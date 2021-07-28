Подмосковье - территория перемен

Губернатор встретился с активными жителями. Фото: Павел ПОПОВ

Николай Буланов с женой и сыном около года назад перебрался из квартиры в Волоколамске за город - в деревне Жданово семья построила добротный дом. Но для полного счастья не хватало одного. Газа!

- Той зимой первый раз зимовали в доме, с электрокотлом и электроплитой, - рассказывает Елизавета Буланова. - Отапливаться электричеством получалось довольно дорого, чуть ли не половину зарплаты отдавали.

Провести к дому газ раньше вылетело бы в копеечку. Но после запуска президентской программы «Социальная газификация» все стало намного проще.

«300 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧАТ ГАЗ»

Программа, напомним, охватывает населенные пункты, у границ которых проходит газопровод. По поручению президента оператор далее бесплатно прокладывает трубы к границам участков частных домов, а владельцу остается лишь оплатить работы на самом участке. Причем в Подмосковье по инициативе губернатора сделать это можно в рассрочку на 6 месяцев, без всяких процентов и переплат.

2 июня Булановы подали заявку. (Все работы обошлось семье в 135 тысяч рублей.) Вчера утром, 27 июля, в их дом начал поступать газ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заехал в гости к Николаю и Елизавете Булановым, чтобы проверить, все ли у участников программы в порядке. Хозяйка приготовила на новенькой газовой плите яичницу. Посидели, попили чай, поговорили.

- Это, казалось бы, небольшое, но важное событие для каждой семьи - горячая вода, удобство, все то, что делает жизнь человека комфортнее, - сказал Андрей Воробьёв. - Президент постарался позаботиться обо всех, у кого не было газа, чтобы и в маленькие населенные пункты пришло это удобство. При его поддержке мы большую программу разворачиваем сейчас в Подмосковье. За два года газ получат 300 тысяч человек.

По словам гендиректора «Мособлгаза» Игоря Баранова, в Подмосковье догазификация идет даже с опережением графика - за первый неполный месяц топливо получили уже 400 домов. План на третий квартал - 1070 домов.

Работа рядом с домом

«Кэн-Пак завод упаковки» построили в 2010 году. Здесь производят алюминиевые банки для слабоалкогольных напитков, а также сока и минеральной воды. Больше 1 миллиарда банок ежегодно. В этом году предприятие расширяет производственные мощности на 50%, что даст рост продаж и дополнительные 100 рабочих мест для горожан. К слову, средняя зарплата на заводе - 70 тысяч рублей.

Андрей Воробьёв дал старт запуску новой линии. После пообщался с местными жителями, работающими на производстве. Сейчас здесь трудятся 200 человек. Это жители Волоколамска и соседних округов.

«Рабочие места для жителей и развитие экономики - это всегда имеет очень важное значение, - отметил губернатор. - Задача - в каждом городе сделать так, чтобы качество жизни становилось выше. Также создаем условия для инвесторов, поэтому в Подмосковье приходят новые современные производства».

Кстати, на заводе «Кэн-пак» теперь выпускают и брендированные алюминиевые банки «Лето в Подмосковье».

«Перемены, которых ждут люди»

В Волоколамске Андрей Воробьёв встретился с активными жителями, представляющими разные населенные пункты Волоколамска и соседних городских округов. Поговорили о том, как развиваются территории. И обсудили насущные проблемы, которые волную людей.

Зашел разговор о закупке для Волоколамской больницы аппарата МРТ. Вопрос очень важный, поскольку на нем могли бы обслуживаться также жители Шаховской и Лотошина.

- Значит, МРТ будет у вас в 2022 году, - заверил жителей Андрей Воробьёв. - Справедливое требование. Думаю, компьютерный томограф поставим сначала? И постараемся максимально быстро МРТ вам доставить.

А председатель Совета директоров Группы компаний «Садовое кольцо» Сергей Колунов выступил с предложением вернуть в школы уроки труда. Это бы помогло в решении проблемы рабочих рук на производстве.

Среди прочих мер, сказал Колунов, необходимо усилить популяризацию рабочих профессий. Одно из важных направлений в достижении этой цели - возрождение уроков труда в школе. В том виде, в каком они были в наше время.

На встрече люди много говорили о том, как меняется жизнь в их муниципалитетах. Благоустраиваются дворы, зоны отдыха, парки.

- В нашем Волоколамске меняется к лучшему инфраструктура, идет благоустройство -

приятно ходить по нашим улицам! - говорит местная жительница Елена Сокова.

Но еще много предстоит сделать. В каждом подмосковном городе люди хотят жить достойно и комфортно.

- В нашей сплоченной команде единомышленников депутаты, волонтеры, врачи и учителя, руководители крупных предприятий и сотрудники, - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. - И наша общая задача - не сбавлять темп, а дальше работать на развитие Подмосковья, обеспечивая перемены во всех сферах. Строятся новые школы и детские сады, уменьшаются очереди в поликлиниках, городская среда становится комфортной и доступной. Сегодня по инициативе «Единой России» идет активное обсуждение программы развития нашего региона на ближайшие 5 лет.

Губернатор особо подчеркнул, что каждый представитель власти любого уровня в первую очередь должен слушать, а главное - слышать людей.

- Власть нужна для того, чтобы решать проблемы. Мы собираем наказы, рассматриваем и структурируем их, определяем, что решать в первую очередь, - сказал Андрей Воробьёв. - Важен диалог с жителями, при этом необходимо предлагать конструктивные решения локальных проблем. Каждый человек хочет понимать логику действий власти, и мы должны давать ответы. Когда наша команда работает в таком стиле, мы можем рассчитывать на результат - перемены и доверие людей

КСТАТИ

Жители попросили - власть сделала

В деревне Львово под Волоколамском тоже праздник. Здесь открыли спортивную площадку, о которой просили жители.

Ветеран труда Раиса Копылова осенью прошлого года позвонила в прямой эфир и попросила губернатора построить для детей и подростков спортивную площадку. Андрей Воробьёв пообещал, что все будет сделано. Вчера губернатор приехал во Львово, чтобы проверить, как выполнено его поручение.

Благодаря Раисе Копыловой в деревне Львово появилась спортивная площадка. Фото: Павел ПОПОВ

Вместо пустыря на краю деревни теперь многофункциональная площадка, на которой можно играть в футбол, волейбол, баскетбол. Плюс площадка для воркаута и детская зона для самых маленьких.

- Площадка появилась благодаря Раисе Ивановне, - отметил губернатор. - Вы знаете, что президент поручил организовать программу «Социальной газификации», и ваша деревня тоже будет газифицирована. Это четвертый квартал 2022 года или первый квартал 2023-го. Так что, Раиса Ивановна, я в следующий раз приеду газ запускать!

Сама пенсионерка рассказала, что площадка получилась отличная. У местной ребятни теперь появилось место для активного отдыха.

- Раньше детям некуда было деться, они ходили вдоль деревни туда-сюда, - говорит женщина. - Очень рада, что губернатор услышал мою просьбу. И дети рады, и родители рады - для всех в деревне это большое счастье.

Кстати, 91-летняя Раиса Копылова приняла решение вступить в партию «Единая Россия». Подала заявление. Уже 30 июля Раису Ивановну должны принять в партийные ряды.