Шойгу: Россия безвозмездно поставит Таджикистану оружие и технику

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Активность террористов в Афганистане на фоне поспешного вывода из этой страны иностранных войск и "стремительная деградация обстановки" требуют принятия надлежащих мер, и такая работа уже ведется, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в Душанбе на встрече с министрами обороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

- На первый план выходит совместная работа по нейтрализации угроз с территории соседнего Афганистана. Поспешный вывод оттуда иностранных войск спровоцировал стремительную деградацию обстановки, усиление и всплеск активности террористов. Данная ситуация требует принятия надлежащих мер. Такая работа уже ведется, - отметил Шойгу на переговорах с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо в Душанбе в среду.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

По словам главы российского военного ведомства, для отработки действий по отражению террористических угроз на афганском направлении спланирован ряд совместных учений как на двусторонней основе, так и в рамках ОДКБ, "предпринимаются другие меры". Ранее на встрече было также заявлено, что Россия, Таджикистан и Узбекистан также проведут комплекс учений на фоне угроз региональной безопасности.

Смотреть видеосюжет Шойгу прибыл в Таджикистан на совещание министров обороны стран ШОС

- Организованы дополнительные безвозмездные поставки российского вооружения и техники для оснащения армии Таджикистана. Продолжаем подготовку квалифицированных таджикистанских военных кадров. Готовим их как в наших военных вузах, так и на фондах 201-й российской военной базы. Предоставляем для боевой учебы все необходимое. Уделяем повышенное внимание укреплению боевого потенциала нашей базы и уточнению планов по совместному отражению возможного проникновения боевиков, - перечислил российский министр комплекс мер.

Шойгу подчеркнул, что российская сторона готова "оказывать любую требуемую поддержку таджикистанским друзьям".

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

На встрече министры стран ШОС обсудили ряд других специфических вопросов по обеспечению стабильности в Центрально-Азиатском регионе (ЦАР).

Сейчас Минобороны усиливает российскую 201-ю базу, которая находится в Таджикистане. Именно ее военнослужащим придется помогать таджикским военнослужащим при попытке перемещения боевиков на территорию этой страны. По словам министра обороны Сергея Шойгу "в случае возникновении угрозы нашему союзнику - члену Договора о коллективной безопасности, конечно, Россия будет реагировать и реагировать в первую очередь 201-й базой на территории Таджикистана".

Ситуация на границе с Афганистаном, где из-за наступления сил террористов на правительственные войска был введен комендантский час - взрывоопасная. Особенно на его границах, которые практически полностью контролируют незаконные вооруженные формирования запрещенного в России "Талибана". *

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российская разведка сообщила о серьезных миграционных процессах: с оттоком из Афганистана войск США "фиксируются активные перемещения боевиков ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в РФ) на территорию Афганистана из разных стран, включая Сирию и Ливию". Эти организованные передвижения игиловских подразделений* говорят о их четкой координации.

Пока их интересует Кабул и другие знаковые цели внутри Афганистана. Но террористы не скрывают, что они желают воссоздать на территории Ближнего Востока и Средней Азии территорию единого исламского государства, которое носит имя "халифат".

Игиловцы* сейчас сосредоточены на том, чтобы объединиться с талибами и перенести свою столицу из провинции Дейр эз-Зор в Кабул. Сейчас даже сложно даже предположить последствия превращения этого крупного политического центра в Южной Азии в новою столицу террористов.

Однако, военные эксперты говорят, что эти события не стали неожиданностью для военно-политического руководства России. Террористы готовились этому броску довольно давно, о чем Россия всех предупреждала и готовила передавая вооружение и технику.

И то, что Минобороны России запланировало в Центральной Азии ряд учений с участием Узбекистана, Киргизии и Таджикистана, Коллективных сил ОДКБ лишь подтверждает решимость союзников противостоять этой агрессивной экспансии и держать ее под контролем.

*-террористические организации, запрещенные в РФ.