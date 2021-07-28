На армяно-азербайджанской границе снова бои. Есть погибшие

Это самое крупное столкновение сторон с момента окончания войны в Карабахе осенью 2020 года. Фото: REUTERS

Это самое крупное столкновение сторон с момента окончания войны в Карабахе осенью 2020 года. Как это обычно бывает в подобных случаях, кто первый открыл огонь, уже не разберешь. В Баку заявили, что в ночь на среду армянские войска открыли огонь по позициям азербайджанцев в Кельбаджарском направлении - это земли, которые армянам пришлось оставить в соответствии с прошлогодними трехсторонними договоренностями.

В Минобороны Армении напротив уверяют, что бои завязали азербайджанские спецназовцы, которые воспользовавшись густым туманом проникли на территорию страны, захватили один пост и убили трех армянских военнослужащих, тяжело ранив еще двоих.

На протяжении почти 30 лет никакой надобности уточнять границу на этом участке не было. С одной стороны - Армения, с другой - дружественный ей Карабах. Результаты прошлогодней войны изменили геополитическую и географическую картину в регионе. И за «лентой» теперь - территория Азербайджана, который призывает начать переговоры по делимитации границы.

Российские пограничники готовы встать на спорном участке - их подразделения, по данным наших источников, уже переброшены в «горячий» район, однако до окончательного решения о делимитации они не могут приступить к охране рубежей.

Между тем очередное обострение удалось погасить только после вмешательства Москвы, которая предложила обеим сторонам без предварительных условий прекратить огонь.