремль они не рассчитывают, но после того как на письмо Маттеуса пришел ответ, уже не исключают такой возможности. Если встреча с российским президентом все-таки состоится, в семье знают, что хотели бы сказать.

- Я знаю, что это не просто, но я бы пожелала Путину, чтобы он продолжал свою линию, которой придерживался до этого. Я точно не завидую ему, но действительно преклоняюсь. И еще я сказала бы, что по-прежнему многие его поддерживают в Европе, просто многие не отваживаются говорить об этом, но я не в их числе, — признается мама Маттеуса.

Независимо от того, как развернется эта история, семья планирует когда-нибудь отправиться в Россию.