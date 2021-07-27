Домогаров получил награду за сына, снявшего фильм по заметке из «Комсомолки»

В Артеке завершился XXIX Международный Детский Кинофестиваль «Алые паруса Артека».
В Артеке завершился XXIX Международный Детский Кинофестиваль «Алые паруса Артека». В этом году организаторы решили посвятить кинофорум памяти Василия Семёновича Ланового.
Несмотря на ограничения, связанные с ковидом, артистам разрешили провести мастер-классы с артековцами. Ради этого артисты по два раза в день сдавали тесты на ковид.
- Эти встречи важны и для взрослых людей, и для детей, - говорит вице-президент кинофестиваля «Алые Паруса Артека» Андрей Соколов. – Для артистов это осознанное мероприятие, а для ребят – на уровне «интересно, что из этого получится». Приятно, что после таких встреч некоторые из детей начинают всерьёз задумываться над тем, чтобы найти себя в профессии, связанной с кино.
Кстати, один из мастер-классов провела и спецкор «КП» Мария Ремизова.
- У детей сейчас совсем другие кумиры. Очень много было вопросов про блогеров: про Моргенштерна, Егора Шипа, Инстасамку. Блогер - сейчас самая желанная профессия для детей, - делится спецкор «Комсомолки».
Знаменитая лыжница Елена Вяльбе специально прилетела в Крым из Испании, чтобы представить фильм «Белый снег о ее жизни». «Артековцы» интересовались у спортсменки, как добиться успеха в спорте, задавали вопросы о картине.
Актер Владимир Стеклов презентовал фильм «На скорости», в котором сыграл главную роль.
- Здесь ребята подготовленные, они не задают вопросы про творческие планы. Они спрашивают, куда движется современный кинематограф. Их больше интересует практическая часть, - говорит Владимир Александрович.
О нашумевшем фильме о верной овчарке «Пальма», снятым, кстати, по мотивам давней заметки «Комсомолки», детям рассказал Александр Домогаров. После артист поделился, что Артек вызывает у него ностальгические чувства.
- Здесь я в первый раз увидел Чёрное море, увидел Крымский полуостров, настоящий курорт, - вспоминал Александр Юрьевич. - Потом я приезжал сюда, уже будучи взрослым, после первого курса, студентом. Мы с однокурсниками жили над Артеком, снимали там такие сараи, но купаться ходили на Артековский пляж. Счастливое время!
На церемонии Закрытия Домогаров получал награду за сына Александра Домогарова-младшего, режиссёра картины «Пальма».
Самый-самый фильм
«Девятаев», режиссеры - Тимур Бекмамбетов, Сергей Трофимов
«Пальма», режиссер - Александр Домогаров-младший
Самый мудрый фильм
«Белый снег», режиссер - Николай Хомерики
Самый добрый фильм
«Маленькие волшебницы», режиссер - Свен Унтервальдт
«Осторожно, дети» режиссер - Анна Сичинская
Самый увлекательный фильм
«На скорости», режиссер - Павел Игнатов
Лучшая актриса кинофестиваля
Ольга Лерман («Белый снег»)
Лучший актер кинофестиваля
Антон Шагин («Конек-Горбунок»)
Лучшая девочка-актриса
Антонина Степакова («Весури»)
Лучший мальчик-актер
Леонид Басов («Пальма»)
Фестиваль прошел при поддержке Министерства культуры России и Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.