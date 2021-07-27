Анекдоты: Netflix будет предупреждать зрителей о наличии белых гетеросексуальных мужчин в фильмах и сериалах

Если на детском горшке написать: «От благодарных потомков», то выносить его будет гораздо веселее.

* * *

Иногда я задумываюсь, что стало с людьми, которые спрашивали у меня дорогу…

* * *

- Дорогая, я с друзьями в бар. Если меня долго не будет, пусть сын поступает в медицинский.

* * *

Новые магнитные последствия прививок: вчера у токаря Петровича под курткой прилипли к телу на его заводе после смены три килограмма гвоздей, а в магазине - две бутылки водки и палка колбасы.

* * *

Тихим вечером Холмс и Ватсон греются у камина. Внезапно Холмс внимательно посмотрел на Ватсона:

- Ватсон, вы что, гей?

- Но… как вы догадались, Холмс?! Опять ваш дедуктивный метод?

- Да нет, я просто так спросил...

* * *

- Мужики, а на каком свидании уже можно говорить девушке, что есть жена?

* * *

- Ну и как, ты доволен своим новым мотоциклом?

- Не совсем… Кто-то из нас постоянно в ремонте.

* * *

Моя жена ушла от меня. Сказала, что вся наша жизнь крутится вокруг футбола и она сыта этим по горло. Я расстроился, ведь мы были вместе целых семь футбольных сезонов…

* * *

- Купил дачу: домик и одна сотка земли.

- Так там же сажать и пахать негде будет.

- Вот поэтому и купил.

* * *

- На моей работе нет места страху. Если хоть раз проявишь страх - все, ты мертв.

- А кем вы работаете?

- Воспитательницей в детском саду.

* * *

Цыганка нагадала мне, что у меня будет два мужа... Очень надеюсь, что первые три не в счет.

* * *

А людей, живших до нашей эры, не смущало, что годы идут в обратном порядке?

* * *

- Когда одна дверь счастья закрывается, открывается другая; но мы часто не замечаем ее, уставившись взглядом в закрытую дверь.

- Петрович, блин, я уже полчаса терплю, выходи из туалета!!!

* * *

Есть ложь, есть гнусная ложь и есть «я ничего не нажимала, оно само!».

* * *

Чтобы давить на жалость, адвокат развесил в зале суда детские рисунки подсудимого.