Дмитрий Песков: «То, что люди не носят маски, с избирательной кампанией не связано».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- ... Дмитрий Сергеевич, некоторые эксперты утверждают, что высокие показатели заражения ковидом, которые снижаются очень медленно (как в Москве, так и в стране в целом), могут быть связаны с тем, что не без указания сверху снижен контроль за соблюдением масочного режима. Якобы связано это с выборной кампанией, которая уже вовсю идет. Как бы вы это прокомментировали? И в курсе ли президент?

Такой вопрос журналист «Комсомольской правды» задал представителю Кремля во вторник, 28 июля.

Вот что ответил Песков - дословно:

- Ну, послушайте. То, что люди не носят маски, это никак не связано ни с какой избирательной кампанией, очевидно.

Это - вопрос о сознательности людей и об их чувстве ответственности за свое собственное здоровье и здоровье окружающих.

А, главным образом, вывод можно сделать один. Что, наверное, не столь высокие темпы вакцинации являются причиной того, что мы не можем пока справиться - коренным образом - с распространением инфекции. Только вакцинация и только вакцинирование (я не буду называть цифры, все разные называют) определенного количества граждан (в процентах) позволит нам обуздать эту заразу.

- Тем не менее, присутствует такая точка зрения: чтобы избирателей не злить, не штрафовать и так далее, - поэтому, дескать, и снижена ответственность даже властей в этом вопросе.

- И до начала всех кампаний, как мы все знаем, не столь дисциплинированно начали носить маски, и применять меры предосторожности. Это абсолютно никак не связано.

- Будем надеяться. Спасибо.

- Пожалуйста.

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