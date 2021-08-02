Отказ от услуг, безналичные субсидии, перерасчет на время отпуска: топ-6 очевидных и не очень способов сэкономить на коммуналке

Повышение тарифов, пусть и немного, но можно нивелировать. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ежегодно средняя «жировка» белоруса прибавляет сразу на 5 долларов США в эквиваленте. Сумма может показаться совсем небольшой. Однако для семей с невысоким достатком и такие деньги могут играть ощутимую роль.

Впрочем, повышение тарифов, пусть и немного, но можно нивелировать. Рассказываем о полезных советах, которые позволят сделать квитанцию немного «легче».

Вариант 1: откажитесь от части услуг

Многие строчки в жировке для многих превратились из необходимого ежедневного атрибута в архаизм. Так, многие, полностью перейдя на мобильную связь и интернет-ТВ, по привычке продолжают оплачивать пакеты, по умолчанию включенные в квитанцию.

Но сэкономить тут можно не так и мало. Так, живя в Минске и отказавшись от услуг телевидения (58 каналов), получиться сберечь 9 рублей и 23 копейки. Не пользуетесь стационарным телефоном? Вернете в семейный бюджет от 3 с небольшим до почти 8 рублей. Конечная стоимость зависит от условий договора с обслуживающей организацией. Посмотреть актуальные расценки можно тут.

Вариант 2: пересчитайте жильцов

Не так и редко в жилом помещении прописано больше людей, чем живет на самом деле. Скажем, родственникам нужна регистрация для работы, женитьбы или учебы. Вот только зачастую после кратковременного проживания владелец квартиры забывает выписать временного жильца. А коммунальные платежи за услуги, которые начисляют согласно количеству проживающих, продолжают исправно поступать. Взгляните в квитанцию: может и вы забыли выписать родственника или знакомого?

Вариант 3: пересчитайте стоимость

Уезжая в отпуск или длительную командировку более чем на 10 дней, можно вовсе не платить за некоторые услуги. К ним относится обращение с отходами, водоснабжение, канализация и газоснабжение. Таким образом, например, планирует поступить минчанка Ирина.

– Мы с семьей несколько месяцев назад переехали в Варшаву, – рассказывает она. – Квартиру в столице решили пока не продавать: мало ли, как сложится жизнь дальше. Да и родственники смогут пожить в случае какого-либо ЧП. Через несколько месяцев планируем ненадолго приехать в Минск, привести в порядок дела и обязательно сделаем перерасчет. Многим такой подход может показаться мелочным, но смысл платить за те услуги, которые по факту не оказываются?

Уезжая в отпуск или длительную командировку более чем на 10 дней, можно вовсе не платить за некоторые услуги. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

По расчетам минчанки, только за три месяца ей удастся сэкономить около 100 рублей, учитывая, что вода и газ оплачиваются по счетчикам. За год и вовсе набежит приличная сумма.

– Перед отъездом краны мы предусмотрительно перекрыли. А вот электричество в целом в квартире решили не отключать. Разве что разморозили холодильник. Все электроприборы отключили от сети, – заключила Ирина.

Для перерасчета женщине необходимо подать заявление в местный РСЦ, а также документы, подтверждающие отсутствие по месту жительства. Подойдет путевка в санаторий, штампы о пересечении границы, выписка из больницы и т. д. Сделать перерасчет заранее не получится – только по возвращению из поездки.

Правда, время, которое вы потратите на оформление перерасчета при отъезде на короткий срок, может оказаться несоизмеримо с суммой экономии.

Вариант 4: оформите субсидию

Пожалуй, это самый неочевидный и незнакомый для белорусов способ сэкономить на коммуналке. Хотя воспользоваться таким видом господдержки может абсолютно каждый, но при определенных условиях. Принципиально важно, чтобы сумма, которую вы (или семья в целом) тратите на оплату «жировки» составляла 20% от вашего ежемесячного дохода. Проживаете в сельской местности – процент снижается еще на 5 пунктов.

Оформить безналичную субсидию может как собственник, так и наниматель жилья, члены его семей. Документы (заявление, паспорт, документы о доходах за полгода всех членов семьи, свидетельства о рождении детей до 18 лет, пенсионное удостоверение) несите в местный исполком. Как правило, пакет документов рассматривают быстро – до 10 дней. В отдельных случаях на ревизию может уйти 15 и более суток. Субсидия предоставляется на все жилищно-коммунальные услуги кроме дополнительных на срок от 3 до 6 месяцев, в зависимости от вашего статуса. Более подробный порядок получения субсидии расписан по ссылке.

Кстати, многие люди – пенсионеры, инвалиды – являются получателями субсидии по выявительному принципу. То есть, местные власти оформляют ее, обследуя домохозяйства.

В вашей собственности не должно быть несколько жилых помещений или долей в других квартирах (кроме многодетных). Отпадает вариант с безналичной субсидией и в том случае, когда вы официально сдаете жилье или по адресу вашей второй квартиры зарегистрировано частное предприятие. Не будет господдержки, если вы не являетесь официально трудоустроенным. Даже если ваш доход подпадает под критерий начисления.

Важно! Если вы превысили установленный норматив потребления услуги (например, воды) за излишек все же придется заплатить «живыми» деньгами.

Вариант 5: поищите скидку

Следующий способ подойдет лишь для части белорусов. Право на оплату коммуналки со скидкой можно получить, будучи безусловным льготником. К такой категории относятся: герои Беларуси, Советского Союза и соцтруда, участники ВОВ и полные кавалеры орденов Славы, Отечества. Такие граждане в принципе освобождены от платы за основные коммунальные услуги, включая отопление, воду, газ, электричество.

Половину от стоимости этих же услуг можно платить участникам и инвалидам ВОВ, подпольщиков и граждан, работавшие в тылу, Героев Социалистического Труда, не являющихся участниками войны. Предоставляется скидка и «чернобыльцам» и инвалидам I и II групп. Правда, есть условие: у них не должно быть трудоспособных членов семьи, обязанных по закону их содержать.

Оформить все просто. Достаточно прийти в обслуживающую организацию (ЖКХ, электросети, газовая служба) с заявлением, документом о праве на льготы и паспортом. Полный перечень льготников можно найти в постановлении Совета министров №527.

Время, которое вы потратите на оформление перерасчета при отъезде на короткий срок, может оказаться несоизмеримо с суммой экономии. Фото: Мария РОЛЬСКИТЕ

Вариант 6: научитесь экономить

Это не так сложно, хотя в нашем практически сформировавшемся обществе потребления задача может показаться трудновыполнимой. Существует немало способов, которые позволят снизить расходование традиционных услуг - воды, электричества и отопления.

Далеко не все знают, что в том же Минске установлен норма расхода воды для субсидируемых тарифов, исходя из 140 литров на зарегистрированного жильца в день. Потребленное сверх меры будет оплачиваться уже по экономически обоснованной расценке. Кстати, лимит зависит от региона проживания. Продолжая водную тему, посоветуем установить на краны аэраторы, которые снизят потребление жидкости на 30-50%. Проведите комплексное ТО вашей сантехники и устраните все течи.

Если есть возможность, постепенно замените бытовую технику на новую с более экологичным классом потребления электричества. Не лишним будет приобрести посудомоечную машину. Такой аппарат на полный цикл мойки из 9-10 комплектов посуды тратит всего 10 литров воды. Проверено лично: за несколько месяцев использования счета за воду потеряли примерно треть суммы.

Старайтесь выключать свет в тех помещениях, где не находитесь. По результатам некоторых исследований около 30% потребленного электричества приходится как раз на такое бесполезное освещение. Отсоединяйте электроприборы от сети, замените лампы накаливания на современный аналог – энергосберегающие.

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