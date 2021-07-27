Генпрокуратура: Россия внесла в ООН проект конвенции против международной киберпреступности

Россия внесла в ООН проект конвенции против международной киберпреступности Фото: Shutterstock

Сегодня в штаб-квартире ООН в Вене межведомственная российская делегация, возглавляемая заместителем генпрокурора России Петром Городовым, на встрече с и.о. исполнительного директора Управления ООН по наркотикам и преступности Деннисом Чатчавалитом официально внесла российский проект конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. Об этом сообщает пресс-центр Генпрокуратуры России.

Копию проекта представители Генпрокуратуры России передали председателю специального комитета ООН по разработке конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях Фаузие Мебарки. Сам комитет был создан в 2019 году. Годом позже, в связи с взрывным ростом киберпреступности во всем мире генпрокурор России Игорь Краснов создал межведомственную рабочую группу для разработки универсальной международной конвенции, которая была нацелена на сдерживание этого вида преступности.

- Россия стала первой страной, разработавшей и представившей в спецкомитет проект универсальной конвенции, посвященной противодействию информационной преступности. Проект конвенции учитывает современные вызовы и угрозы в сфере международной информационной безопасности (в том числе, криминальное использование криптовалюты), вводит новые составы преступлений, совершаемых с использованием ИКТ (распространение фальсифицированной медицинской продукции, оборот наркотиков, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных деяний, опасных для их жизни и здоровья, и др.), - отмечает Генпрокуратура России.

По информации ведомства представленный проект расширяет сферу международного сотрудничества "в вопросах выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам, включая выявление, арест, конфискацию и возврат активов".