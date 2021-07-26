Публикация спасла бы жизни: Самый авторитетный медицинский журнал мира мог остановить пандемию коронавируса год назад

Была упущена возможность остановить пандемию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Скандал разгорелся вокруг самого авторитетного медицинского журнала в мире — Lancet. Британский ученый утверждает, что редакция издания могла еще в начале прошлого года опубликовать важную информацию о коронавирусе и спасти тем самым десятки, если не сотни тысяч жизней. Об этом пишет The Daily Mail.

Джереми Фаррар опубликовал свою работу «Вирус против людей», где обвинил Lancet в задержке первой научной публикации, посвященной коронавирусу. По мнению Фаррара, в этом исследовании голландец Тийс Куикен еще в конце 2019 года высказал предположение, что новый вирус, зародившийся в китайском городе Ухань, может передаваться от человека к человеку и является смертоносным для всего человечества.

16 ноября 2019 года Куикен направил электронное письмо в Lancet и продублировал его главному редактору Ричарду Хортону. После того, как голландскому профессору никто не ответил, он связался Фарраром. Возмущенный британец в свою очередь обратился во Всемирную организацию здравоохранения.

- Это наикраснейший красный флаг среди всех возможных! - трубил тревогу британский ученый.

Дело в том, что Куикен — не какой-то городской сумасшедший, а вполне авторитетный ученый, так что к его словам стоило прислушаться.

Буквально на следующий день Китай, который прежде отрицал высокую заразность коронавируса, признал, что инфекция представляет реальную опасность и давно уже поражает жителей Уханя.

Главный редактор Lancet в свою очередь 24 января 2020 года осудил средства массовой информации за чрезмерную истерию вокруг «вируса-убийцы».

«Нет причин для нагнетания паники», - написал тогда в Твиттере Ричард Хортон.

Возникает вопрос, почему издатель не захотел критиковать власти КНР. Вместо этого, он продолжал восхищаться действиями Пекина по борьбе с распространением инфекции.

В феврале прошлого года в Lancet появилось коллективное письмо, подписанное учеными-медиками, в котором осудили «теории заговора, касающиеся искусственного происхождения COVID-19».

- Мы призываем других специалистов присоединиться к нам, дабы поддержать медработников и сотрудников общественного здравоохранения Уханя и Китая, - говорилось в письме.

Сейчас установлено, что одним из подписантов этого обращения был британский ученый Питер Дашак. Он на протяжении нескольких лет был тесно связан с Уханьским институтом вирусологии. Так что вполне вероятно, что его заступничество за китайских коллег было не совсем бескорыстным. Более того, подписантом оказался и сам Ричард Хортон, который перед этим несколько месяцев считал коронавирус - творением человеческих рук.

Что же заставило именитого ученого передумать? Он объясняет это тем, что между искусственным происхождением вируса и случайной утечкой его из лаборатории существует огромная разница. И чтобы поддерживать второе, не нужно быть сторонником теории заговора.

Впрочем, установить, каким образом COVID-19 оказался на свободе, будет сложно. Сейчас попытки ВОЗ выяснить природу происхождения инфекции зашли в тупик. Китайские власти, которые поначалу разрешили международным экспертам провести расследование в Ухане, теперь отказываются предоставлять образцы и необходимые сведения. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус пару недель назад в очередной обратился к Пекину с просьбой «быть открытыми к сотрудничеству». Услышат ли власти Китая эти просьбы - неизвестно.

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