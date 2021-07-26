Зачем в России создают новый "Самолет Судного дня"

Новый летающий командный пункт будет создан в Воронеже на базе широкофюзеляжного Ил-96-400М. Фото: Объединенная авиастроительная корпорация / uacrussia.ru

Бьюсь об заклад - узнавший эту сенсационную новость читатель неизбежно задаст вопрос: а у нас ведь уже есть «Мертвая рука» (как прозвали ее американцы) или система «Периметр» (как это называется в России). Зачем еще дублирующий ее функции самолет? Резонно. Да, наша «Мертвая рука» создана как раз на тот случай, если США, допустим, нанесут по России ядерные удары. И, опять же допустим, уничтожат наши пункты управления ядерными силами. Но для того, чтобы агрессор не остался без возмездия, и создана «Мертвая рука» - она все равно сработает. Из глубокого подземелья вырвется так называемая «управляющая» ракета, которая тут же выдаст команды нашим ядерным силам (а это и Ракетные войска стратегического назначения, и атомные подлодки, и дальние бомбардировщики). И тогда наши ядерные ракеты рванут именно туда, откуда был нанесен удар по России.

Уже многие десятилетия американская (да и все разведки НАТО) яростно охотятся за районом дислокации нашего «Периметра». Их интерес понятен: если установить точные координаты «Мертвой руки» и ударить по ней, Россия лишится гарантированной возможности на возмездие.

Московская область. Многофункциональная радиолокационная станция кругового обзора "Дон-2Н". Фото ИТАР-ТАСС/ Пресс-служба министерства обороны РФ

Но есть и еще одна страховка на случай атомной атаки. Причем эта система сможет управлять не только ядерными силами, но и войсками «общего назначения». Такая система есть у США. Была она и у Советского Союза, и в наследство досталась России. Это «Самолет судного дня» - летающий командный пункт.

И вот, стало известно, что ее решено обновить - создать новый самолет - его уже начали собирать в Воронеже на базе широкофюзеляжного Ил-96-400М. Пока планируется, что войска получат два таких воздушных командных пункта. А в перспективе возможна и третья, и четверная такая машина, - по одной для обеспечения Объединенных стратегических командований, которых у нас четыре: «Север», «Юг», «Центр», «Восток».

Что еще уже стало известно об этих самолетах?

Что проект носит название "Звено-3С".

Что радиокомплекс самолета позволит доводить приказы войскам, в том числе стратегической авиации, подвижных и шахтных пусковых установок, подводных лодок-носителей стратегического ядерного оружия в радиусе шести тысяч километров.

Эти самолеты "Судного дня" придут на замену имеющимся Ил-80, построенным на базе пассажирских Ил-86. Дальность полета новых Ил-96-400М вырастет в два раза по сравнению с предшественником. Такие самолеты предназначены еще и для эвакуации высшего руководства страны и управления войсками в случае уничтожения наземной и спутниковой инфраструктуры. Самолеты имеют возможность дозаправки в воздухе и в полете сопровождаются истребителями.

СОВЕРШЕННО НЕСЕКРЕТНО

Сейчас в Воздушно-космических силах (ВКС) России есть 4 воздушных командных пункта на базе Ил-80. Изделие «65с» (по классификации НАТО Maxdome) было разработано еще в конце 1980-х годов. Помимо своей основной функции по управлению всеми видами войск, самолет предназначен для эвакуации высшего военного руководства. Его летные характеристики таковы, что он может функционировать в условиях ядерной войны. Детальная информация по этому самолету является государственной тайной. Впрочем, секретность не помешала ворам проникнуть в один из таких самолетов, базирующийся в Таганроге. В декабре 2020 года неизвестные вынесли с Ил-80 более 30 установленных на борту радиостанций. «Самолет Судного дня» находился в Таганроге для плановых работ по модернизации. После их окончания основной вход, люк грузового отсека и три запасных выхода опечатали, однако воров это не остановило. На месте преступления были обнаружены отпечатки пальцев преступников и следы обуви.

Воздушный командный пункт Ил-80. Фото: Министерство обороны РФ

А КАК У НИХ?

США также обладают летающими командными пунктами на базе Boeing 747.

В мае 2019 года телеканал CNBC показал изнутри воздушный командный пункт Военно-воздушных сил (ВВС) США E-4B Nightwatch, который также называют «Самолетом Судного дня» или «Самолетом конца света». В строю находятся 4 таких самолета.

"Боинг" E-4B Nightwatch. Фото: ru.wikipedia.org

Они приписаны к авиабазе в штате Небраска и были приняты на вооружение еще в 1974 году. Один из четырех E-4B всегда полностью готов к вылету в течение нескольких минут и во время зарубежных поездок президента автоматически становится «бортом номер 1».

Тут остается лишь добавить, что американский «борт номер 1» находится под неусыпным присмотром российской разведки (а у нее очень сильные «электронные глаза», взирающие не только из космоса, но и с земли – мощная загоризонтная РЛС, способная засекать взлет не только такой «коровы» как Boeing 747, но даже беспилотники во много раз меньше. «Но ведь американцы тоже не слепые, у них тоже есть и космическая, и радиотехническая разведка, которые увидят наши Ил-96-400М!» - скажет мне иной читатель-правдолюбец. Верно. Вот только у ПВО и ПРО США нет таких систем, которые могли бы помешать нашим гиперзвуковым ракетам разорвать в клочья из воздушные командные пункты. Сами же американские генералы признаются: «Противоядия пока нет». А у нас есть чем надежно прикрыть аэродромы базирования воздушных командных пунктов, - тут вам и С-400, и С-500, и «Тор», и «Панцирь». Да и еще кое-что… У нас есть такие приборы, но мы вам о них не расскажем…

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