Уроки воспитания от звезд: в семьях Меньшовой, Шепелева, Барановской знают, как не вырастить из наследников «золотую молодежь»

Екатерина Гусева ходит в церковь с дочерью Аней. Девочка сама звонит на колокольне к службе. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Головная боль богатых и знаменитых родителей – как не вырастить из наследников избалованную «золотую молодежь». Рисков много. Звезды выводят детей на красные дорожки, наряжают в вещи именитых дизайнеров, устраивают в элитные школы и секции, берут с собой на съемки, выводят на сцену. Даже на дни рождения эти ребята часто ходят к таким же звездным детишкам. Но есть артисты, у которых молодым родителям есть чему поучиться – как не вырастить золотую молодежь.

Екатерина Гусева

Актриса Екатерина Гусева в августе с мужем предпринимателем Владимиром Абашкиным отмечают серебряную свадьбу. В семье двое детей: 22-летний Алексей и 10-летняя Анна. Звезда сериала «Бригада» снимается в кино, играет в театре. Уроков по воспитанию от этой семьи несколько: крепкие постоянные отношения между родителями, посещение церкви каждые выходные, игнорирование светских мероприятий.

Тусовки, фестивали и прочие звездные мероприятия Гусева не посещает: «В народ, в люди выходит опасаюсь – я закрытый человек». Дети Екатерины тоже оказались лишены именно тусовок, фестивалей и прочих атрибутов звездной жизни. Зато дочка Аня научилась в деревне доить коров и коз, занимается конным спортом, посещает уроки по гончарному делу, любит рисовать. От мамы у Ани любовь к музыке – так девочка оказалась на репетиции, когда Гусева выступала с оркестром. Аня побыла внутри оркестра, послушала как звучат инструменты, пришла домой и нашла скрипку дедушки – с ней Екатерина Гусева снималась в «Бригаде». Год девочка брала уроки игры на скрипке, но вместе с мамой они решили это занятие оставить – слишком времязатратное это дело, скрипка конкуренции не терпит. А у дочки Гусевой музыкалка по расписанию – хоровое отделение. Аня иногда поет на клиросе и с начала года занимается колокольным звоном – теперь уже поднимается на колокольню и звонит к службе.

Сын актрисы закончил 4-й курс МГИМО, решил продолжать учебу в магистратуре и параллельно работать. Парень поступал сам, к учебе относился всегда серьезно, тусовки игнорирует. Родители своим примером воспитали такое игнорирование праздной жизни.

Юлия Меньшова

В актерской семье Юлии Меньшовой и Игоря Гордина двое детей: 23-летний Андрей, 18-летняя Тася. Эти родители с молодых лет знали, как не воспитать звезд. Потому что Юле в детстве папа режиссер Владимир Меньшов преподал урок. О нем Юлия рассказала в интервью «Комсомолке»: «Папа с мамой стали популярны, когда им было около сорока. Прецедентов «известности» до этого в семье не было, и опасений, что я могу как-то неправильно распорядиться родительской славой, у папы было с избытком. Папа с огромной неприязнью относился к социальной группе, называемой «золотой молодежью», и его самым большим ужасом была мысль, что я могу к ней хоть когда-нибудь примкнуть. Поэтому он довольно часто вел со мной разговоры о том, что нет ничего более унизительного, чем кичится в обществе успехом своих родителей, подчеркивая, что мне ещё только предстоит доказать миру свою состоятельность». Владимир Меньшов в воспитательных целях водил дочь по музеям, составлял список книг для чтения, а летом три года подряд отправлял ее в Астраханскую область к своей сестре учительнице.

Юлия Меньшова с мужем детьми и родителями. Владимира Меньшова недавно не стало, но его уроки воспитания в семье помнят. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Подростком Юля по месяцу работала с местными школьниками ежедневно на прополке помидоров в колхозе при жаре выше сорока градусов. Жила дочь знаменитых артистов Меньшова и Алентовой в бараке, вот так зарабатывала первые небольшие деньги. Меньшова урок усвоила: «Я очень ощутимо поняла разницу: Москва и страна. И это было важное понимание. Не всегда исключительно комплиментарное, но в хорошем смысле дававшее знание о «сермяжной правде».

И уважение к труду там возникло - огромное. Именно к физическому труду, тяжкому. Которого все городские люди не знают или избегают. Но помидоры- то, например, есть все любят. И поэтому кто-то должен их посадить, прополоть и собрать. И общение в той среде было для меня очень важным. Формирующим что ли. Условно говоря, не только юмор, но и идеологию мема из интернета, где фотография шахтеров, выходящих вечером из забоя, подписана: «расскажи им как ты устал на репетиции», я в полной мере поняла уже в подростковом возрасте. И «золотая молодёжь» вызывала и у меня глубокое неуважение. Так что, папин воспитательный план удался».

Своих детей Юлия воспитывала трудотерапией, сведенной к бытовым обязанностям. Меньшова рассказала: «Но в нашем доме отсутствует сама категория некой «особенности» наших профессий, дающая нам хоть какие-то привилегии, относительно других людей. Популярность не может быть причиной эксклюзивного отношения. Это не более чем работа в медиапространстве. Имеющая побочный эффект - узнаваемость. Мне кажется, что этим духом проникнуты в полной мере и наши дети, я никогда не замечала в них желания «кинуть козырь»: а вот, мол, знаешь кто мои родители? Наоборот, они это не афишируют.

Кроме того, пока они росли, мы осознанно никогда не шли на поводу всех их желаний. Любой «избыток», даже в игрушках или одежде рождает девальвацию радости от их получения. Я считала и считаю неправильным покупать слишком дорогие вещи детям, и тем самым «вырывать» их из среды их общения. Я считала правильным искать не элитную школу, а хорошую, но в нашем районе. Чтобы дети не ездили долгой дорогой с шофером, и были изолированы в замкнутом кругу, а обрастали собственными друзьями во дворе и школе. Я никогда не давала им в руки деньги «просто так». Они всегда были неким поощрением. И никогда это не были большие суммы. Кроме того, мы, конечно, говорили о том, что каждому из них предстоит состояться самостоятельно, абсолютно независимо от нас. Мы будем рядом, мы поддержим, если будет нужна помощь, но фишка в том, что гораздо интереснее жить, сознавая собственный вклад в свою значимость и успешность».

Дочь Меньшовой Тася школу окончила с золотой медалью, любит писать, фотографировать – поэтому поступает на факультет медиакоммуникаций, будет журналистом. Сын окончил актерский факультет школы-студии МХАТ: Андрей играет в спектаклях, не расстается с видеокамерой – давно любит снимать сам. Эти дети пока путешествуют с родителями, вместо светских мероприятий посещают театральные премьеры.

Юлия Пересильд

У актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя две дочери: 12-летняя Анна и 8-летняя Мария. Девочки ходят не в элитную школу, а в обычную – в пяти минутах ходьбы от дома. Пересильд – учредитель благотворительного фонда «Галчонок». Дочери артистки знают, что мама помогает другим детям – и уже сами ненужные игрушки, вещи просят не выбрасывать, а отдавать другим ребятам.

Юлия Пересильд с дочкой — Аня этим летом в Карелии снимается в кино. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Аня уже снимается в кино – и на этих летних каникулах она на работе, у нее киношные смены, она учит роли. Девочка ходила в музыкалку, но бросила, занимается сама – в удовольствие, мама и не заставляет. Юлия Пересильд рассказывает: «Вокальные данные Ани гораздо лучше, чем мои. Это ее самостоятельная история, увлечение. Ребенок знакомит меня с музыкой, которую я раньше не слышала. Она находит каких-то прекрасных английских, американских исполнителей, от музыки которых у меня просто мурашки. Уму не постижимо: как и где она это находит, разучивает и поет?» Пока Анна осваивается в киношной среде, младшая Маша еще определяется с увлечениями.

Юлия Барановская

Телеведущая Юлия Барановская воспитывает троих детей сама: их отец футболист Андрей Аршавин ушел из семьи девять лет назад. Артему 15 лет, Яне 13-ть, Арсению 8-мь – и они с мамой не разлей вода. Барановская каждые два месяца старается путешествовать с детьми – для них всегда делают индивидуальные туры с экскурсиями. Сейчас семья на Алтае, в мае они были в Иордании, а в июне на курорте Архыз. Большинство звезд летают на курорты с нянями, чтобы вечерами тусоваться по ресторанам, концертам. У Юли другие путешествия – без нянь, с насыщенной программой, с вечерними посиделками у костра с гитарой и обменом впечатлениями. Артем уже как глава семьи – за младшими приглядывает, всех регистрирует на рейс, считает чемоданы.

Юлия Барановская с Артемом, Арсением и Яной Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Юля гордится первенцем: «Умный, честный, чистый, талантливый, сильный и такой взрослый. Горжусь тобой и ликую оттого, каким классным ты растешь». Артем уже ведет мероприятия вместе с мамой. Он с малых лет пел в «Непоседах», продолжает выступать на сцене и уже играет в театральных постановках, даже вел концерт в Кремлевском дворце. Яна увлечена танцами и любит готовит. Юля рассказывает: «У Яны всегда получается очень пышное тесто. Я рада, что она для себя пробует новое. Это ее желание научиться готовить, ее желание заниматься танцами, пробовать себя в роли актрисы и уже самостоятельно фильтровать, что интересно, а мимо чего можно пройти. А Арсений увлечен футболом: и дома, и на отдыхе гоняет мяч. Посещает в Москве футбольную школу – тренировки ежедневно. Все дети Барановской хорошо учатся.

Дмитрий Шепелев

Телеведущий Дмитрий Шепелев воспитывает 8-летнего сына Платона в своей новой семье. Мама Платона певица Жанна Фриске умерла, когда мальчику было два года. Семья у Платона сейчас большая - гражданская жена папы Екатерина Тулупова, ее 8-летняя дочь Лада. Недавно у Шепелева и Тулуповой родился сын Тихон.

Шепелев находит время побывать с Платоном вдвоем: в начале лета мальчик победил в детском теннисном турнире – на тренировки ходят с отцом. Дима рассказывает о сыне на своей странице в инстаграме: «Мой сын Платон необыкновенно яркий, умный мальчишка, у него так много талантов и успехов в учебе, музыке, спорте! Его обожают семья, друзья, учителя, у него, я знаю, большое будущее - он взял лучшее от своих родителей. Он живет насыщенной и яркой жизнью, перед ним открыт весь мир, его окружают достойные люди. Он солнечный, улыбающийся и не по годам мудрый человек».

Главное увлечение у Платона Шепелева – рок-музыка, его любимая группа «Green Day». Мальчик подбирает на гитаре песни, сам пишет, играет, поет. Недавно Платон подстригся как солист любимой группы. Пока мечтает стать рок-звездой. Учится в частной элитной школе. Дмитрий учит парня быть самостоятельным – Платон сам убирается в своей комнате. Шепелев читает наследнику книги, сам отбирает кино для семейных просмотров и говорит: «Самое важное для меня в его воспитании – чтобы он оставался жизнерадостным и светлым мальчиком».

У Платона есть лучшая подружка – Лада, они сдружились еще в детсаду. Благодаря дружбе детей познакомились одинокие на тот момент Шепелев и Тулупова, а вскоре создали новую семью.