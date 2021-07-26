Начались съёмки сериала IVI Originals «И снова здравствуйте!»

Специально для линейки IVI Originals проект снимает компания «Медиаслово» Данилы Шарапова и Петра Анурова.

Режиссёром и автором сценария стал Егор Чичканов, работавший на популярных картинах «Ёлки новые» и «Ёлки Последние» и сериале «Совершенно летние».

В основе сюжета история бандита Бориса (Андрей Мерзликин), который просыпается после смерти в морге и должен выяснить, кто его убил и почему. Помогать в разгадке этой тайны ему будет студент-практикант из морга Артём (Денис Власенко).

Несмотря на то, что в сюжете присутствует тема смерти, создатели сериала снимают жизнеутверждающую комедию.

«Проект интересен мне своей трансформацией. История из криминальной комедии превращается в человеческое повествование - про любовь, ценность и отношение к жизни. Любовь и юмор - мёртвого поднимут», - комментирует своё участие в картине актёр Андрей Мерзликин.

«Мы очень рады запуску проекта с компанией «Медиаслово» - одним из лидеров производства контента на рынке. Уверены, что у нас получится весёлая, увлекательная история, которая будет интересна широкой зрительской аудитории», - считает директор департамента производства оригинального контента IVI Originals Вадим Соколовский.

«И снова здравствуйте!» — это оригинальный комедийный формат, который был разработан Егором Чичкановым совместно с нами. Криминальная комедия с часто абсурдным, но очень тонким юмором формирует необычный и яркий проект. Это светлая и жизнеутверждающая история. Мы верим в режиссёрский талант Егора и уверены, что он сделает проект, который понравится широкой аудитории IVI», - сказал генеральный продюсер компании «Медиаслово» Данила Шарапов.

В проекте участвуют актёры Андрей Мерзликин, Денис Власенко, Алексей Серебряков, Павел Чинарев, Аглая Тарасова, Кирилл Жандаров, Любовь Толкалина, Михаил Полицеймако, Дмитрий Журавлев, Сергей Годин.

Съёмки продлятся до середины сентября. Большинство сцен снимут в Москве.

Премьера 10-ти серийного проекта состоится в 2022 году в онлайн-кинотеатре IVI.

Сериал «И снова здравствуйте!»

Жанр: комедия, криминал

Страна: Россия

Производитель: IVI Originals, компания «Медиаслово»

Продюсеры: Олег Туманов, Вадим Соколовский, Илья Бурец, Данила Шарапов, Петр Ануров

Креативный продюсер: Яна Лебедева

Ведущий продюсер: Марина Бебенина

Исполнительный продюсер: Анна Бочкарева

Линейный продюсер: Екатерина Старкина

Автор сценария и режиссёр-постановщик: Егор Чичканов

Оператор постановщик: Улугбек Хамраев

Художник-постановщик: Виктор Зудин

Художник по костюмам: Ирина Миронова

Художники по гриму: Ирина Давлетьярова, Ирина Ляшко

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ: Андрей Мерзликин, Алексей Серебряков, Денис Власенко, Павел Чинарев, Любовь Толкалина, Михаил Полицеймако, Дмитрий Журавлев, Кирилл Жандаров, Аглая Тарасова, Сергей Годин.

IVI Originals, как подразделение IVI, занимается производством собственного контента. Ранее зрителям был представлен сериал «Нежность» Анны Меликян, главные роли в котором исполнили Виктория Исакова, Константин Хабенский и Евгений Цыганов. Ещё одним проектом стала современная интерпретация гоголевских «Мёртвых душ» от Григория Константинопольского, также собравшая звёздный каст. В линейке IVI Originals доступны и другие собственные фильмы и сериалы, продолжается производство новых проектов.

IVI – крупнейший в СНГ онлайн-кинотеатр с каталогом, насчитывающим более 100 тысяч фильмов, анимации и сериалов от всех 6 голливудских студий мейджоров, а также более 400 российских и международных кинопроизводителей. Аудитория сервиса превышает 50 млн уникальных посетителей в месяц.

Компания «Медиаслово» была основана в 2017 году Данилой Шараповым и Петром Ануровым. На сегодня компания один из лидеров среди игроков индустрии, создающая многосерийные художественные фильмы для крупнейших телеканалов и онлайн-платформ.