За что Зеленский отправил в отставку начальника Генштаба Украины

Начальник Генштаба Украины генерал Руслан Хомчак отправлен в отставку. Фото: Youtube

На Украине начальник Генштаба одновременно является и Главнокомандующим Вооруженными силами. С мая 2019 года эту должность занимал генерал Руслан Хомчак. Служака он тертый, в должностях и званиях рос не на паркете уютных киевских кабинетов. После окончания Московского высшего военного командного училища последовательно «вытаптывал» в войсках ступени карьерного роста – от командира взвода до заместителя командующего Сухопутными войсками. Имеет и боевой опыт - во время военной операции на юго-востоке Украины Хомчак одно время занимал должность командующего сектора "Б", где вояки незалежной особенно старательно «долбили» минами и снарядами мирные города и села Донбасса. Наградой Хомчаку и стала должность начальника Генштаба. На этом посту генерал не раз публично и трезвоумно высказывался о незавидном положении своей армии, хлестко щелкал по носу воинственных ястребов Верховной рады и дилетантов минобороны (особенно тех, кто призывал «за два дня отбить у России Крым и Донбасс»).

У Хомчака появилось много недругов в парламенте и верхушке военного ведомства. Они-то и «подгрызали» ножки кресла генерала. Особенно яростно после того, как стали раздаваться с их стороны призывы «решительной силой решить территориальные проблемы». Хомчак резко отхлестал их за такой безумный авантюризм. После этого его стали «нести по кочкам» за недостаток патриотизма и разногласия со стратегами минобороны. Видимо, это и подвинуло президента страны Зеленского снять генерала с должности. Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров официально подтвердил это. И заметил, что «президент не сомневается в патриотизме, верности присяге, профессионализме Хомчака… Но президент хочет видеть синергию между Министерством обороны и Вооруженными силами Украины. Такой синергии (слаженного и эффективного взаимодействия – прим. ред.), к сожалению, мы не видим — наоборот, конфликты".

Пост нового главнокомандующего занял начальник оперативного командования "Север" генерал-майор Валерий Залужный.

Новый начальник Генштаба ВСУ генерал-майор Валерий Залужный. Фото: YouTube

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ «КП»

До назначения на должность начальника Генштаба Залужный был начальником Объединенного оперативного штаба ВСУ.

Ему 48 лет. Родился 8 июля 1973 в городе Новоград-Волынский (Житомирская область). После школы окончил общевойсковой факультет Одесского высшего объединенного командного училища.

В 2007 году окончил обучение в Национальной Академии обороны Украины. 23 августа 2017 года получил звание генерал-майора.

Прошел все ступени военной службы от командира взвода до комбата, комбрига и первого заместителя командующего войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

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