В Госдуме предлагают запретить двигаться мотоциклистам параллельно с автомобилями в одной полосе

В Госдуме предлагают запретить мотоциклам двигаться параллельно автомобилям в одной полосе и совершать опасное лавирование между рядами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В нижней палате российского парламента возникла инициатива, связанная с повышением безопасности дорожного движения. Предлагается запретить мотоциклам двигаться параллельно автомобилям в одной полосе (зачастую это случается при обгонах). А также совершать на двухколесных машинах опасное лавирование между рядами. Связано это, в том числе, с публикацией печальной статистики по ДТП, в которых участниками оказывались мотоциклисты.

Само предложение об изменениях в ПДД в Минтранс пока еще не поступало. И KP.ru обратилась за пояснениями к автору данной инициативы, депутату Госдумы Светлане Бессараб.

- Вы ссылаетесь на европейский опыт, в частности опыт Германии, где одновременное движение в полосе автомобиля и мотоцикла запрещено…

- В любом случае необходимо посоветоваться с профессиональным сообществом. Важно решить проблему в именно движущемся потоке. Если транспортный поток движется с немалой скоростью, «параллельно» в полосе человек на автомобиле и человек на мотоцикле двигаться не должны. Чем больше увеличивается скорость потока, тем меньше человеческий глаз и другие органы способны реагировать на внезапные помехи и контролировать опасность. Тут ДТП и случаются - из-за роста числа ошибок участников дорожного движения.

- А кто ошибается чаще - автомобилисты или мотоциклисты при их столкновении?

- Ошибаются и те, и другие. Но если ошибается автолюбитель, то в случае такой ошибки и совершения ДТП по вине автолюбителя с другой машиной - это, как правило, заканчивается ремонтом авто. Возможно, разбирательством страховых компаний. И, в крайнем случае, гражданским иском сверх того, что застраховано. Если же автолюбитель такую же ошибку совершает, но это авария уже с мотоциклистом, то с учетом того, что мотоциклист серьезно не защищен, то здесь по результатам ДТП, по нанесенным физическим травмам автолюбителем, он уже несет уголовную ответственность. За нанесение вреда здоровью.

Депутат Государственной думы РФ Светлана Бессараб. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС.

– То есть за одну и ту уже ошибку человек наказывается по-разному…

- Да! В первом случае уголовной ответственности обычно не возникает, если были повреждения машин, но не людей. Во втором случае в силу причин, не зависящих от человека за рулем авто – он уже под уголовной статьей. Надо либо снизить меру ответственности при столкновении автомобиль-мотоцикл, либо повысить ответственность обеих сторон. Которые движутся в одном потоке.

- Ваша инициатива подразумевает ограничения для мотоциклистов по скорости?

- Думаю, да. Они, в общем, есть уже. Сегодня многие в автолюбительском сообществе полагают, что двигаться в одном потоке и одной полосе с мотоциклистами нельзя. У последних обратная позиция.

- Вы предлагаете компромисс?

- Я компромисс вижу в том, что тем, и другим можно двигаться параллельно в небольшом потоке городском, когда скорость ограничена 40-60 км в час. Если превышает – двигаться в одной полосе надо запретить. Я сталкивалась с ситуацией, когда едешь по автомагистрали 120 км в час, и тебя как стоячую обгоняет мотоциклист. Вы сможете предположить, как поведет себя и автомобиль, и мотоцикл, если кто-то хоть чуть-чуть вильнет? Это может привести к трагедии. И к вашей уголовной ответственности.

- Говоря о компромиссе, как оцениваете его реальность в наших условиях?

- Он возможен, вероятно, без таких категоричных мер, как, например, в Белоруссии, где любое движение автомобиля и мотоцикла параллельно в одной полосе просто запрещено.

- А выделенные полосы для мотоциклистов?

- Сомневаюсь, что выделить отдельные полосы где-либо кроме Москвы – стало бы возможно. Чтобы реально расширить дороги в городских агломерациях.

- Что вас побудило к такой теме обратиться?

- Меня побудило обращение ко мне автолюбителя более года назад, который пострадал в аварии с мотоциклистом, он получил и уголовную ответственность, и гражданский иск. Это как раз был пример противоречия, о котором говорила выше – разная ответственность за одно и то же нарушение.

- Реакцию от профессиональных сторон уже получили?

- Это не первая моя попытка. Я пытаюсь найти компромисс между двумя сторонами, порой недружественными. В прошлый раз подвергалась обструкции со стороны ряда представителей мотосообщества. Надеюсь сейчас на менее резкую реакцию.

Обращусь в Минтранс после консультаций с представителями обоих сообществ. Полагаю, до конца сентября предложение уйдет в Минтранс.

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