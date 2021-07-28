Геннадий Онищенко: В России никотин отнимает по 10 лет жизни у 400 тысяч человек каждый год

Экс-главсанврач, академик РАН, депутат Госдумы - в беседе с обозревателем KP.RU Александром Гамовым - о новых мерах по борьбе с курением Фото: Иван МАКЕЕВ

- Геннадий Григорьевич, я вот с вашей помощью бросил курить, наверное, лет 8 назад уже. И отмечаю меры, которые могли бы увеличить нашу армию некурильщиков. Вот сейчас предлагают ввести запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ, чтобы не вводить в заблуждение потребителя. В продукции будет запрещено использовать красители, ароматизаторы, а также добавки, усиливающие зависимость.

- Эти меры идут в развитии закона о табакокурении, который, к счастью, был принят нами. Правда, одной из последних стран, хотя мы активно разрабатывали рамочную конвенцию по борьбе с табаком на границе двух веков и тысячелетий. Это было под эгидой Всемирной организации здравоохранения. Наши курильщики и производители курева долго сопротивлялись, но все-таки закон приняли.

Конечно, главное, что в нем интересно - это наступление на святая святых преступной табачной мафии.

- А именно?

- Когда была разработана конвенция по борьбе с табаком, производители табачной продукции потратили огромные деньги на разработку всякого рода устройств для курения, но чтобы это не называлось сигаретами. Все эти электронные штучки, капсулы с никотином, якобы чистым, не загрязненным, как, допустим, просто табак.

Нынешняя конкретизация, направленная на содержание вредных веществ, очень важна. Потому что именно отсутствие этой конкретизации позволяет распространять то, что не является табачным изделием. И если сейчас удастся приравнять эти самые никотиновые капсулы и прочее к сигаретам, это, конечно, будет сильнейший удар по «табачной» мафии.

Но будет яростное сопротивление со их стороны, в ход пойдет все – и подкупы, и ложные исследования псевдонаучные о том, что это чуть ли не полезно для людей, и так далее.

- Геннадий Григорьевич, но кое с чем я не согласен. Я говорю о производстве стандартных по размеру обезличенных упаковок (среди предлагаемых мер), на которых 75% площади должны занимать картинки или фото с предупреждением о вреде употребления никотиновых изделий…

- Тут ничего нового нет, это международная практика. Во всех странах, которые приняли законы против курения, она присутствует. Одно дело – благостная упаковка, привлекательная, и другое дело, допустим, кроме письменного предупреждения еще фотография легких курильщика или, может быть, даже срез той онкологической патологии, которую он приобрел благодаря добровольному курению многие годы и нежеланию проявить элементарную волю и работать не на табачную мафию, а на бюджет своей семьи.

- Скажите, а за что вы наказываете курильщиков?

- Александр Петрович, я не против курильщиков. Курильщики для меня, как врача – это больные люди, у них есть наркотическая зависимость от никотина. По самым скромным подсчетам, у нас в стране 400 тысяч человек в год умирает с «недожитием» в 10 лет. И мужчин, и женщин. 400 тысяч! То есть, если бы не курили, могли бы еще 10 лет жить. Вот цена, которую мы платим за курение!

- Скажите, доктор, я как бывший курильщик, иногда во сне курю по пачке «Явы» старой. Я излечился или еще болен?

- Ваши сны – это подтверждение той зависимости, которая остается практически на всю жизнь, но вы ее преодолеваете с помощью своих волевых качеств.

К тому же вы себя избавили от целого ряда хронических болезней.

- То есть все-таки полностью я не излечился? Ой, ужас какой.

- У вас ремиссия, которая длится уже 8 лет.

- И долго она еще будет?

- Дай вам Бог здоровья. И дай вам Бог воли сохранить это благоприобретение, которое вы сами себе заработали…