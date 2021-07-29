Не надо паники: как предотвратить рак шейки матки

Shutterstock

Многие годы он может развиваться без симптомов, но обнаружить и предотвратить патологию можно. «КП» расскажет о главном виновнике рака шейки матки и самом эффективном способе диагностики этой патологии.

Вирус папилломы человека

В 98% случаев рак шейки матки вызывает 16 и 18 типы вируса папилломы человека, или ВПЧ. Это самые опасные и самые распространенные типы. ВПЧ передается половым путем, поэтому каждая смена полового партнера повышает шанс заражения.

Попадая в организм, онкогенные типы ВПЧ часто провоцируют мутацию клеток. Обычно иммунная система распознает «мутантов» и уничтожает их, но иногда они продолжают размножаться и образовывают целую колонию. Такое изменение слизистой оболочки шейки матки называется дисплазией, и это – первая стадия на пути к раку.

С момента заражения до онкологии может пройти очень много времени – в некоторых случаях до 15 лет. Ускорить процесс может серьезное нарушение работы иммунной системы – например, вызванное ВИЧ-инфекцией. В результате онкология может развиваться за 5-10 лет.

Дисплазия и начальная стадия рака шейки матки часто не проявляют себя симптомами, поэтому без лабораторной диагностики вероятность заметить патологию стремится к нулю. К счастью, дисплазия – обратимый процесс. Если обнаружить ее вовремя, показатель излечения близок к 100%.

Диагностика рака шейки матки

Раньше для обнаружения атипичных клеток использовался тест Папаниколау, или Pap-тест. Если не вдаваться в подробности, то процедура выглядит так – соскоб из цервикального канала наносят на стекло, окрашивают и изучают под микроскопом.

Pap-тест способен выявить ранние признаки рака шейки матки в 95% случаев, но у него есть недостатки – соскоб может быть загрязнен клетками крови, или его неравномерно нанесут на предметное стекло. Это повышает вероятность того, что результат будет ложноположительным или ложноотрицательным.

Более современный и точный способ – жидкостной цитологический анализ. Материал собирается специальной цитощеткой, а затем помещается в жидкую среду – это позволяет долго хранить клетки и сохранить их целостность.

Далее материал на стекло наносит машина – в отличие от человека, она распределяет его равномернее и тоньше. Это позволяет исследовать препарат дополнительными методами – например, для выявления того самого вируса папилломы человека.

Еще эффективнее метод делают автоматические анализаторы – компьютер сравнивает клетки по 300 показателям и направляет подозрительные участки врачу-цитологу. К сожалению, в отличие от традиционной цитологии, такие технологии доступны далеко не во всех лабораториях.

Как часто проводить онкодиагностику

Минздрав РФ рекомендует всем женщинам с 21 до 49 лет проходить цитологическое исследование 1 раз в 3 года, с 50 до 65 – 1 раз в 5 лет, после 65 лет – по решению гинеколога.

В некоторых случаях процедуру нужно повторять чаще – например, если однажды результат был положительный, или есть заболевания, повышающие риск развития рака шейки матки.

Не нужно забывать проверяться на ВПЧ – до 30 лет достаточно проходить анализ только по показаниям, а после 30 лет – ежегодно. Это исследование можно объединить с цитологическим исследованием – врач возьмет все нужные пробы за один раз.

Где проходить онкодиагностику

«Гемотест» – первая сетевая коммерческая лаборатория, которая начала выполнять полный цикл жидкостной цитологии в сочетании с автоматическим анализом и ранжированием по степени онкологического риска на американских системах BD SurePath и BD FocalPoint GS.

Исследование «Жидкостная цитология соскобов шейки матки и цервикального канала (SurePath FocalPoint)» выполняется 3 дня. Результат отобразится в личном кабинете на сайте «Гемотеста» и придет на электронную почту. Адреса отделений, график работы и возможность пройти анализ на дому можно уточнить на gemotest.ru.