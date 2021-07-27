Астрахань и Актау свяжет круизный маршрут

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Делегация Астраханской области во главе с губернатором Игорем Бабушкиным посетила Республику Казахстан, где встретилась с президентом страны Касымом-Жомартом Токаевым и с премьер-министром Аскаром Маминым. Стороны обсудили развитие приграничного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, промышленной, транзитно-транспортной, туристической и культурной сферах.

Крупнейшая в России казахская диаспора

В ходе встречи с главой российского региона президент Казахстана отметил, что стратегические и союзнические отношения двух стран все активнее и шире охватывают взаимодействие регионов Казахстана и России. Эффективной диалоговой площадкой стал, в частности, Форум межрегионального сотрудничества.

В минувшем году проведение ежегодного форума было отменено из-за пандемии коронавируса. Однако годом раньше Форум межрегионального сотрудничества прошёл в Омске, в нём традиционно приняли участие президенты России и Казахстана. Выступая тогда на форуме, Владимир Путин подчеркнул важность межрегионального трансграничного сотрудничества, а также отметил, что Россия является крупнейшим инвестором в экономику Республики Казахстан.

В настоящее время, несмотря на пандемию, Атырауская, Западно-Казахстанская, Мангистауская и другие области Казахстана активно сотрудничают с Астраханской областью. По мере возобновления экономической активности постепенно восстанавливается динамика приграничной торговли, об этом говорится в сообщении на официальном сайте президента Республики Казахстан. Важным связующим звеном между Казахстаном и Астраханской областью выступает проживающая в регионе самая многочисленная казахская диаспора в России.

Принимая губернатора Астраханской области, президент Казахстана поблагодарил его за всестороннюю поддержку астраханских казахов в их стремлении укреплять духовные связи с исторической родиной, сохранять язык и культуру своих предков. Касым-Жомарт Токаев выразил признательность властям и жителям региона за увековечение на астраханской земле памяти государственного деятеля Букей-хана (1737—1817), по инициативе которого было организовано первое казахское посольство в России, а также выдающихся композиторов и музыкантов-домбристов Курмангазы (1818-1889) и Дины Нурпеисовой (1961-1955).

Напомним, что церемония открытия мавзолея Букей-хана в селе Малый Арал Красноярского района Астраханской области состоялась в 2011 году. Памятник Курмангазы установлен в Астрахани, кроме того, в селе Алтынжар Астраханской области находится Региональный культурный центр имени Курмангазы, он был открыт в 2005 году рядом с мавзолеем казахского музыканта, ставшим популярным туристическим объектом. В Астрахани есть университет, где в качестве дополнительного предмета студенты могут выбрать изучение казахского языка.

Центр приграничной торговли

В ходе встречи с премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым делегация Астраханской области обсудила вопросы приграничного сотрудничества, в частности, перспективы создания центра приграничной торговли.

«Для Астраханской области Казахстан является одним из основных партнёров на международной арене. Мы гордимся нашими дружественными отношениями. Они основаны на глубоком доверии и много лет успешно развиваются. Однако потенциал нашего сотрудничества намного больше. Считаю, мы можем кратно увеличить объёмы торговли», - сказал губернатор Игорь Бабушкин. Центр приграничной торговли может быть расположен на границе Астраханской и Атырауской областей, здесь будет осуществляться распределение товарного потока между двумя странами.

В текущем году динамика взаимной торговли между странами-соседями активно восстанавливается. За период с января по май товарооборот вырос на 26,2% и составил 8,6 млрд. долларов. Экспорт Казахстана в Россию увеличился более чем на 40%. Первостепенной задачей является доведение показателей товарооборота до 20 млрд долларов.

Учитывая опыт судостроительных предприятий Астраханской области, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин считает возможным расширение сотрудничества в этой сфере. Стороны также отметили, что перспективным направлением в развитии приграничных связей является туризм, и обсудили возможность запуска морского круиза по Каспийскому морю между Актау и Астраханью.

Судостроительная тема обсуждалась и на встрече астраханского губернатора с руководством национальной компании «КазМунайГаз», переговоры касались размещения заказов на строительство судоходных объектов на астраханских верфях. Ранее здесь уже была построена морская эксплуатационная платформа и жилой плавучий комплекс «Карлыгаш» для месторождения Кашаган в Каспийском море. Весной 2021 года корабелы астраханского завода «Лотос» спустили на воду два земснаряда, построенных по заказу «Казахстанских водных путей».

«Сегодня астраханские предприятия судостроительной отрасли строят и ремонтируют суда любого класса и назначения. С учётом имеющегося опыта мы заинтересованы в новых заказах из Казахстана», - сказал губернатор Игорь Бабушкин, отметив, что «нас очень интересует сотрудничество с компаниями«КазМунайГаз» и «Казмортрансфлот».

В ответ на это председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев заявил, что готов обсуждать перспективы расширения сотрудничества.

На переговорах с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым губернатор Астраханской области также затронул тему сотрудничества в сфере культуры, в частности - гастроли в республике Астраханского государственного театра оперы и балета и совместную постановку спектаклей с Государственным академическим театром оперы и балета имени Абая в Алматы.

Завершая встречу, премьер-министр Казахстана сказал: «Мы непременно воспользуемся вашими предложениями по расширению сотрудничества в судостроении, агропромышленном комплексе, культуре и других отраслях».