Домогаров получил награду за сына, снявшего фильм по заметке из «Комсомолки»

В Артеке завершился XXIX Международный Детский Кинофестиваль «Алые паруса Артека».

В Артеке завершился XXIX Международный Детский Кинофестиваль «Алые паруса Артека». В этом году организаторы решили посвятить кинофорум памяти Василия Семёновича Ланового.

Несмотря на ограничения, связанные с ковидом, артистам разрешили провести мастер-классы с артековцами. Ради этого артисты по два раза в день сдавали тесты на ковид.

- Эти встречи важны и для взрослых людей, и для детей, - говорит вице-президент кинофестиваля «Алые Паруса Артека» Андрей Соколов. – Для артистов это осознанное мероприятие, а для ребят – на уровне «интересно, что из этого получится». Приятно, что после таких встреч некоторые из детей начинают всерьёз задумываться над тем, чтобы найти себя в профессии, связанной с кино.

Кстати, один из мастер-классов провела и спецкор «КП» Мария Ремизова.

- У детей сейчас совсем другие кумиры. Очень много было вопросов про блогеров: про Моргенштерна, Егора Шипа, Инстасамку. Блогер - сейчас самая желанная профессия для детей, - делится спецкор «Комсомолки».

Знаменитая лыжница Елена Вяльбе специально прилетела в Крым из Испании, чтобы представить фильм «Белый снег о ее жизни». «Артековцы» интересовались у спортсменки, как добиться успеха в спорте, задавали вопросы о картине.

Актер Владимир Стеклов презентовал фильм «На скорости», в котором сыграл главную роль.

- Здесь ребята подготовленные, они не задают вопросы про творческие планы. Они спрашивают, куда движется современный кинематограф. Их больше интересует практическая часть, - говорит Владимир Александрович.

О нашумевшем фильме о верной овчарке «Пальма», снятым, кстати, по мотивам давней заметки «Комсомолки», детям рассказал Александр Домогаров. После артист поделился, что Артек вызывает у него ностальгические чувства.

- Здесь я в первый раз увидел Чёрное море, увидел Крымский полуостров, настоящий курорт, - вспоминал Александр Юрьевич. - Потом я приезжал сюда, уже будучи взрослым, после первого курса, студентом. Мы с однокурсниками жили над Артеком, снимали там такие сараи, но купаться ходили на Артековский пляж. Счастливое время!

На церемонии Закрытия Домогаров получал награду за сына Александра Домогарова-младшего, режиссёра картины «Пальма».

ПОБЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ

Самый-самый фильм

«Девятаев», режиссеры - Тимур Бекмамбетов, Сергей Трофимов

«Пальма», режиссер - Александр Домогаров-младший

Самый мудрый фильм

«Белый снег», режиссер - Николай Хомерики

Самый добрый фильм

«Маленькие волшебницы», режиссер - Свен Унтервальдт

«Осторожно, дети» режиссер - Анна Сичинская

Самый увлекательный фильм

«На скорости», режиссер - Павел Игнатов

Лучшая актриса кинофестиваля

Ольга Лерман («Белый снег»)

Лучший актер кинофестиваля

Антон Шагин («Конек-Горбунок»)

Лучшая девочка-актриса

Антонина Степакова («Весури»)

Лучший мальчик-актер

Леонид Басов («Пальма»)

Фестиваль прошел при поддержке Министерства культуры России и Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.