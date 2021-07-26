Путин предложил строить дороги в Петербурге «по аналогии» с Москвой

Владимир Путин провел совещание о развитии Петербургского транспортного узла. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин провел совещание о развитии Петербургского транспортного узла. Губернатор Александр Беглов рассказал президенту, какие есть проекты улучшения города. Набралось много интересного: метро в Ленинградскую область, новая трасса Формулы 1, городские электрички.

Петербург – второй по населению город страны. Путин напомнил, что тут живет 7 млн. человек. Без развития транспорта, просто никак – он нужен «для людей, для экономики, для туристической инфраструктуры».

- Мы сейчас продлеваем дорогу от Петербурга до Москвы, от Москвы до Екатеринбурга через Казань. Действующая трасса позволит двигаться от Балтики прямо до Урала. Нужно подумать о том, чтобы создать новое, более удаленное кольцо от города, автомобильный обход города Санкт-Петербурга по аналогии с Центральной кольцевой дорогой, которую мы недавно открыли в Подмосковье, - предложил Путин.

Беглов ответил, что по Ленинградской области идет старая бетонка «наподобие московской». Ее будут улучшать и расширять.

- У нас буквально немного времени для этого. Уже на КАДе (нынешний объезд вплотную к городу) у нас создаются пробки, особенно в ряде направлений, которые идут по Ленинградской области, - добавил губернатор, а потом рассказал о других проектах.

ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧКИ

Власти Петербурга хотят объединить в единую систему существующий городской общественный транспорт и пригородные электрички.

- В частности, речь идет об организации тактового движения в направлении Сестрорецк и Тосно, Гатчина и Пушкино, - уточнил Беглов.

В Москве похожий проект уже реализован. В метро, автобусах и электричках действует один и тот же проездной. Между станциями пригородных поездов и остановками общественного транспорта построены пересадки. Тактовое движение позволяет не подстраиваться под расписание – поезда ходят весь день, как в метро, с фиксированными интервалами.

АЭРОПОРТЫ

На модернизацию петербургского аэропорта выделено 40 млрд. рублей. К 2025 году терминал сможет в год принимать по 30 млн. пассажиров.

Сейчас городские власти работают и над транспортной доступностью. От Балтийского вокзала до аэропорта пустят скоростные электрички (как Аэроэкспрессы в Москве). С платной трассы М-11 построят прямой съезд к терминалу.

Военному аэропорту Левашово, расположенному недалеко от штаб-квартиры Газпрома, хотят добавить гражданскую нагрузку. Здесь смогут садиться бизнес-джеты, грузовые самолеты и чартеры.

МЕТРО

- Необходимо продолжить развитие метро в районы за границей Санкт-Петербурга. Строительство станций в Кудрово (гигантский спальный район без нормального общественного транспорта – Ред.) может стать первым примером новой России, когда метрополитен развивается на территории двух субъектов, - рассказал Беглов. Тут губернатор малость ошибся – метро соединило Москву и область еще в 2009 году.

В 2024 году планируется открыть шесть новых станций метро, на них выделено 130 млрд. рублей. Еще одна станция в Ленобласти – то самое Кудрово – будет стоить 31 млрд. рублей. Из Фонда национального благосостояния выделено 97 млрд. рублей на покупку 950 новых вагонов – сейчас в Петербурге 40% составов ездят больше 30 лет.

ПЕРВЫЙ ЧАСТНЫЙ ТРАМВАЙ

В столице много лет хотели построить скоростной трамвай до Балашихи, но не срослось. В Питере похожую идею мало того, что реализовали, ее развивают дальше. Причем на частные деньги.

- Петербург - первый и единственный пока регион в стране начал использовать механизм государственно-частного партнерства. Первый проект – это трамвай «Чижик» на выделенной полосе, соединил Красногвардейский район со станцией метро Ладожская. Современный европейский трамвай с выделенной полосой – можно сказать, это скоростное открытое метро, - похвалился Беглов.

Сейчас идет работа над второй такой линией - линия от станции метро Купчино до новых микрорайонов Шушары и Славянка.

ФОРМУЛА 1

В 2023 году гран-при России «Формулы 1» пройдет на новом автодроме «Игора Драйв» под Петербургом. Трассу уже построили, а все остальное вокруг нее нет.

- Мы понимаем, что это минимум в день 50 тысяч болельщиков, которых надо принять, которых надо разместить. Здесь требуется, конечно, и развитие платформы «68 километр», и чартерные рейсы, шатлы до самой Игоры от 68-й платформы, и стоянки, и развязки, - рассказал Путину губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Чиновник скромно упомянул, что территория вокруг трассы «будет активно развиваться». На само же деле, под Петербургом строится буквально Мекка для всех любителей погонять. Тут заработает мультидром из девяти треков для ралли-кросса, мотокросса, дрифта, эндуро, картинга, внедорожников, супермото и парных гонок. Рядом откроют контраварийной подготовки. В России нет мест, где столько развлекух для водителей собрано в одном месте. Петербург привлечет массу туристов с бензином в крови.