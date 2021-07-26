Лондон затопили проливные дожди: «Нам нужны подводные лодки»

Ливневые дожди обрушились на Лондон
Фото: REUTERS
Вслед за Европой, которая в течение недели страдала от наводнений, ливневые дожди обрушились на Лондон уже второй раз в этом месяце. За несколько дней до этого город изнывал от жары. Но летний зной быстро сменился облачной погодой и синоптики заговорили о приближающихся грозах.
Проливные дожди, вызванные циклоном, затопили большинство районов английской столицы. Из-за этого на улицах города образовались многокилометровые пробки, автомобили и знаменитые двухэтажные автобусы просто не могли проехать из-за стремительно увеличивающегося уровня воды. Оказались заблокированы Северная кольцевая дорога и тоннель Блэкуолл, расположенный под Темзой.
Погода испытывает лондонцев уже второй раз в этом месяце.
Фото: REUTERS
- В какой-то момент нам понадобятся подводные лодки, чтобы объехать Лондон, — шутят пользователи соцсетей.
Городская система стоков не справлялась и водные потоки хлынули и затопили метрополитен. Не меньше восьми станций были закрыты, а движение поездов приостановлено.
Множество пассажиров скопилось в аэропорту Хитроу из-за непогоды
Фото: REUTERS
Жители Лондона обрывали телефон службы спасения, жалуясь на затопленные подвалы и первые этажи. Передвигаться по тротуарам было фактически невозможно. Также пострадали графства, располагающиеся рядом со столицей.
Транспорт в столице Великобритании работает с перебоями
Фото: REUTERS
Больница Уиппс-Кросс в восточном Лондоне была вынуждена отменить операции и прием пациентов, попросив обращаться в другие лечебные центры. Палаты и другие помещения были затоплены, а когда в операционной воды по колено, сложно обеспечить там стерильные условия. Часть отделений до сих пор обесточены, около 100 пациентов планируют перевести в госпиталь Сент-Бартс и Гомертон.
- Мы отменили все запланированные операции и приемы врачей на сегодня, нарушена работа скорых, мы работаем над очисткой помещений от последствий подтопления, - рассказал представитель клиники.
Проливные дожди, вызванные циклоном, затопили большинство районов английской столицы.
Фото: REUTERS
Власти ввели в юго-восточном регионе Англии и Уэльсе желтый уровень опасности и рекомендовали отказаться от поездок в ближайшие дни, пока ситуация не наладится. Синоптики в свою очередь предупреждают, что ливни и грозы могут продолжиться, хотя сегодня температура уже повысилась до +26 градусов.
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