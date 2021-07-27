Анекдоты: Netflix будет предупреждать зрителей о наличии белых гетеросексуальных мужчин в фильмах и сериалах

Если на детском горшке написать: «От благодарных потомков», то выносить его будет гораздо веселее.
* * *
Иногда я задумываюсь, что стало с людьми, которые спрашивали у меня дорогу…
* * *
- Дорогая, я с друзьями в бар. Если меня долго не будет, пусть сын поступает в медицинский.
* * *
Новые магнитные последствия прививок: вчера у токаря Петровича под курткой прилипли к телу на его заводе после смены три килограмма гвоздей, а в магазине - две бутылки водки и палка колбасы.
* * *
Тихим вечером Холмс и Ватсон греются у камина. Внезапно Холмс внимательно посмотрел на Ватсона:
- Ватсон, вы что, гей?
- Но… как вы догадались, Холмс?! Опять ваш дедуктивный метод?
- Да нет, я просто так спросил...
* * *
- Мужики, а на каком свидании уже можно говорить девушке, что есть жена?
* * *
- Ну и как, ты доволен своим новым мотоциклом?
- Не совсем… Кто-то из нас постоянно в ремонте.
* * *
Моя жена ушла от меня. Сказала, что вся наша жизнь крутится вокруг футбола и она сыта этим по горло. Я расстроился, ведь мы были вместе целых семь футбольных сезонов…
* * *
- Купил дачу: домик и одна сотка земли.
- Так там же сажать и пахать негде будет.
- Вот поэтому и купил.
* * *
- На моей работе нет места страху. Если хоть раз проявишь страх - все, ты мертв.
- А кем вы работаете?
- Воспитательницей в детском саду.
* * *
Цыганка нагадала мне, что у меня будет два мужа... Очень надеюсь, что первые три не в счет.
* * *
А людей, живших до нашей эры, не смущало, что годы идут в обратном порядке?
* * *
- Когда одна дверь счастья закрывается, открывается другая; но мы часто не замечаем ее, уставившись взглядом в закрытую дверь.
- Петрович, блин, я уже полчаса терплю, выходи из туалета!!!
* * *
Есть ложь, есть гнусная ложь и есть «я ничего не нажимала, оно само!».
* * *
Чтобы давить на жалость, адвокат развесил в зале суда детские рисунки подсудимого.