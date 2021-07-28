У Байдена предвыборный припадок: Он опять заговорил о "русском вмешательстве"

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

ПО ЗАВЕТАМ ОБАМЫ

Байдена все-таки «дожали» обстоятельства внутриполитической жизни Штатов и жаждущие реванша республиканцы: нынешний президент заговорил практически фразами своего бывшего шефа Обамы. Помните, как тот клеймил «находящуюся в международной изоляции» Россию с ее «разорванной в клочья экономикой»? А вот что сказал Байден в штаб-квартире офиса директора национальной разведки США о «настоящей проблеме» президента Путина: «…у него экономика с ядерным оружием и нефтяными скважинами и больше ни с чем».

Получается, что ядерное оружие Россия, не имея никакой экономики, должно быть, покупает у кого-то более успешного за ту же нефть. А нефтяные скважины и вышки она покупает… Да мало ли что может купить «большая бензоколонка, притворяющаяся страной», как говаривал еще республиканец Джон Маккейн.

Обозвать противника «земляным червяком» - старый прием. Но вряд ли в нынешнее время действенный. Это очень примитивная технология дискредитации врага. Впрочем, если бы Байден выступал с такими словами перед однопартийцами из народа, который, как известно, к интеллектуальным изыскам не привык, то было бы понятней. А ведь он держал речь перед элитой государства - лидерами разведсообщества. Они должны не брать информацию из таблоидов, а добывать реальные сведения и анализировать их для руководства страны. То есть басни про «бензоколонку» с гиперзвуковым оружием для них реально не должны «прокатывать».

СТОИТ ЛИ ОБИЖАТЬСЯ?

Чтобы не ставить под сомнение способности разведсообщества США, остановимся на том, что Байден, выступая перед его представителями, обращался к электорату и поэтому говорил на понятом народу языке. Тогда смысл его выпадов против президента Путина, который «адски беспокоится» из-за того, что американская разведка лучше, становится ясным: избирательная кампания промежуточных выборов в конгресс 2022 года началась. А ее рефреном, как и в прошлом году, должно быть «российское вмешательство». Причем если на прошедших президентских выборах запевалами на эту тему были демократы, то сейчас это - двухпартийный хор.

Можно, конечно, сказать, что «на больных не обижаются», ведь в самой Америке немало голосов, обвиняющих Байдена в старческой деменции. Но речь, похоже, о другом недуге. До выборов 2016 года, на которых вопреки титаническим усилиям демократов победил несистемщик Трамп, во время избирательных кампаний про внешнюю политику говорили мало, потому что для американского избирателя нет ничего важнее, чем дела у него дома. Но пять лет назад придумали «русское вмешательство», и оно стало главным оружием ожесточенных схваток за голоса как демократов, так и республиканцев. Недоказуемые и абсурдные обстоятельства (как это Москва с «восьмой экономикой в мире» может виртуозно править избирательным процессом в первой экономике мира?) стали в двухпартийной Америке и главным обвинением против конкурента, и главной «отмазкой» для оправдания своего поражения.

СТРАНА ПРЕДВЫБОРНЫХ ПРИПАДКОВ

Дальше логику искать бессмысленно. И не надо пытаться разводить руками: как же так, только недавно в Женеве договорились, и вот на днях по «Северному потоку-2» решили… В Америке на носу - выборы! От итогов которых для обеих партий зависит очень многое, если не все. И Байден, как ему предписывает создавшийся у американцев предвыборный протокол, заговорил про «русское вмешательство» и «опасного Путина».

Здесь можно выбирать из двух вариантов. Первый - обижаться и гневно опровергать «клеветников», которые из-за своих внутренних разборок готовы жертвовать безопасностью всего мира. И второй - переждать, когда у больной Америки кончится предвыборный припадок (ведь бывают же припадки у больных, например, эпилепсией, с конвульсиями и пеной изо рта, которые потом проходят и человек опять нормальный).

Америка - страна предвыборных припадков. Для которой мы и Китай, как сказал Байден, станем «смертельными соперниками в будущем». Так что надо это очень хорошо учитывать.

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