Известного оперного певца обокрал любовник с сайта знакомств

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Владимир (имя изменено) известный оперный певец, который выступает на сценах многих театров России и Европы, лауреат многочисленных международных конкурсов и фестивалей. В его репертуар входят - классические арии из опер русских и зарубежных композиторов, романсы, камерная вокальная музыка и даже военные песни. Помимо собственных выступлений, Владимир много лет занимается преподавательской деятельностью.

Но недавно артист стал жертвой преступления. Несколько дней назад Владимир на одном из сайтов знакомств встретил интересного мужчину. Они начали общение, и вскоре Владимир предложил новому знакомому переместиться из онлайна в офлайн и продолжить беседу в более непринуждённой обстановке за бокалом вина у него дома. Так они и поступили, через какое-то время гость уже был на пороге. Мужчины перешли к более близкому знакомству. Вечер плавно перетёк в ночь. И Владимир не заметил, как уснул. Но проснувшись утром, мужчина своего нового знакомого в квартире не обнаружил. Никакой записки или сообщения тоже не было. Поднявшись с кровати, Владимир осмотрел квартиру и заметил, что шкафы были открыты, а на привычных местах не хватало нескольких вещей. Певец взял в руки телефон, чтобы отправить сообщение мужчине, с которым провёл ночь. Но увидел на экране смс из банка, в них говорилось, что на артиста оформили кредит, а деньги с его счёта уже сняли. О случившемся Владимир сразу сообщил в полицию.

— Поступило заявление, о том, что неизвестный мужчина с сайта знакомств приехал по месту жительства заявителя, далее они вместе распивали спиртные напитки, а затем уснули. Утром заявитель обнаружил, что из его квартиры пропали 3 пары часов, бумажник, шорты, телефон, браслет. Из сообщений в телефоне он узнал, что на него оформили онлайн-кредит в сумме 231 086 рублей и данная сумма была снята в разных банкоматах, — сообщил источник kp.ru.

Окончательный размер ущерба ещё предстоит определить. Сейчас полиция разыскивает преступника с сайта знакомств. По данному факту проводится проверка.