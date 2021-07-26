Вот вам и «страна-бензоколонка»: Россия заняла 16 место в Европе по доступности топлива

Тысячу и еще два литра бензина может купить россиянин на свою среднемесячную зарплату. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тысячу и еще два литра бензина может купить россиянин на свою среднемесячную зарплату. Это выяснили эксперты агентства РИА Новости, которое опубликовало свой ежегодный «Рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения». Всего в перечне 32 государства. На первом месте расположился маленький и богатый Люксембург, где на среднюю зарплату можно купить 2570 литров бензина. Замыкает список Украина с 379 литрами (подробнее см. «Только цифры»).

Россия расположилась ровно посередине списка - на 16-м месте. И это при том, что нефти мы добываем больше всех в Европе.

- Позиция нашей страны в середине рейтинга не является чем-то неожиданным. По количеству бензина, которое может купить простой россиянин на свою зарплату, мы постоянно оказываемся где-то в середине списка – как европейского, так и общемирового. И это более чем приемлемое положение, - говорит Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики. - При этом бензин у нас - один из самых дешевых. Да, есть страны, где он стоит еще меньше. Например, самый дешевый бензин в мире – в Венесуэле ($0,02 за литр, – Ред.). Но, учитывая их экономическое положение, завидовать тут нечему. А Норвегия, которая по добыче нефти на душу населения превосходит нас в 30-35 раз, стабильно попадает в число стран с самым дорогим бензином.

Но и доходы в Норвегии повыше российских. Поэтому бензина (даже по тамошним ценам) среднестатистический норвежец на свою зарплату сможет купить в два с лишним раза больше, чем мы с вами.

Может ли бензин стать доступнее для россиян? Теоретически да. Для этого есть два пути. Первый - рост доходов, на что в нынешних кризисных условиях пока вряд ли стоит надеяться. И второй - снижение акцизов.

- За прошедшие шесть лет акциз на бензин в России увеличился в 2,5 раза и сегодня составляет почти десять рублей на литр. И он будет повышаться дальше, - говорит Александр Фролов. - Можно ли отменить или резко сократить акцизы? Да, можно. Но сделать это будет тяжело. Потому что за счет акцизов на топливо финансируется строительство и ремонт дорог. Покупая бензин, вы вкладываете определенную сумму денег в обновление дорожного полотна. И это дает эффект - по крайней мере, состояние федеральных трасс у нас достаточно хорошее и продолжает улучшаться.

Так что если акцизы отменить, государство все равно возьмет эти деньги – просто «из другого кармана». Конечно, бензин в этом случае подешевеет. Но снижение цены вряд ли приведет к тому, что мы станем покупать намного больше топлива. Дело в том, что россияне и сейчас не очень-то ограничивают себя в бензине.

- Несмотря на коронавирус, россияне не отказываются от отдыха и активно путешествуют по стране. Скорее всего, объем потребления бензина нынешним летом окажется выше, чем летом прошлого года. Наш народ любит кататься и последние два года еще больше полюбил это делать, - резюмирует Александр Фролов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Рейтинг европейских стран по доступности бензина