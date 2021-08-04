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Общество4 августа 2021 2:22

Незрячий путешественник из Витебска: «Побывал в 20 странах и никогда не выстраивал особые маршруты - бывал, где хочется»

«Не представляю жизни без поездок», говорит 34-летний белорус Дмитрий Холодович. Незрячий путешественник рассказал о поездках без сопровождения и поделился лайфхаками, как найти компанию, выбрать жилье и сэкономить
Мария ШНА
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Дмитрий готов посетить еще не одну страну. Фото: Личный архив

Дмитрий готов посетить еще не одну страну. Фото: Личный архив

В 4 года Дима заболел гриппом и стал терять зрение. Две операции не помогли увидеть мир четко, а к 26 годам молодой человек и вовсе перестал видеть солнце. Но это не мешает Дмитрию познавать мир. С 2015-го он побывал в 20 странах. В мечтах и планах – не меньше этого числа.

Тяга к путешествиям у Дмитрия появилась благодаря спорту. Он играет в Национальной сборной по мини-футболу. Когда 11 лет назад у него появилось такое хобби, парень полетел со своей командой на игру во Францию. Это было его первое путешествие в Европу и первые авиаперелеты: он добирался туда и обратно на шести самолетах.

- Мы ехали командой, где четыре игрока незрячих: у двух вратарей, а еще у тренеров нет проблем со зрением - они взяли на себя логистику и сопровождение. Меня самолет тогда поразил. Скорость смог ощутить по тому, как на старте и при разгоне давило спинку сидения. Хотя страха не испытывал - казалось, еду в автобусе.

Инвалида на всем пути от стойки регистрации до борта самолета сопровождают сотрудники специализированной службы содействия маломобильным пассажирам.

Инвалида на всем пути от стойки регистрации до борта самолета сопровождают сотрудники специализированной службы содействия маломобильным пассажирам.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На первой стыковке в Вене Дмитрий узнал, что в аэропортах можно обращаться в службу сопровождения для маломобильных пассажиров. К ним относятся и незрячие. Такие службы помогают совершить пересадку, получить багаж, сопровождают от стойки регистрации до вылета или наоборот - от воздушного судна до такси. Запрашивают их услуги при покупке билета, как и необходимость места для собаки-поводыря.

Дмитрий считает, что без помощи третьих лиц незрячие, пусть даже и опытные путешественники, по территории аэропорта свободно перемещаться не смогут.

- На следующей стыковке в Париже я это ощутил: там же город в городе по сравнению с минским аэропортом. Даже не понимал, что нахожусь в здании, хотя и чувствовал большое число людей рядом.

В французском Нанте Дима с командой много гуляли.

- Тренеры и вратари были нашими глазами и экскурсоводами: детально описывали нам улицы, достопримечательности, обстановку. Там везде пахло цветами! Теперь с ними у меня и ассоциируется Франция. Знаете, я как-то подсознательно чувствую атмосферу каждого города, каждой страны. Везде она особая. В том месте, где мы жили, были невысокие дома, много зелени. Вообще, если мне все детально описать, то в голове складывается достаточно яркая картинка. А еще Франция у меня ассоциируется с Атлантикой – я тогда впервые побывал на берегу океана. Как же там было ветрено и жутко холодно для лета!

Дмитрий путешествует с белой тростью, так что ступеньки поезда, бытовые дела ему не помеха. Фото: Личный архив

Дмитрий путешествует с белой тростью, так что ступеньки поезда, бытовые дела ему не помеха. Фото: Личный архив

«Проводница удивлялась, как я заправил постель и вышел подышать на перрон без посторонней помощи»

После этой поездки Дмитрий стал путешествовать и самостоятельно. Первым делом отправился на поезде в гости в Крым, а спустя пару месяцев железной дорогой к другу в Санкт-Петербург.

- С вокзалами дела обстоят гораздо сложнее, чем с аэропортами. Только недавно в них стала развиваться инфраструктура для незрячих, службы сопровождения. Да и проводники стали более толерантными что ли, готовыми помочь. Еще лет 5-10 назад взаимодействие с маломобильными пассажирами могло повергнуть их в шок.

Дима рассказывает почти анекдотичные ситуации:

- Я свободно перемещаюсь с белой тростью, так что ступеньки поезда, бытовые дела мне не помеха. Однажды, когда я самостоятельно заправил себе постель, а потом без посторонней помощи вышел во время остановки подышать на перрон и вернулся на свое место, услышал разговор проводниц. Одна то ли с ужасом, то ли в состоянии шока рассказывала второй, как наблюдала, мол, незрячий, а все сделал сам! У меня такое вызывает только улыбку.

В том первом самостоятельным путешествии в Питер он ехал в гости к другу, который тоже перемещается с белой тростью.

Чтобы получить специальные услуги, пассажир должен сообщить об этом при покупке билета. Фото: globe4allnet

Чтобы получить специальные услуги, пассажир должен сообщить об этом при покупке билета. Фото: globe4allnet

- С ним мы скачали навигатор со звуковой поддержкой (какими-то особенным приложениями по навигации не пользуемся: только стандартные программы с возможностями озвучки), много гуляли без посторонней помощи. Знаете, в путешествиях я не ищу и не выстраиваю какие-то особые маршруты для незрячих - бываю там, где хочется. И считаю очень спорным вопрос, нужны ли вообще какие-то специализированные маршруты, тактильные картины, макеты, чтобы познакомить незрячего с новым миром, культурой, страной. Моя позиция простая: если хотя бы одному человеку это может быть интересно и приносит пользу, то нужны и это должно развиваться. Я за естественную интеграцию в любую среду.

В той поездке Дмитрий впервые узнал о светофорах, которые не только подают звуковой сигнал, но и приятным женским голосом говорят название улиц, через которые можно переходить.

- Очень полезная штука! В нашем Витебске в те времена светофоров и с простым звуковым сигналом было немного. А еще я понял, что петербуржцы всегда готовы помочь. Иногда мы просили нас сопроводить к станции метро или к автобусу - никто не отказывал. К нам даже подходили на улицах и предлагали помочь, когда этого и не требовалось. В Петербурге, кстати, проблема с парковками. Машины оставляют прямо на тротуарах - для нас это беда. Однажды нам с другом один из жителей многоэтажки по соседству кричал сверху: «Ребята, берегитесь, впереди машина!».

Дмитрий замечает, что в последние годы все чаще стараются помочь и жители родного Витебска. Он говорит, что лет десять назад при виде пешехода с белой тростью некоторые прохожие сторонились, а теперь подходят и предлагают посадить в транспорт, подсказывают расписание.

Дмитрий замечает, что в Европе взаимодействовать с прохожими и просить у них помощи сложнее, ведь английским он свободно не владеет. Для путешествий ему хватает 10 слов из разряда: «извините», «спасибо», «чай», «кофе» и стандартной фразы для транспорта «помогите, пожалуйста, дойти в туалет».

- В остальном помогает изъясняться Google Translate.

Поддержка маломобильных пассажиров появилась и на железной дороге в странах СНГ.

Поддержка маломобильных пассажиров появилась и на железной дороге в странах СНГ.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Больше всего для людей с инвалидностью приспособлен Израиль

Со временем Дмитрий гостил у знакомых в Германии - раньше они, тоже слабовидящие и незрячие, жили в России. Приятелей молодой человек ищет через интернет. Сначала какое-то время общается с ними по скайпу, принимает приглашение приехать, без долгих раздумий выстраивая маршрут, или приглашает их приехать в Беларусь.

- В Германии я был лет пять назад. Во Франфурте-на-Майне, Кельне, Карлсруэ приятно удивили тогда комфортные пониженные бордюры, наличие тактильной плитки. В Минске, скажем, такая инфраструктура стала развиваться года два назад.

Затем Дмитрий открыл для себя Швейцарию, где побывал уже четыре раза. В этой стране живет его незрячая хорошая знакомая, которая приезжает в Беларусь. В обеих странах путешественники знакомятся не только с городами, но и изучают сельскую глубинку.

- В нашей стране знакомых привлекает самобытность белорусской деревни. А у меня Швейцария ассоциируется с их деревней, которая, мне кажется, очень похожа на нашу, где коровы пасутся на бескрайних зеленых равнинах. Правда, там они по традиции все с колокольчиками, - вспоминает путешественник.

После Швейцарии, где очень развита безбарьерная среда, Дмитрий открыл для себя Сербию, затем Черногорию, Албанию и Италию.

- Сербия очень похожа на Беларусь - бывшая соцстрана, где безбарьерная среда на стадии развития. Черногория и Италия – ближе к европейским развитым странам, только более туристические, - объясняет Дима. А во главе топа стран, наиболее приспособленных для людей с инвалидностью, по его мнению, Израиль.

Каких-то универсальных советов для незрячих, которые задумываются о путешествии за границу, но пока не решаются, у Дмитрия нет.

- Я считаю так: когда у человека есть очень сильное желание, то страхи отходят на второй план. Так можно решиться на что угодно: и с белой тростью ходить, и новые знакомства завести, и съездить куда-нибудь. Начинать, конечно, нужно с малого: например, с путешествий по Беларуси, а потом открывать соседние страны и весь мир.

НА ЗАМЕТКУ

Дмитрия чаще всего отправляется в другую страну в гости к знакомым и виртуальным друзьям. Так экономит на жилье, а еще открывает места, доступные только местному жителю. В поездках по местным городам компания останавливается в хостеле или на съемном жилье. Или ищет тех, кто готов их приютить и стать своеобразным гидом. Есть и малоизвестные лайфхаки.

- В Европе у человека, который сопровождает инвалида, есть право бесплатного проезда в общественном транспорте, - рассказывает Дмитрий. - Поскольку я гражданин Беларуси, то мой сопровождающий таких льгот иметь не будет. Но я могу сам стать сопровождающим для своего знакомого с инвалидностью. Таким образом, проезд и вход во многие музеи, дворцы будет для меня бесплатным. Вот и скидка в 50% на двоих.

Подготовка собак-поводырей - дело недешевое. Фото: adatilecom

Подготовка собак-поводырей - дело недешевое. Фото: adatilecom

ВОПРОС РЕБРОМ

- К сожалению, в Беларуси нет спроса на собак-поводырей, поэтому под потребности незрячих кинологи их особо не готовят, - говорит Дмитрий. - Во-первых, это обходится примерно в $18 тысяч. Во-вторых, в нашей стране не приспособлена инфраструктура для того, чтобы свободно ходить с собакой в магазин, кафе, библиотеку, на работу – пускай даже это поводырь. В Европе с этим все проще, поэтому и на улицах чаще можно заметить незрячих, которых сопровождает собака.

Зато, говорит визави, в Беларуси постепенно развивается приложение «Крокi на гукi», которое помогает незрячему найти путь к аптеке или банку, рассказывает, сколько на пути ступенек, в какую сторону открываются двери и сообщает о других препятствиях.

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