Больше сотни автошин обнаружили волонтеры на дне Тургояка

Фото: ФГБУ "Центр развития ВХК" (Минприроды России)

Тургояк – прекрасное место для отдыха. Восточная и южная стороны озера изобилуют легкодоступными песчаными пляжами, а значит – кемпингами, стоянками и базами отдыха. Вода озера прозрачна как кристалл: с поверхности можно в мельчайших подробностях разглядеть дно на 15-метровой глубине.

Не удивительно, что сюда приезжают не только жители расположенного поблизости Миасса, но и Челябинска, Златоуста. По информации губернатора Челябинской области Алексея Текслера, в некоторые дни на берегах озера можно насчитать до 3,5 тысяч машин. Кстати, на днях губернатор поручил начать экологическое исследование уникального озера Тургояк и территории вокруг него для создания здесь парка природы. Этот статус предполагает более жесткий режим охраны природного объекта и как следствие, снижение антропогенной нагрузки на него.

Фото: ФГБУ "Центр развития ВХК" (Минприроды России)

А тем временем, много людей – много мусора. Увы, но далеко не все следуют простой житейской мудрости: что привез, то и забери. И поэтому живописный ландшафт «жемчужины» южного Урала основательно портят разбросанные тут и там пластиковая тара, ржавые мангалы, пакеты, тряпки и даже промышленный мусор.

Фото: ФГБУ "Центр развития ВХК" (Минприроды России)

В экологическом субботнике, который состоялся 24 июля 2021 года, приняли участие 500 волонтеров из Челябинска, Миасса, Златоуста и Чебаркуля.

Фото: ФГБУ "Центр развития ВХК" (Минприроды России)

-«Экологическое волонтерство – это не про мусор, это про любовь к родному краю, где живут наши дети, наше будущее. В Челябинской области более 3500 озёр, которые важно сберечь для будущих поколений. Сегодня в акции приняли участие общественные организации, волонтеры - представители предприятий и просто граждане, объединенные в региональное движение губернатора «Команда Текслера» - отметила начальник управления экологического просвещения Министерства экологии Челябинской области Марина Дымова.

Фото: ФГБУ "Центр развития ВХК" (Минприроды России)

-Идея акции очень доступна – оберегать наше водное богатство. На собственном примере показать, что забота о чистоте берегов совсем не сложная, но крайне важна для нашей природы. В этом году около 12 тысяч подобных мероприятий проводится по всей России, в которых участвуют 700 тысяч волонтеров, - отметил директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России, идеолог акции «Вода России» Илья Разбаш.

Фото: ФГБУ "Центр развития ВХК" (Минприроды России)

По традиции, акцию поддержала актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова.

-Я уже четвертый год участвую в этом проекте. И всех призываю помнить, что даже маленькая брошенная бумажка может превратиться в кучу мусора. Меня с детства учили, что природа – наш дом и ее нужно любить, - сказала Юлия Михалкова.

СПРАВКА

Акция «Вода России» проходит с 2014 года в рамках национального проекта «Экология». За эти годы она объединила 6 млн. человек, которые очистили 10 300 водоемов и собрали 457 800 кубометров мусора.

В 2021 году пройдет больше 10 тысяч мероприятий по очистке берегов