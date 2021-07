Якутское IT-чудо: как царство вечной мерзлоты превратилось в «российскую Кремниевую долину»

В ИТ-парке «Якутск» работают больше сотни молодых компаний. Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ

ОТ МАМОНТА ДО КРИПТОВАЛЮТЫ

- Я работаю стажером в стартапе по доставке. Но у меня тоже есть свой стартап – я создал собственную криптовалюту, одна единица стоит 50 долларов. Биткоин - он ничем не обеспечен, а моя криптовалюта привязана к бивню мамонта, который добывается на территории нашей республики.

Только последнее предложение выдает, что разговор происходит не посреди Кремниевой долины в солнечной Калифорнии, а немного, скажем так, севернее. Со стажером Андреем Ядрихинским мы беседуем в ИТ-парке - офисном здании в центре Якутска.

ИТ-парк «Якутск», он же Парк высоких технологий - местный «инкубатор», в котором те самые стартапы (начинающие компании, - Ред.) делают первые шаги в бизнесе. У стартапов пока нет огромных денег и большого штата, но есть главное: идея и талантливые сотрудники, готовые свернуть горы ради своего проекта. В якутском ИТ-парке работают 116 стартапов. Толстый котяра в роли фитнес-тренера и ошейники для бегающих по тундре оленей; компьютерные игры о выживании в постпандемическом мире и жуки-пожиратели пластика - в Парке высоких технологий рождаются на свет удивительные бизнес-идеи.

И не только рождаются, но и продаются по всему миру. Сегодня Якутия - ведущий регион Дальнего Востока в сфере высоких технологий и один из главных «цифровых» регионов России. На долю республики приходится 85% экспорта ИТ-услуг всего Дальневосточного федерального округа. Зачем региону, сказочно богатому полезными ископаемыми, развивать IT? В чем секрет якутского технологического чуда? С этим вопросом я приставал ко всем - от юного стажера до министра инноваций и главы республики. И выяснил: никаких чудес тут нет. Все объясняется логически.

7 СЕКРЕТОВ УСПЕХА

1. Сильная школа точных наук

В Якутии еще с советских времен сложилась сильная математическая школа. Из Москвы, Ленинграда, Горького и других центральных регионов СССР в отдаленную республику направляли талантливых выпускников педагогических вузов. Причем не только в Якутск, но и в сельские школы. Местный вуз тоже готовил сильных учителей: педагогический институт открылся здесь еще в 1934-м, а в 1956 году он превратился в университет. С советских времен его студенты занимали первые места в стране на олимпиадах по математике, физике и другим предметам. Сейчас он именуется Северо-Восточным федеральным университетом (СВФУ) имени М. К. Аммосова.

- Я сам являюсь выпускником сельской физико-математической школы, подобных которой на весь Советский Союз было всего несколько. После того, как окончил школу с золотой медалью, поехал в Москву учиться на физфаке МГУ им. М.В. Ломоносова. Помню, как при поступлении один из профессоров сказал мне, что к ним ежегодно зачисляются выпускники якутских школ, которые отлично проявляют себя в учебе, - вспоминает глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

С каждым годом Северо-Восточный федеральный университет выпускает все больше ИТ-специалистов.

- Еще в 2018 году мы выпускали менее 170 айтишников в год. Теперь - почти 200. А в институте математики и информатики при нашем университете учатся свыше 1200 студентов. Более того, в 2019 году во все наши программы мы включили обучение цифровым технологиям, - рассказывает ректор СВФУ имени М. К. Аммосова Анатолий Николаев.

2. Высокоскоростной интернет для всех

- Еще 10-15 лет назад качество интернет-связи в Якутии было крайне низким. Тот интернет, к которому имели доступ во многих регионах, был для нас практически отрезан. Некоторые даже называли это цифровым геноцидом, - говорит Айсен Николаев. - Поэтому мы поставили перед собой стратегическую задачу по обеспечению всех жителей Якутии доступом к интернету. На сегодняшний день по наземным каналам связи высокоскоростным интернетом охвачено почти 90% населения республики. В прошлом году мы даже провели оптоволокно в эвенкийский поселок Оленек - впервые за Полярный круг. А теперь подключаем берег Северного Ледовитого океана.

Технический директор якутской компании Sciberia Афанасий Аргунов рассказывает об уникальной программе, ускоряющей диагностику коронавирусной пневмонии и инсульта. Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ

3. Полезные ископаемые

Якутия богата сырьем. Уголь, алмазы, золото, газ, нефть – все это и многое другое имеется здесь в огромном количестве. Немалая часть денег, которые республика зарабатывает на добыче полезных ископаемых, направляются на развитие IT-индустрии.

Есть и другой момент. Добыча полезных ископаемых становится все более технологичным занятием. Все дальше от нас те времена, когда руду добывали при помощи кирки, лопаты и крепкого словца. И вот уже сами сырьевые компании готовы платить местным программистам и изобретателям, чтобы те создавали для них технологии, позволяющие добывать полезные ископаемые эффективнее, экологичнее, безопаснее.

4. Удаленность региона

Откройте карту Сибири. Найдите Якутск. Что видите вокруг? Верно: ни-че-го. Кроме разбросанных по тайге городков и поселков, куда добраться можно разве что вертолетом.

- Мы находимся очень далеко от рынков сбыта. Данный фактор в том числе подтолкнул нас активно развивать ИТ-отрасль: программные продукты, в отличие от других товаров, можно легко продавать в другие регионы и страны. С самого начала мы ориентировали местных айтишников работать с прицелом на экспорт - выпускать программную продукцию, в том числе на английском языке, которую будут покупать не только в России, но и во всем мире, - говорит министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Саха (Якутия) Анатолий Семенов.

5. Суровый климат

Еще один минус, который оказался плюсом для якутских программистов.

- У нас лето длится всего четыре месяца, все остальное время - зима. Приходится постоянно сидеть дома. Чем заниматься? Раньше якуты, например, сочиняли эпос. А теперь сидят за компьютерами, пишут программы, разрабатывают игры, рисуют графику. На улице -50, а ты сидишь, работаешь, ничто тебя не отвлекает, идеальные условия! – говорит Эдуард Готовцев, один из основателей студии Fntastic, чьи игры входят в число самых популярных в мире.

Основатели компании Fntastic братья Эдуард и Айсен Готовцевы.

6. Уникальная культура

Игры для компьютеров и мобильников - особая гордость якутской ИТ-индустрии. По словам главы республики Айсена Николаева, на создание первых игр здешних программистов вдохновил якутский эпос Олонхо. Герои и злодеи, могучие божества и темные духи - это богатейший мир, полный захватывающих сценариев что для игр, хоть для фильмов. В якутском Национальном художественном музее хранятся картины по мотивам сюжетов Олонхо. Герои американских ужастиков - просто мелкие хулиганы по сравнению с демонами из якутского эпоса!

Герой эпоса Олонхо Нюргун Боотур Стремительный сражается с чудовищем. Картина Тимофея Степанова (Национальный художественный музей).

7. Поддержка государства

Компании, которые работают в ИТ-парке «Якутск», получают разные виды поддержки. Среди них - льготная аренда, помощь с выходами на различные рынки, поддержка при поиске инвестиций и грантов и т. д.

Еще один вид поддержки стартапов - так называемый акселератор «Б8».

- Акселератор - это трехмесячная программа развития для начинающих предпринимателей в сфере ИТ и инноваций. Мы предоставляем им помещения в ИТ-парке бесплатно, обеспечиваем поддержку экспертов и менторов – опытных предпринимателей и айтишников со всей страны. А наиболее перспективные стартапы получают инвестиции, - рассказывает директор венчурной компании «Якутия», акселератора Б8 Василий Ефимов.

- Мы поддерживаем стартапы не только на начальной стадии, но и в дальнейшем: стараемся найти крупные компании, которые их «подхватывают», обеспечивают заказами. В Якутии выживает больше стартапов, чем в среднем по миру, - поясняет Анатолий Семенов.

По словам министра, программисты в Якутии получают 80-90 тысяч рублей в месяц, специалисты высокого класса - 150 тысяч.

- Но даже не зарплата драйвит современную якутскую молодежь. Наши ребята хотят быть причастными к великому делу, к созданию информационных продуктов, которые покорят мир, - говорит Анатолий Семенов.

Демо-день акселератора «Б8» - так называется мероприятие, на котором стартапы презентуют свои проекты потенциальным партнерам и инвесторам. Шесть молодых компаний получили от венчурной компании «Якутия» предложение о финансировании в размере 1,65 млн руб. Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ

ПРИМЕРЫ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Когда речь заходит о великих делах и якутских технологичных компаниях мирового уровня, обычно вспоминаются три названия.

1. InDriver

Компания создала мобильное приложение поиска такси, в котором цену предлагает не водитель, а пассажир. Сегодня компания работает в 32 странах, InDriver вышел на третье место в мире среди самых скачиваемых приложений для заказа поездок после Uber и Grab.

2. MyTona

Компания выпускает игры самых разных жанров - бродилки, стрелялки, симуляторы. У MyTona больше тысячи сотрудников по всему миру, ее игры входят в топ самых скачиваемых в разных странах.

3. Fntastic

Эта компания - один из резидентов технопарка «Якутия» и ИТ-парка «Якутск». Их первая игра The Wild Eight вышла в 2017 году. Вторая игра - приключенческая The Radiant One - вышла через год и попала в число самых скачиваемых приложений во многих странах.

Сейчас студия совместно с MyTona завершает работу над новой игрой - The Day Before. Действие игры происходит в мире, после пандемии превратившемся в жуткое место, где выживание стало главной задачей. The Day Before входит в ТОП-10 самых ожидаемых игр в мире.

- У этой игры есть «фишка» - лагерь выживших, где онлайн-игроки собираются, общаются. Они могут заводить друзей, создавать команды, отправляться вместе в рейды по постпандемическому миру. Это больше, чем игра - это альтернативная жизнь. У людей там будут свои дома, квартиры, даже ипотека, - поделились со мной почти по секрету основатели Fntastic братья Готовцевы.

Бизнес-модель Fntastic, как и других игровых студий, строится на оплате за загрузку: пользователь скачал игру - компания получила прибыль. Но не только играми живет Fntastic. А во время пандемии компания создала программу Continent - виртуальный офис, упрощающий работу на удаленке - и готовится выпустить ее на мировой рынок.

Авторы игры The Day Before показали, во что может превратиться мир после пандемии. Не хотите жить в таком мире? Прививайтесь!

КСТАТИ

Кот-тренер и жуки-пожиратели пластика

Самые яркие проекты СВФУ, ИТ-парка «Якутск» и акселератора «Б8»

Обучение детей анимации

В студии рисования RUM дети учатся создавать компьютерную 2D- и 3D-анимацию, в том числе с расчетом на японский рынок. Есть филиалы в Питере, Казани, Владивостоке.

Робот-пылесос с функцией дезинфектора

Робот VeDroid может не только мыть полы, но и дезинфицировать воздух. За час он обрабатывает до тысячи квадратных метров. Ориентировочная цена – около 800 тысяч рублей, что гораздо дешевле аналогов. Около десятка роботов компании работают в Якутске, на Урале и в Казахстане.

Робот VeDroid и один из его создателей Николай Потапов. Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Личинки - экологи

Стартап «Ксенос» разводит и продает жуков и личинок вида большая восковая огневка, которые поедают пластик. Две с половиной сотни таких жуков за неделю съедают 100 г полистирола.

Обработка медицинских изображений

Компания Sciberia выпускает программы, которые ускоряют диагностику коронавирусной пневмонии и инсульта. На обработку снимка в программе Sciberia требуется не более 45 секунд. Систему в пилотном режиме уже используют 16 больниц в России и три - в Евросоюзе.

Браслет, следящий за здоровьем сотрудников

Комплекс «Температурный контроль» позволяет «находить» людей с повышенной температурой. Например, если на предприятии температура одного из работников отклонилась от нормы, программа сразу покажет, где он находится.

Виртуальная психотерапия

Программа Revro помогает бороться с депрессией. Пользователь надевает шлем виртуальной реальности и погружается в «другой мир», где ему нужно успокоить ребенка. Затем роли меняются: на месте ребенка оказывается сам пользователь.

Онлайн-выставки

Ребята из стартапа Serenity создали программу виртуальной реальности, которая позволяет попасть на выставки и мероприятия в любой точке мира. Сидишь ты перед компьютером в якутском поселке и виртуально «гуляешь» по залам главного музея Испании, Великобритании, США.

Видеоплатформа Boontar

Позволяет видеоблогерам внедрять в их ролики кнопки оплаты или сбора заявок. Зрители могут оплачивать товары или услуги, а также подавать заявки прямо на экране видео.

Сервис доставки

Приложение GoGo Курьер помогает компаниям найти курьеров, которые доставят их товар клиенту. Приложение работает не только в Якутии, но и в Хабаровске, Сургуте, казахстанском Нур-Султане.

Костюм для работы в -50 и на сильном ветре

В СВФУ создают экипировку для работ на открытом воздухе в строительной, энергетической, научной, геологической, горнодобывающей отраслях. В нее входит экзоскелет, утепленный костюм и «третья рука», на которую можно «надеть», например, пилу-болгарку.

А еще у работника есть планшетный компьютер, который помогает общаться с коллегами и не потеряться в случае ЧП. Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Ошейник для оленей

Якутский «Информационно-технический центр» выпускает ошейники для крупных животных. Они позволяют по спутнику следить за перемещением оленей, бизонов, лошадей и т. д.

Беги, Зиппи, беги!

Стартап «Ранго» создал фитнес-приложение Run with Zippy. Когда вы занимаетесь спортом, в приложении виртуальный кот Зиппи становится бодрым и счастливым. Пропускаете занятия - кот страдает. Зиппи дает рекомендации по тренировкам, показывает упражнения для разминки и вообще весьма общителен.