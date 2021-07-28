Дмитрий Песков: «Не нужно преувеличивать дух Женевы. Плюсы есть, но надевать розовые очки не разумно»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Президент Соединённых Штатов Байден заявил, что у российского лидера Владимира Путина появились "проблемы". Об этом журналистам сообщили в пресс-пуле Белого дома. В СМИ приводится такое изречение Байдена: «Он (Путин) руководит экономикой, у которой есть ядерное оружие и нефтяные скважины, а больше ничего. Больше ничего нет”. И - ещё: «Он (Путин) знает, что у него проблемы, и это делает его опасней».

Это заявление мы обсудили с представителем Кремля...

- Дмитрий Сергеевич, мы с вами были полтора месяца назад в Женеве, и я сегодня специально посмотрел ту пресс-конференцию Байдена. (Как, впрочем, и нашу тоже.) Ничего подобного - из того, что мы слышим сегодня, тогда не звучало. Не значат ли эти выпады, что США, Белый дом, Байден отказываются от духа Женевы?

- Ну, не нужно предаваться излишним иллюзиям и преувеличивать дух Женевы, - считает Песков. - Там были очень прямые, они были полезные, конструктивные, но прямые переговоры, на которых четко констатировались те пункты, по которым у нас имеются серьезные разногласия. Позитив этих переговоров состоит в понимании необходимости начала контактов по целому ряду вопросов. Это и кибербезопасность, и стратстабильность, и, возможно, другие.

Что касается кибербезопасности и стратстабильности, контакты идут, это плюс, но надевать розовые очки и рассматривать Женеву как некий порог, пройдя через который, мы уже вступили в эру партнерства и союзничества, было бы неразумно.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Песков назвал «не верными по своей сути» высказывания Байдена о том, что Путин - в «трудном положении»:

- Здесь, наверное, нужно сказать, что президент США говорил о нашем президенте, выступая перед сотрудниками нацразведки. Понятно, что в этой аудитории востребованы бравурные заявления...

По мнению пресс-секретаря, Байден «озвучивает те посылы, которые готовятся его аппаратом и помощниками»:

- И тут налицо ошибочное знание и понимание современной России. Да, Россия крупнейшая ядерная держава, очень ответственная ядерная держава. И да, это страна, где большой нефтегазовый сектор, но утверждать, что больше ничего нет, в корне неверно... Ядерное оружие - это высокотехнологичная сфера, которая имеет свое продолжение в гражданском производстве...

По мнению Пескова, «экспорт сельхозпродукции приносит России куда больше денег, чем она зарабатывает от продажи оружия...»

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