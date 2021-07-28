Больше нет в кармане пачки сигарет: Почему крупнейший производитель прекращает выпуск бумажных табачных изделий

Одна из крупнейших в мире табачных компаний Philip Morris заявила, что в течение ближайших 10 лет собирается отказаться от выпуска обычных сигарет. Фото: Shutterstock

НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ

Похоже, мир оказался на пороге новой культурной революции и лет через «цать» привычные сигареты станут достоянием истории. И останется это вредное, но некогда популярное изделие атрибутом фильмов, стихотворений, шлягеров. Перестанет медленно загонять нас в могилу, а будет через строчки песен внушать осторожный оптимизм: «Если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день».

В общем, похоже, все - «Серега, не закуришь Винстона...», как писал поэт Вознесенский. Одна из крупнейших в мире табачных компаний Philip Morris заявила, что в течение ближайших 10 лет собирается отказаться от выпуска обычных сигарет. Это та самая компания, которая придумала ковбоя Marlboro, заразившего пагубной привычкой не один миллион мальчишек по всему миру. В наши дни она разработала новый тип курева - IQOS, систему нагревания табака. По этому принципу работают модные сейчас электронные сигареты и вейпы, которые якобы менее вредны, чем традиционные табачные изделия.

Так что же, табачники начали крестовый поход за здоровье? Звучит прямо как «пчелы против меда».

- То, что заявляют табачные компании, это лицемерие, - отрезал в комментарии для kp.ru член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве РФ Виктор Зыков. - Они никогда бы даже не заикнулись об отказе от производства сигарет, если бы люди не стали массово бросать курить за счет принятых в разных странах антитабачных мер. Теперь табачные компании пытаются перехватить этих людей, чтобы не потерять свою прибыль, предлагая им новые виды продуктов, а также ориентируют свои разработки на молодежь. Новые продукты так же вредны для здоровья. Не стоит верить табачным компаниям, их цель - не забота о здоровье людей, а собственная прибыль.

По словам эксперта, в странах, где нет активной антитабачной политики, они продолжают массового продавать сигареты - например, в Индонезии.

- Арифметика простая, - продолжает разоблачать табачников Зыков. - В России около 300 тысяч человек каждый год умирает от причин, связанных с потреблением табака. Соответственно, производителям необходимо ежегодно получать 300 тысяч новых клиентов, чтобы сохранить свой доход. Для этого они идут на любые ухищрения и делают вводящие в заблуждение заявления.

Примерно так же, но более дипломатично высказался замминистра здравоохранения России Олег Салагай. Компания «совершенствует свою продукцию и обеспечивает ее соответствие современным потребностям, так как ей важно продавать свой товар и получать прибыль», написал он в своем в своем Telegram-канале.

ПОСЛЕДНЯЯ ЗАТЯЖКА

Впрочем, в среде производителей табака считают, что сигаретная эра продлится еще достаточно долго.

- В перспективе нескольких десятилетий мы полагаем, что традиционные сигареты полностью не исчезнут, - сказал kp.ru Олег Барвин, директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям субрегиона Россия, Центральная Азия и Белоруссия табачного гиганта «БАТ».

При этом он отметил, что все больше совершеннолетних потребителей переключаются на «более безвредные виды табачных изделий». По словам Олега Барвина, доля новых продуктов на рынке неуклонно растет. Например, к концу 2020 года компания «БАТ» увеличила продажи продуктов для нагревания табака в десять раз.

- В мире миллиард потребителей традиционных сигарет, из которых около 35 миллионов находятся в России, и у них есть возможность перейти на менее рискованные способы потребления никотина, - сказал Барвин.

СПРАВКА «КП»

Сигареты стали упрощенной версией папирос. Первое упоминание о табачных изделиях, в которых одну часть составляла набитая резаным табаком бумажная гильза, а другую — картонный мундштук, относится к 1844 году. Считается, что папиросы впервые появились в России.

Распространение сигарет началось после Крымской войны 1853-1856 годов. Русские и турецкие солдаты, чтобы покурить на привале, стали заворачивать табак в бумажные гильзы от пороха либо обрывки газет. Затем этот способ переняли англичане и французы. Первая сигаретная фабрика в Европе была построена в Лондоне, в конце 1880-х в США изобрели машинку для изготовления сигарет, что способствовало массовому выпуску этих изделий.

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