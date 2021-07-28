Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат стал генеральным партнером акции «День эколога 2021»

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Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат (АЦБК) выступил генеральным партнером акции WWF России «День эколога 2021». Этот день ежегодно наступает в тот момент, когда ресурсы, которые планета способна воссоздать за год, заканчиваются, и люди начинают брать природные блага «в кредит», надеясь восстановить их в будущем. В 2021 году этот день приходится на 29 июля.

В рамках кампании «День эколога 2021» WWF России рассказывает об ответственном потреблении, объясняет, почему одни товары маркируются как произведенные экологично, а другие наносят огромный вред природе. Слоган акции в этом году «Следи за знаками: выбирай правильный путь!».

Отметим, что отодвинуть «День эколога» в будущем можно, но для этого как производителям, так и потребителям необходимо отнестись к природным ресурсам более бережно. Ответственно следует относиться ко всем этапам производства товаров: добыча сырья; производство и упаковка; транспортировка и распространение; использование конечным потребителем; утилизация и переработка. Эти пять этапов формируют цепочку производства, и «ответственной» ее можно назвать только тогда, когда на каждом из этапов сохраняется правило минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

«Архангельский ЦБК не первый раз поддерживает акцию День эколога, это становится доброй традицией. Мы рады, что Архангельский ЦБК присоединился к нам, ведь комбинат уделяет большое внимание ответственности своей цепочки поставок и продолжает ставить перед собой цели по снижению воздействия на окружающую среду», — отмечает директор по работе с корпоративными партнерами и сторонниками WWF России Ирина Воробьева.

Добавим, что в своей работе АЦБК уже долгие годы придерживается экологического вектора и предпринимает значительные усилия по снижению вредных выбросов в окружающую среду при производстве. Так, с 2004 года компания внедрила у себя систему экологического менеджмента, а уже в 2006 году разработала и внедрила процедуру мониторинга выбросов парниковых газов. В результате, в 2021 году ООН включила экологическую программу АЦБК в список наиболее успешных международных практик по достижению целей устойчивого развития.

Помимо этого Роспотребнадзор выдал комбинату комплексное экологическое разрешение (КЭР) на 7 лет. Этот документ содержит полный перечень обязательных требований в области охраны окружающей среды для конкретного предприятия.

«Получение КЭР будет способствовать намеченной реализации мероприятий организационного и технического характера, направленных на комплексное снижение нагрузки на окружающую среду, оптимизацию контроля. Работа при наличии КЭР потребует от АЦБК более ответственного отношения к вопросам экологии. Также отмечу, что получение КЭР именно сейчас — это положительный результат, ведь процедура рассмотрения заявок на получение КЭР – новая, мало опыта среди российских предприятий, с которыми можно было ознакомиться», - отметил директор по инвестициям Pulp Mill Holding Владимир Крупчак.

Архангельский ЦБК не первый год сотрудничает с WWF России и поддерживает акции Фонда. Так, в 2019 году комбинат принял участие в создании Двинско-Пинежского заказника регионального значения площадью 300,4 тысячи гектаров. В основу создания это природной территории легло соглашение предприятий об отказе от вырубки ценных лесов в Двинско-Пинежском междуречье.