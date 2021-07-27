Huawei FreeBuds 4 – новые наушники с инновационной системой шумоподавления

Большой город наполнен всевозможными звуками – это шум автомобилей, людской гомон, стук вагонов метро, объявления «Осторожно, двери закрываются!..» Чтобы в этом грохоте ощутить гармонию и услышать чистый звук, нужны действительно качественные наушники. В идеале такие, которые не просто подавляют шум и предлагают отличное звучание, но долго держат заряд, имеют малый вес и комфортны даже при длительном ношении. Флагманские Huawei FreeBuds 4, представленные всего несколько месяцев назад, сочетают многие из этих характеристик и, по оценке экспертов, могут стать самым свежим решением на рынке беспроводных наушников открытого типа. Давайте попробуем разобраться в их преимуществах.

Продвинутая система шумоподавления 2.0

Huawei по праву считается законодателем мод на рынке беспроводных наушников открытого типа с шумоподавлением. В 2019 году компания презентовала первый такой аксессуар и с тех пор внедрила множество инновационных разработок.

Наушники открытого типа считаются наиболее безопасными для использования в городской среде, поскольку помимо музыки пропускают и окружающие звуки – шум подходящего поезда, сигнал автомобиля, звонок велосипедиста. Это помогает поддерживать связь с «внешним миром». Понимая это, пользователи тем не менее ищут устройство с интеллектуальной системой шумоподавления, способной распознавать окружающие звуки и отсеивать ничего не значащие шумы.

Huawei FreeBuds 4 получили один из самых продвинутых «шумодавов» на рынке. Это обновлённая на аппаратном и программном уровнях фирменная технология Open-fit Active Noise Cancellation 2.0, созданная специально для наушников открытого типа. Распознать шум и устранить его помогают два встроенных микрофона (в предыдущей модели микрофон был один) мощностью 25 децибел. Они отфильтровывают завывание ветра, визг соседской дрели, гул кондиционера и выделяют голоса людей.

Любопытно, что для наиболее эффективного подавления посторонних звуков Huawei FreeBuds 4 используют технологию адаптивной самонастройки. Поскольку у каждого человека свои анатомические особенности, наушники способны определять форму ушной раковины владельца и способ ношения наушников. Далее автоматически настраиваются индивидуальные параметры воспроизведения звуков, что обеспечивает пользователю максимальный комфорт в любой шумовой среде.

Кристально чистый прозрачный звук

В новых Huawei FreeBuds 4 применена композитная мембрана из жидкокристаллического полимера. Такая технология позволяет воспроизводить частоты до 40 кГц. Это примерно в два раза больше, чем способно воспринимать человеческое ухо, которое в лучшем случае различает звуковые волны в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. Зачем же залезать в частоты, которые наш слух не воспринимает? Затем, что широкий диапазон – гарантия чистого звука, он создает ощущение воздуха в фонограмме, ведь именно в этом интервале частот находятся столь ценимые аудиофилами обертона – отголоски звуков.

Впрочем, не одними высокими частотами жив меломан. За мощные басы в Huawei FreeBuds 4 отвечают 14,3-миллиметровые динамики. А поскольку объем басовой трубки в новых наушниках увеличен на 15%, вы сможете сильнее ощутить резонанс мембраны и насладиться гулкими и мясистыми басами.

Минимальная задержка звука – всего 90 миллисекунд – обеспечивает полную синхронизацию во время игры. А при просмотре фильмов вы окажетесь в гуще событий за счет максимально широкой звуковой палитры. Именно для таких пользователей звукорежиссеры пускают в ход свои самые изощренные фокусы. В наушниках более низкого качества эти трюки просто невозможно будет услышать.

Премиальный дизайн

По сравнению с предыдущей моделью Huawei FreeBuds 4 стали еще более миниатюрными и легкими. Зарядный кейс похудел на 20,8% и весит всего 38 грамм. Сами наушники практически невесомы (4,1 грамма). Благодаря открытой конструкции они не давят на ушной канал, их удобно носить в течение всего дня.

Кстати, чтобы создать оптимальную форму наушников, которые подходили бы к ушам, как ключ к замку, компания Huawei создала собственный умный 3D-симулятор. В него загрузили фотографии более 10 000 ушных раковин разных людей. После тестов на симуляторе инженеры выявили универсальный дизайн наушников, который подходит каждому человеку вне зависимости от анатомических особенностей.

В России Huawei FreeBuds 4 представлены двумя цветовыми оттенками: мерцающий серебристый и керамический белый.

Мощная батарея и широкая автономность

При выключенной системе шумоподавления Huawei FreeBuds 4 хватает на 4 часа непрерывного воспроизведения музыки. А если вы носите наушники в зарядном кейсе, то время автономной работы увеличивается до 22 часов. Кроме того, FreeBuds 4 поддерживают быструю зарядку. Выходя из дома, вы можете поставить их заряжаться на 15 минут, чтобы потом слушать музыку в течение 2,5 часов.

Huawei FreeBuds 4 способен взаимодействовать с двумя гаджетами одновременно. Это могут быть смартфон и планшет или ноутбук и умные часы. Функция удобна, когда, допустим, во время просмотра фильма на планшете вам надо принять входящий звонок на смартфоне. В таком случае видео автоматически ставится на паузу, а наушники переключаются в режим разговора.

ЦЕНА ВОПРОСА

Предзаказ на Huawei FreeBuds 4 стартует в России с 27 июля.

Рекомендованная розничная цена – 12 990 рублей.