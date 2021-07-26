Десантники в "Ракушках" смогут форсировать водные преграды

В Ивановское гвардейское воздушно-десантное соединение Воздушно-десантных войск поступил первый батальонный комплект боевых машин десанта четвертого поколения.

К 91-й годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Ивановское гвардейское воздушно-десантное соединение Воздушно-десантных войск поступил первый батальонный комплект боевых машин десанта четвертого поколения.

- Всего 37 боевых машин четвертого поколения БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка" (31 БМД-4М и 6 БТР-МДМ "Ракушка"), входящих в состав батальонного комплекта, поставлены в войска в соответствии с государственной программой оснащения соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск новейшими образцами вооружения, военной и специальной техникой, - сообщили в Минобороны России.

Современную боевую машину десанта не случайно назвали "Ракушкой". Он позволит группам "крылатой пехоты" в 13-15 человек спокойно десантироваться в любом месте и форсировать водные преграды. Новый БМД может вести прицельный огонь из скорострельных пушек и пулеметов прямо с воды на расстояние до семи километров.

37 боевых машин четвертого поколения БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка" (31 БМД-4М и 6 БТР-МДМ "Ракушка"), входящих в состав батальонного комплекта, поставлены в войска в соответствии с государственной программой оснащения соединений и воинских частей Фото: Предоставлено "КП"

На броне также установлены управляемые ракеты "Аркан", которые могут уничтожать любые виды бронетехники. На шоссе новые бронетранспортеры могут разгоняться до 70 километров в час и преодолевать без заправки дизелем 500 километров.

- Это одиннадцатый по счету комплект в Воздушно-десантных войсках и первый комплект в Ивановском соединении Воздушно-десантных войск, - заявил заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по вооружению генерал-майор Алексей Рагозин.

До конца года ВДВ в Воздушно-десантные войска спланирована поставка еще двух комплектов новейших боевых машин.

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