Защита проектов и грантовые победы – финал форума «Форсаж»

В течение шести дней молодые специалисты компаний и корпораций обсуждали особенности «Технологической кооперации в цифровом мире». Перед участниками форума выступили представители крупнейших компаний страны: Сбера, Яндекса, Ростелекома, Российского энергетического агентства Министерства энергетики, Российского квантового центра, ГК «Росатом», ГК «Ростех».

Участники встретились с руководителями рабочих групп Координационного совета по развитию сообществ молодых специалистов при ОП РФ, узнали, как присоединиться к работе групп и построить карьеру в общественной деятельности. Руководители рабочих групп предложили участникам форума разработать проекты, по теме их деятельности. Защита двенадцати проектов состоялась в последний день «Форсажа», среди проектов: VR-тренажер для обучения персонала энергетических компаний действиям в критических ситуациях, единый день адаптации для молодых сотрудников компаний, цифровая платформа, для объединения активистов корпоративного волонтерства и другие.

В этот же день прошел финал конкурса «Девушки в STEM», где участницы форума, избравшие для себя инженерные специальности, сферу прикладных и точных наук рассказывали о том, с какими вопросами, неожиданностями сталкиваются представительницы прекрасного пола, приходя в традиционно мужские сферы деятельности, и как им удается их изменить. Жюри конкурса возглавила Мария Афонина, руководитель Мастерской управления «Сенеж». Девушки рассказали, о своей работе в метрологии, химии, георазведке, электроэнергетике, атомной промышленности. Они поделились ощущениями от работы с кувалдой для имитации сейсмического взрыва, секретами, как отличить манометр от легометра и лайфхаками для создания идеального сварочного шва. Победительницей стала «девушка, которая везде ходит с паяльником» Елизавета Морару (ГК «Росатом»). Она будет приглашена для участия во Втором международном форуме “STEM+E for girls”, который должен пройти в октябре 2021 года в Общественной палате РФ.

В финале традиционного для форума конкурса «Мистер и мисс «Форсаж» выступали 6 участников, начавших свой путь лидера. У тридцати процентов финалистов нашлось общее: оба не только стали начальниками в своих компаниях, но и взяли на себя бремя лидерства в своих ТСЖ.

Выступая на закрытии форума Заместитель председателя Комиссии по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности Общественной палаты Российской Федерации, председатель Оргкомитета форума Ольга Голышенкова сказала: «Вы прожили здесь шесть долгих дней, встретились с новыми людьми, решали необычные задачи, слушали интересных экспертов, чьи точки зрения иногда не совпадали с вашими, иногда противоречили друг другу. Хочется надеяться, что все это будет вами осмыслено и осознано, что будут созданы новые открытия, новые инициативы, что опыт этих шести дней останется с вами навсегда, станет частью вашего успеха».

Подвести итоги форума приехал заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов. Накануне участники «Форсажа» презентовали свои инициативы на Всероссийский конкурс молодежных проектов на гранты Росмолодежи. Семь участников форума «Форсаж» выиграли гранты на сумму более 2 с половиной миллионов. Поздравляя победителей, Андрей Платонов сказал: «Здесь собралось много хороших людей, постарайтесь не потерять друг друга и дальше идти по жизни вместе. Если вы построили на форуме совместные планы, создали проекты, обязательно реализуйте их. Это будет красивой точкой в завершении форума, станет окончательным подтверждением, что «Форсаж»-2021 удался».

Всего участники написали и защитили за время форума 43 проекта, ориентированных на решение профессиональных и социальных вопросов. Завершился форум праздничным салютом, выступлением музыкальной группы и молодежной дискотекой.

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