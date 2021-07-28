Лучшие команды России и СНГ сразятся за победу на TEAM AWARDS 2021

К участию приглашаются компании из России и стран СНГ. Подать заявку можно в двух номинациях — «Команда года» и «Лидер команды». Всего предусмотрены 12 категорий: ритейл, финансы, промышленность, девелопмент и строительство, медицина, диджитал, консалтинг, потребительские сервисы, логистика и транспорт, образование, государство и НКО. Заявки на участие принимаются до 31 августа, узнать подробности можно на сайте премии.

«Премия TEAM AWARDS от авторов #DreamTeamForum — крупнейшей конференции в России о командообразовании — проводится впервые и планирует стать одним из главных событий в области построения сильных команд, — пояснил идейный вдохновитель премии и основатель компании Support Partners Константин Борисов. - Проект создан с целью находить, оценивать и распространять передовые практики управления командами, повысить качество работы и эффективность сотрудников, мотивировать компании на развитие персонала и продвижение новых стандартов командообразования».

В жюри премии — более 20 топ-менеджеров крупнейших российских компаний: «МегаФон», «Интер РАО», «Компания «СУХОЙ», «Открытие», «Хенкель» Россия, Абсолют Банк, инвестиционная компания А1, УК Содружество, банк «Уралсиб», «ПРОТЕК», «ФСК», «Аскона», Азиатско-Тихоокеанский Банк, «ЭР -Телеком Холдинг», «Нетология-групп», World Class и другие.

Церемония награждения пройдет на площадке «Старт Хаб» на Красном Октябре 10 ноября 2021 года. В этот же день самые интересные кейсы TEAM AWARDS будут представлены на второй ежегодной конференции #DreamTeamForum.