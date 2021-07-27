Экипажи армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа продолжают оказывать помощь в тушении природных пожаров. Фото: Министерство обороны РФ

За сутки экипажи армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа продолжают оказывать помощь в тушении природных пожаров.

- За неделю работы экипажем многоцелевого вертолета Ми-8 на очаги возгорания было сброшено более 420 тонн воды. В ходе ликвидации последствий лесных пожаров уже удалось локализовать распространение огня в районе населенных пунктов Настенъярви и Кудама, - сообщает Минобороны России.

Сейчас ликвидация пожаров ведется в районе озера Сямозеро, где в результате работы армейской авиации было ликвидировано более 2000 гектаров природных пожаров. За сутки армейская авиация сбросила на карельские леса 90 тонн воды.

К тушению пожаров также привлечено более 100 военнослужащих Ленинградской армии ВВС и ПВО, более 20 единиц специальной техники.

Отметим, что ранее в этих местах причиной пожаров часто становились браконьерские вырубки. Лиственницу вырубали на огромных площадях, а ее пни обливали соляркой и поджигали, чтобы скрыть следы незаконной деятельности.