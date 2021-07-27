Миллионер хранил в подвале зенитную пушку и танк времен Второй мировой

Пенсионера обвиняют не в любви к фашизму, а в хранении целого армейского склада оружия. Фото: Axel Heimken dpa/picture-alliance/ТАСС

Говорят, у каждого есть скелеты в шкафу. А у 84-летнего жителя деревни на берегу Балтийского моря вместо скелетов зенитная пушка, торпеда и целый танк. Правда, в подвале, а не в шкафу.

В Германии уже несколько лет тянется странное дело против престарелого коллекционера Клауса-Дитера Ф. (по местным законам называть его полное имя нельзя). После выхода на заслуженный отдых он не сидел без дела, а скупал предметы, связанные с Третьим Рейхом. Пенсионер разжился солидным запасом стрелкового оружия времен Второй мировой, формой различных ведомств бюстами Гитлера и даже конными бронзовыми статуями в натуральную величину, которые в свое время украшали Рейхсканцелярию фюрера в Берлине.

Собирать такие вещи в Германии не запрещено, главное, народу свой гараж со свастиками не показывать. И обвиняют Клауса-Дитера не в любви к фашизму, а в хранении целого армейского склада оружия. Помимо ружей и патронов в коллекции пенсионера есть и настоящие жемчужины: 88-мм зенитная пушка «Флак 18», торпеда, миномет калибра 50 мм и тяжелый танк «Пантера». Чтобы хранить такие богатства, немец отгрохал на своем участке многоуровневый бункер — да-да, почти как у Гитлера. Благо, человек он не бедный, трудился финансовым маклером и заработал на такое дорогое хобби несколько миллионов.

Полиция изымает танк "Пантера" у коллекционера, июль 2015 года. Фото: Carsten Rehder DPA/TASS

Накрыли коллекционера давно, еще в 2015-м, но что с ним делать, не могут разобраться до сих пор. Да даже вывезти все из подпольного музея оказалось непросто: для конфискации танка и зенитки пришлось привлечь два военных тягача и двадцать солдат, которые колупались в бункере девять часов.

Клаусу-Дитеру грозит ощутимый штраф в 500 тысяч евро. Но для этого надо доказать, что артефакты из его бункера можно использовать как оружие. После долгих экспертиз выяснилось, что пригодна для боевых целей только зенитка.

А про танк, кстати, все местные знали. Еще в 70-х годах коллекционер помогал местным коммунальным службам расчищать дороги во время снегопада, управляя своей бронемашиной. Более того, Бундесвер помогал дедушке в поиске запчастей для «Пантеры» и даже пару раз безвозмездно консультировал старика. Вначале 2010-х годов двигатель вполне официально прошел «капиталку» на одном из танковых заводов.

Достался же немцу танк как металлолом: 100 тысяч фунтов (покупал у британца) за 45-тонную машину, несколько лет реставрации — и вот можно парковать во дворе грозную махину.