Бывший врач Белого дома уверен в скорой отставке Байдена: «Он полностью рехнулся»

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Конгрессмен, республиканец и бывший врач Белого дома Ронни Джексон уверен, что психологические и умственные проблемы президента США Джо Байдена в самом скором времени приведут к его отставке.

На своей странице в Twitter Джексон утверждает, что Байден «полностью рехнулся», выложив в подтверждение своих слов короткий ролик, в котором глава Белого дома непонятно отвечает на опросы репортера.

Свою точку зрения Джексон высказал и во время беседы с обозревателем Fox News Шоном Хэннити, заявив, что Байдену стоило бы пройти тест на когнитивные способности, но имеются все основания полагать, что президенту сделать этого не удастся.

«С этим человеком сейчас что-то реально происходит, и, знаете ли, я думаю, он либо уйдет в отставку, либо его собираются убедить сделать это в ближайшем будущем из-за медицинских проблем, либо нам придется воспользоваться поправкой к Конституции, чтобы избавиться от этого человека прямо сейчас», – заявил Джексон.

Ранее конгрессмен распространил публичное обращение, призывавшего Байдена пройти тест на когнитивные способности, доказав всему миру и нации, что он способен управлять страной. Письмо подписали еще 12 республиканцев из числа членов Конгресса.

В ответ на это в пресс-службе администрации Байдена заявили, что президент обязательно пройдет плановый медицинский осмотр, но это случится «чуть позже», а результаты и заключения медиков будут сразу же опубликованы.