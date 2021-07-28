День открытых дверей Года науки и технологий

Фотографии предоставлены АО «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева»

В ходе научно-технологических и промышленных туров ученики узнают больше о перспективных профессиях и смогут увидеть, как научные разработки интегрируются в производство и становятся основой новых продуктов.

Фотографии предоставлены АО «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева»

Технологические и промышленные туры для школьников – часть масштабного проекта «Наука. Территория героев». С 26 по 30 июля 2021 года учеников будут ждать более 30 высокотехнологичных предприятий в 21 регионе России. Специалисты АО «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), предприятий Группы «РОСНАНО», АО «МХК «ЕвроХим», АО «Объединенной металлургической компании», ОАО «РЖД» и других организаций проведут экскурсии по ключевым объектам, расскажут участникам о специфике своей профессии, позволят им протестировать профессиональное оборудование и тренажеры.

Талантливые школьники, финалисты и победители Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – пообщаются с инженерами и технологами, программистами и другими специалистами, которые внедряют инновации в реальную экономику. Экскурсии для учеников школ возрасте от 10 лет будут проходить в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Курганской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Орловской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Ульяновской и Челябинской областях, в Красноярском и Пермском краях, Республиках Башкортостан и Мордовия, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Часть подразделений ОАО «РЖД» пригласит учащихся совершить поездки в вагонах поездов детских железных дорог. Участники экскурсий прокатятся по детским магистралям, а также попробуют себя в роли проводника пассажирского вагона, ревизора, машиниста и помощника машиниста, дежурного по станции, осмотрщика вагонов.

Фотографии предоставлены АО «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева»

«ЕвроХим-Северо-Запад» покажет школьникам новое производство аммиака – суперсовременное, энергоэффективное и цифровое. Ученики увидят «мозг» всего производства – центральный пульт управления, а также лаборатории, где проводятся все анализы. АО «МХК «ЕвроХим» – глобальный производитель и поставщик полного спектра удобрений и промышленных продуктов. С учетом роста населения планеты до 9,7 миллиардов к 2050 году, фермеры сталкиваются с необходимостью производить больше продуктов питания в условиях снижающегося количества пригодных для ведения сельского хозяйства площадей. АО «МХК «ЕвроХим» обеспечивает фермеров новыми инновационными удобрениями, необходимыми для увеличения урожайности и качества сельхозкультур, все больше следуя принципам устойчивого развития.

Фотографии предоставлены АО «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева»

Специалисты Космического центра им. М.В. Хруничева проведут школьникам экскурсии по музею Центра. Дети смогут увидеть макеты ракетно-космической техники, оригинальное кресло космонавта и пульт управления орбитальной пилотируемой станции «Алмаз». История Центра началась 30 апреля 1916 года со строительства завода в Москве для серийного производства первых отечественных автомобилей. За более чем столетнюю историю предприятие несколько раз перепрофилировалось для решения важнейших национальных задач, прошло серию реорганизаций. Сегодня АО «ГКНПЦ имени М.В.Хруничева» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») – ведущее предприятие российской ракетно-космической отрасли, один из мировых лидеров в области разработки и серийного производства космических средств выведения (ракет-носителей тяжелого класса, разгонных блоков и их систем), а также крупногабаритных орбитальных модулей; разработчик и серийный изготовитель ракет-носителей тяжелого класса «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М», семейства ракет-носителей различной грузоподъемности «Ангара», ракеты-носителя легкого класса «Рокот».

Фотографии предоставлены АО «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева»

Ульяновский наноцентр ULNANOTECH (входит в Группу «РОСНАНО») сможет показать школьникам технологические стартапы по таким направлениям, как альтернативная и водородная энергетика, биотехнологии и молекулярная генетика, микроэлектроника и интернет вещей, новые технологии строительства, тонкопленочные покрытия, композитные материалы и другие. Школьники смогут посмотреть на лаборатории с самым передовым оборудованием, а также увидеть образцы инновационной продукции.

АО «Чусовской металлургический завод» (АО «ЧМЗ») начнет экскурсию для школьников с посещения музея, где ребятам расскажут о технологиях обработки металла, которые развивались в Пермском крае с 16 века. Школьники посмотрят фильм о технике безопасности, наденут спецодежду, а затем начнется самое интересное. Ученики посетят два цеха: по металлообработке и по производству рессор. Увидят, новейший цифровой склад и деятельность самых современных заводских роботов.

Также 26 по 30 июля 2021 года ученикам откроют двери такие предприятия, как Красноярский учебный центр профессиональных квалификаций УЦПК (входит в состав Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»), Свердловская, Оренбургская, Красноярская и другие детские железные дороги, ООО «Энергозапас» — единственная в России компания, которая разрабатывает твердотельные аккумулирующие электростанции для промышленного накопления энергии. Также в акции примет участие АО «Российские космические системы» – один из лидеров мирового космического приборостроения: холдинг разрабатывает, производит, испытывает, поставляет и эксплуатирует бортовую и наземную аппаратуру и информационные системы космического назначения, в том числе — глобальную навигационную спутниковую систему ГЛОНАСС. Еще один участник — АО «Выксунский металлургический завод» (входит в состав Объединенной металлургической компании) – крупнейший отечественный производитель стальных сварных труб и железнодорожных колес.

Организаторы акции – АНО «Национальные приоритеты» и АНО «Большая перемена». Участие в экскурсиях бесплатное, необходимо заполнить форму регистрации по ссылке.

Акция по проведению технологических и промышленных экскурсий для школьников станет одним из ключевых мероприятий июля, который, согласно плану Года науки и технологий в России, посвящен теме связанности территорий и освоению пространства.

Напомним, 25 декабря 2020 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о проведении в 2021 году в России Года науки и технологий. Задача Года – привлечение талантливой молодежи в сферу науки и технологий, повышение вовлеченности профессионального сообщества в реализацию Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также формирование у граждан нашей страны четкого представления о реализуемых сегодня государством и бизнесом инициативах в области науки и технологий.

В Год науки и технологий по всей стране проходят мероприятия с участием ведущих деятелей науки, запускаются образовательные платформы и конкурсы.

Так, реализуется масштабный просветительский проект «На острие науки», включающий экскурсии в суперсовременные лаборатории, публичные лекции ведущих ученых в школах и вузах, мастер-классы по беспилотникам и робототехнике. Кроме того, школьникам и студентам доступен карьерный тест «Какой ты ученый?». Среди других проектов — «100 вопросов ученому»: на платформе Яндекс.Кью эксперты, ученые и популяризаторы науки отвечают на самые интересные научные вопросы. Задать свой вопрос или стать экспертом можно в любое время. Еще один проект — «Наука рядом»: в стране есть много молодых и уже успешных ученых, которые создают лекарства от рака, двигатели для ракет, решения на основе искусственного интеллекта и много-много чего еще. Именно они должны быть лучшими примерами и ролевыми моделями. Поэтому билборды с их лицами размещаются на улицах городов России. Также реализуется проект «Наука в формате 360°» — это уникальная коллекция виртуальных туров по лабораториям российских научных и образовательных организаций, в которых ведутся исследования по грантам Российского научного фонда. Не выходя из дома можно окунуться в захватывающий мир науки и увидеть, как проходят научные эксперименты.

Подробная информация об этих и других мероприятиях Года доступна на сайте годнауки.рф. АНО «Национальные приоритеты» – оператор проведения Года науки и технологий в Российской Федерации.