Дмитрий Песков: "Реакция президента на назначение Валерия Карпина неизвестна. Будут победы - будем радоваться"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- ...Я понимаю, что вы футбол не комментируете, - заметил в понедельник, 26 июля, обращаясь к представителю Кремля, обозреватель «Комсомольской правды», - но можете, хотя бы, выразить интонацией, как в Кремле отнеслись к назначению Валерия Карпина наставником сборной России по футболу?

Вот что ответил Песков:

- Вы знаете, давайте, когда будут победы, будем вместе радоваться. Когда будут поражения, будем вместе переживать. И не надо…

Валерий Карпин сменил Станислава Черчесова у руля футбольной сборной. Фото: Иван МАКЕЕВ

- А реакция президента неизвестна, да, на это назначение?

- Нет.

- Следит ли, наблюдает ли Владимир Путин за тем, как наши выступают на Олимпиаде? И считают ли уже в Кремле медали? И будет ли президент звонить призерам нашим?

- Вы знаете, что нашу олимпийскую чемпионку он уже поздравил, позавчера, по-моему, это было, с золотой медалью. (Подробности см. ниже. - А.Г.)

Мы, конечно же, все вместе ждем новых золотых медалей, новых призеров Олимпийских игр.

Президент, как вы понимаете, не имеет возможности прямо смотреть, что называется, в онлайн-выступления наших спортсменов, но, конечно же, так же как мы все, болеет за наших.

- Третье место будет у сборной олимпийской?

- Этого никто не знает.

- Спасибо.

ПОДРОБНО

Президент России Владимир Путин поздравил Виталину Бацарашкину с золотой медалью Олимпийских игр в Токио.

Спортсменка стала лучшей в соревнованиях по пулевой стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, установив олимпийский рекорд.

"От души поздравляю Вас с блистательным триумфом и олимпийским рекордом. Вы достойно противостояли опытным и именитым соперницам, в упорной борьбе завоевали "золото" Игр XXXII Олимпиады в Токио", - говорится в тексте поздравления, опубликованного на сайте Кремля.

По словам главы России, успех Бацарашкиной - заслуженная награда за ее труд, талант и целеустремленность.