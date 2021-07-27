Владимир Путин: инфляция в России вышла за ориентиры

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Президент рассказал, что деловая активность восстанавливается, но вслед за этим растет и инфляция.

- В США инфляция превысила 5%, хотя у них целевой показатель был где-то в районе 2%, и уже два года подряд они верстают бюджет с дефицитом по 15%. Два года подряд, и этот дефицит гасят за счёт чего? За счёт эмиссии. Вот отсюда инфляция, - объяснил президент.

Путин добавил, что это отражается на всей мировой экономике, потому что доллар остается главной резервной валютой. У нас, кстати, все идет примерно по тому же сценарию.

- В нашей стране довольно быстрое восстановление ключевых секторов национальной экономики, рынка труда также сопровождается ростом инфляции, которая пусть не столь значительна, но всё же выходит за наши целевые ориентиры, - добавил глава государства.

Теперь понятно, почему Центробанк 23 июля поднял ключевую ставку до 6,5%. Так Набиуллина пытается остановить рост инфляции — чем выше ставка, тем дороже кредиты, тем меньше на руках лишних денег, и тем ниже инфляция.

По прогнозу ЦБ, в 2021 году нас ждет инфляция в 5,7-6,2%. Но уже в следующем году она должна снизиться до 4-4,5%.