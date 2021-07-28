«Я выполнял свою работу…»

Сколько опасных моментов в работе инспекторов ДПС остается за кадром. Фото: Shutterstock

Давайте так: те, для кого российская Госавтоинспекция - исключительно репрессивный орган, могут дальше не читать. Переубеждать не станем.

Бесполезно. Да и бисера не напасешься. Остальным, умеющим думать вне шаблонов и воспринимающим окружающий мир не в черно-белых тонах, мы расскажем о людях достойных. О тех, кто в начале июля, отмечая 85-летие Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, мог с полным правом цитировать строки из неофициального гимна отечественных правоохранителей.

«Наша служба и опасна, и трудна»

В 2020 году при исполнении служебного долга погибли девять сотрудников Госавтоинспекции. Еще 445 были травмированы, причем 113 из них получили ранения в ходе задержания правонарушителей.

О героизме двух из этих 113 в июне прошлого года поведали все российские СМИ.

Кадры того, как в Москве на Ленинском проспекте инспекторы ДПС Сергей Крылов и Алексей Поярков, несмотря на полученные огнестрельные ранения, обезвредили 23-летнего Ратмира Галеева, напавшего на них с пистолетом в руках, стали самой убедительной иллюстрацией к словам генерала Черникова. 25 марта нынешнего года согласно указу Президента Российской Федерации уже оправившимся от полученных ран капитану полиции Сергею Крылову и старшему лейтенанту Алексею Пояркову за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, были вручены медали «За отличие в охране общественного порядка».

Награда, как говорится, нашла героев. Но всем ли сотрудникам дорожной полиции и всегда ли воздаем мы по заслугам за их каждодневный труд? Не всем. И не всегда. Просто потому, что многое остается вне поля нашего зрения или не получает такого общественного резонанса, как стрельба на Ленинском проспекте. Между тем и в буднях

Госавтоинспекции есть место для героизма, подвига и самопожертвования.

«И на первый взгляд как будто не видна»

Ну вот многие ли знают о старшем инспекторе ДПС Александре Ельникове из Курской области? А ведь почти в тот же день, когда Крылов и Поярков получали заслуженную награду, Суджанский районный суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима 55-летнего Сергея Харламова, который 3 августа 2019 года выстрелом в голову из дробовика убил старшего лейтенанта полиции Ельникова. В тот день Александр, находившийся уже не на службе, откликнулся на просьбу коллеги помочь задержать нетрезвого водителя Харламова. Односельчане последнего, видя его неадекватное состояние, решили от греха подальше забрать ключи от машины и не пустили пьяного за руль. Тому это не понравилось, и, прихватив ружье из дома, он отправился разбираться с обидчиками. Соседи вызвали полицию. Первым на место прибыл Ельников и оказался на пути вооруженного Харламова… 31 мая 2020 года указом Президента Российской Федерации старший лейтенант полиции Александр Ельников был посмертно награжден орденом Мужества.

Чуть более месяца назад, 12 июня, погиб другой старший инспектор ДПС - 27-летний Василий Юрченко. На 78-м км автодороги М-10 «Россия» водитель грузовика Mercedes на полном ходу врезался в патрульный автомобиль, на котором Юрченко с напарником прибыли оформить ДТП. Коллега Василия получил множественные травмы, был госпитализирован и сегодня его жизни уже ничто не угрожает. А у погибшего Васи Юрченко остались жена и маленькая дочь…

В Новосибирской области идет расследование обстоятельств гибели 30-летнего инспектора ДПС, который 24 июня вместе с напарником на служебном автомобиле преследовал трех мотоциклистов, не подчинившихся требованию остановиться. В ходе погони патрульный «УАЗ» попал в занос, вылетел с дороги и врезался в дерево.

Второй полицейский, находившийся за рулем, серьезных травм не получил. Позже выяснится, что действия инспекторов были полностью оправданны - все нарушители не имели права управлять транспортными средствами.

Ни секунды не сомневаемся в том, что обо всех этих подвигах сотрудников Госавтоинспекции наши читатели узнали здесь и сейчас. А сколько остается за кадром! Вызволенные из горящих домов или ледяных рек люди, вовремя доставленные в больницы роженицы и те, кому стало плохо в дороге… Не там свернувшие, заплутавшие в снегопаде или закипевшие на жаре водители, которым пришли на выручку инспекторы… Да разве обо всех расскажешь! Здесь впору летопись чудесных спасений и галерею «обыкновенных» героев открывать!

Благо очевидцы происшествий включают камеры на своих смартфонах не только ради хайпа. Иногда только так и становится известно о героических поступках сотрудников Госавтоинспекции. Таких, к примеру, как инспекторы ДПС ОМВД России по Новоорскому району Оренбургской области лейтенант полиции Дарбек Шукумов и старший лейтенант Анатолий Корецкий.

День 23 февраля выдался для двоих мужчин совсем непраздничным. Прибыв на место ДТП возле села Тасбулак, что на границе с Челябинской областью, они обнаружили затор из 30 машин. Мороз за 30 градусов и шквалистый ветер ухудшили видимость настолько, что застрявшие автомобили уже не могли двигаться, не рискуя попасть в новое ДТП. Тогда оба автоинспектора, встав впереди автомобилей, бегом указывали путь водителям, и, чередуя движение во встречном направлении, помогли всем разъехаться без происшествий. О самоотверженных действиях полицейских, получивших обморожения, но честно исполнивших свой долг, стало известно только благодаря видео, снятому одним из водителей. Оно моментально разлетелось по сети и получило множество благодарных комментариев.

Сами автоинспекторы ничего особенного в своем поступке не усматривают. Кажется, их даже смутило такое общественное внимание. «Ну какой герой, я выполнял свою работу», - отвечал Дарбек Шукумов. Анатолий Корецкий товарища поддерживал: «Не было у нас другого выхода. Регулировали движение в предлагаемых обстоятельствах. В принципе справились…»

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Сегодня нередко высказывается мнение, что современные комплексы фотовидеофиксации, интеллектуальные системы управления и прочие «умные» технологии вот-вот сделают инспекторов ДПС анахронизмом, а саму Госавтоинспекцию - «пятым колесом» в транспортной системе страны. Хочется спросить: а останавливать нарушителей ПДД тоже дорожные камеры будут? А нетрезвых водителей выявлять? Или уверенных в своей безнаказанности мажоров? Пока такие персонажи продолжают рулить, инспектор ДПС с жезлом в руках - единственная, а порой последняя преграда на их пути. И, кстати, гарант нашей с вами безопасности…