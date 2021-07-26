Люди, которые оплатили подведение газа к домовладению до старта новой программы, получат компенсацию

26 июля первый вице-спикер Совета Федерации РФ, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и зампред федерального правительства Александр Новак обсудили программу социальной газификации регионов. Андрей Турчак поблагодарил коллег в кабмине за поддержку инициативы партии компенсировать затраты людей на подключение к газу, которое было проведено до старта программы.

45 ТЫСЯЧ ЗА ОБОРУДОВАНИЕ

Напомним, 11 июня президент России Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Комплексный договор на подключение люди будут заключать по принципу «единого окна», что сократит сроки работ. Согласно принятым нормам, вся ответственность за прокладку сетей и подключение возлагается на единого оператора газификации. В 67 регионах России в этом качестве выступит «Газпром», в 12 регионах – крупная региональная компания.

«Люди после 21 апреля (с момента оглашения Послания президентом – «КП») тратили свои средства, программа была проанонсирована, но пока не принята. Этот разрыв мы предлагали компенсировать, чтобы стопроцентное возмещение нашим гражданам, которые потратили собственные средства на газификацию, было обеспечено, - отметил политик. - Рады, что правительство предложение поддержало».

Кабмин изучил вопрос и принял решение компенсировать затраты людей на прокладку газового оборудования.

«Поскольку нормативная база о социальной газификации вступает в силу в марте, а ваша инициатива была поддержана Президентом в апреле, то в течение заявочной кампании заявки подавались по старой схеме, - сообщил Александр Новак. - Нужно дать возможность людям, которые заключили договор с 21 апреля и по момент выхода нормативной базы, вернуть деньги, которые заплатили по старой схеме».

Важно, чтобы при подключении к газу стоимость минимального необходимого набора оборудования была одинаковой во всех субъектах РФ, обратил внимание участников встречи Андрей Турчак.

«На последних запусках газа, при которых я присутствовал, «Газпром» предлагает минимальный необходимый набор: счетчик, газоанализатор, котел, плиту – все это укладывается в стоимость 40-45 тысяч рублей исходя из того, что они производят и конечное оборудование на своих предприятиях. Вопрос в фиксации стоимости метра трубы уже непосредственно по земельному участку до домовладения. Для этой категории, я считаю, должна быть разработана отдельная программа», - сказал секретарь Генсовета партии.

ПОПРАВКИ РАЗРАБОТАЛИ МАКСИМАЛЬНО ОПЕРАТИВНО

По словам Андрея Турчака, в 32 регионах депутатский корпус «Единой России» на последних сессиях законодательных собраний подобные меры поддержки уже принял.

«По каким-то категориям идет 50%, по другим – 75%, а для каких-то это абсолютно бесплатно. Важно, чтобы и на федеральном уровне такая фиксация произошла, чтобы не было разнобоя по стране: Северо-Запад, Центр, Юг, Дальний Восток – чтобы этот минимальный пакет был зафиксирован», - добавил политик.

Правительство поставит такую задачу регионам, сообщил Александр Новак. «Что касается возможности предоставления гражданину приобретения оборудования, мы здесь поставим задачу субъектам РФ и газораспределительным организациям, «Газпрому», «Мособлгазу» и всем другим, чтобы была человеку предоставлена возможность выбора и оборудования, и стоимости услуг», - сказал управленец.

Для развития программы фракция «Единой России» в Госдуме максимально оперативно с Правительством подготовила все необходимые поправки в федеральное законодательство, напомнил Андрей Турчак.