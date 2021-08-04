Незрячий путешественник из Витебска: «Побывал в 20 странах и никогда не выстраивал особые маршруты - бывал, где хочется»

Дмитрий готов посетить еще не одну страну. Фото: Личный архив

В 4 года Дима заболел гриппом и стал терять зрение. Две операции не помогли увидеть мир четко, а к 26 годам молодой человек и вовсе перестал видеть солнце. Но это не мешает Дмитрию познавать мир. С 2015-го он побывал в 20 странах. В мечтах и планах – не меньше этого числа.

Тяга к путешествиям у Дмитрия появилась благодаря спорту. Он играет в Национальной сборной по мини-футболу. Когда 11 лет назад у него появилось такое хобби, парень полетел со своей командой на игру во Францию. Это было его первое путешествие в Европу и первые авиаперелеты: он добирался туда и обратно на шести самолетах.

- Мы ехали командой, где четыре игрока незрячих: у двух вратарей, а еще у тренеров нет проблем со зрением - они взяли на себя логистику и сопровождение. Меня самолет тогда поразил. Скорость смог ощутить по тому, как на старте и при разгоне давило спинку сидения. Хотя страха не испытывал - казалось, еду в автобусе.

Инвалида на всем пути от стойки регистрации до борта самолета сопровождают сотрудники специализированной службы содействия маломобильным пассажирам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На первой стыковке в Вене Дмитрий узнал, что в аэропортах можно обращаться в службу сопровождения для маломобильных пассажиров. К ним относятся и незрячие. Такие службы помогают совершить пересадку, получить багаж, сопровождают от стойки регистрации до вылета или наоборот - от воздушного судна до такси. Запрашивают их услуги при покупке билета, как и необходимость места для собаки-поводыря.

Дмитрий считает, что без помощи третьих лиц незрячие, пусть даже и опытные путешественники, по территории аэропорта свободно перемещаться не смогут.

- На следующей стыковке в Париже я это ощутил: там же город в городе по сравнению с минским аэропортом. Даже не понимал, что нахожусь в здании, хотя и чувствовал большое число людей рядом.

В французском Нанте Дима с командой много гуляли.

- Тренеры и вратари были нашими глазами и экскурсоводами: детально описывали нам улицы, достопримечательности, обстановку. Там везде пахло цветами! Теперь с ними у меня и ассоциируется Франция. Знаете, я как-то подсознательно чувствую атмосферу каждого города, каждой страны. Везде она особая. В том месте, где мы жили, были невысокие дома, много зелени. Вообще, если мне все детально описать, то в голове складывается достаточно яркая картинка. А еще Франция у меня ассоциируется с Атлантикой – я тогда впервые побывал на берегу океана. Как же там было ветрено и жутко холодно для лета!

Дмитрий путешествует с белой тростью, так что ступеньки поезда, бытовые дела ему не помеха. Фото: Личный архив

«Проводница удивлялась, как я заправил постель и вышел подышать на перрон без посторонней помощи»

После этой поездки Дмитрий стал путешествовать и самостоятельно. Первым делом отправился на поезде в гости в Крым, а спустя пару месяцев железной дорогой к другу в Санкт-Петербург.

- С вокзалами дела обстоят гораздо сложнее, чем с аэропортами. Только недавно в них стала развиваться инфраструктура для незрячих, службы сопровождения. Да и проводники стали более толерантными что ли, готовыми помочь. Еще лет 5-10 назад взаимодействие с маломобильными пассажирами могло повергнуть их в шок.

Дима рассказывает почти анекдотичные ситуации:

- Я свободно перемещаюсь с белой тростью, так что ступеньки поезда, бытовые дела мне не помеха. Однажды, когда я самостоятельно заправил себе постель, а потом без посторонней помощи вышел во время остановки подышать на перрон и вернулся на свое место, услышал разговор проводниц. Одна то ли с ужасом, то ли в состоянии шока рассказывала второй, как наблюдала, мол, незрячий, а все сделал сам! У меня такое вызывает только улыбку.

В том первом самостоятельным путешествии в Питер он ехал в гости к другу, который тоже перемещается с белой тростью.

Чтобы получить специальные услуги, пассажир должен сообщить об этом при покупке билета. Фото: globe4allnet

- С ним мы скачали навигатор со звуковой поддержкой (какими-то особенным приложениями по навигации не пользуемся: только стандартные программы с возможностями озвучки), много гуляли без посторонней помощи. Знаете, в путешествиях я не ищу и не выстраиваю какие-то особые маршруты для незрячих - бываю там, где хочется. И считаю очень спорным вопрос, нужны ли вообще какие-то специализированные маршруты, тактильные картины, макеты, чтобы познакомить незрячего с новым миром, культурой, страной. Моя позиция простая: если хотя бы одному человеку это может быть интересно и приносит пользу, то нужны и это должно развиваться. Я за естественную интеграцию в любую среду.

В той поездке Дмитрий впервые узнал о светофорах, которые не только подают звуковой сигнал, но и приятным женским голосом говорят название улиц, через которые можно переходить.

- Очень полезная штука! В нашем Витебске в те времена светофоров и с простым звуковым сигналом было немного. А еще я понял, что петербуржцы всегда готовы помочь. Иногда мы просили нас сопроводить к станции метро или к автобусу - никто не отказывал. К нам даже подходили на улицах и предлагали помочь, когда этого и не требовалось. В Петербурге, кстати, проблема с парковками. Машины оставляют прямо на тротуарах - для нас это беда. Однажды нам с другом один из жителей многоэтажки по соседству кричал сверху: «Ребята, берегитесь, впереди машина!».

Дмитрий замечает, что в последние годы все чаще стараются помочь и жители родного Витебска. Он говорит, что лет десять назад при виде пешехода с белой тростью некоторые прохожие сторонились, а теперь подходят и предлагают посадить в транспорт, подсказывают расписание.

Дмитрий замечает, что в Европе взаимодействовать с прохожими и просить у них помощи сложнее, ведь английским он свободно не владеет. Для путешествий ему хватает 10 слов из разряда: «извините», «спасибо», «чай», «кофе» и стандартной фразы для транспорта «помогите, пожалуйста, дойти в туалет».

- В остальном помогает изъясняться Google Translate.

Поддержка маломобильных пассажиров появилась и на железной дороге в странах СНГ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Больше всего для людей с инвалидностью приспособлен Израиль

Со временем Дмитрий гостил у знакомых в Германии - раньше они, тоже слабовидящие и незрячие, жили в России. Приятелей молодой человек ищет через интернет. Сначала какое-то время общается с ними по скайпу, принимает приглашение приехать, без долгих раздумий выстраивая маршрут, или приглашает их приехать в Беларусь.

- В Германии я был лет пять назад. Во Франфурте-на-Майне, Кельне, Карлсруэ приятно удивили тогда комфортные пониженные бордюры, наличие тактильной плитки. В Минске, скажем, такая инфраструктура стала развиваться года два назад.

Затем Дмитрий открыл для себя Швейцарию, где побывал уже четыре раза. В этой стране живет его незрячая хорошая знакомая, которая приезжает в Беларусь. В обеих странах путешественники знакомятся не только с городами, но и изучают сельскую глубинку.

- В нашей стране знакомых привлекает самобытность белорусской деревни. А у меня Швейцария ассоциируется с их деревней, которая, мне кажется, очень похожа на нашу, где коровы пасутся на бескрайних зеленых равнинах. Правда, там они по традиции все с колокольчиками, - вспоминает путешественник.

После Швейцарии, где очень развита безбарьерная среда, Дмитрий открыл для себя Сербию, затем Черногорию, Албанию и Италию.

- Сербия очень похожа на Беларусь - бывшая соцстрана, где безбарьерная среда на стадии развития. Черногория и Италия – ближе к европейским развитым странам, только более туристические, - объясняет Дима. А во главе топа стран, наиболее приспособленных для людей с инвалидностью, по его мнению, Израиль.

Каких-то универсальных советов для незрячих, которые задумываются о путешествии за границу, но пока не решаются, у Дмитрия нет.

- Я считаю так: когда у человека есть очень сильное желание, то страхи отходят на второй план. Так можно решиться на что угодно: и с белой тростью ходить, и новые знакомства завести, и съездить куда-нибудь. Начинать, конечно, нужно с малого: например, с путешествий по Беларуси, а потом открывать соседние страны и весь мир.

НА ЗАМЕТКУ

Дмитрия чаще всего отправляется в другую страну в гости к знакомым и виртуальным друзьям. Так экономит на жилье, а еще открывает места, доступные только местному жителю. В поездках по местным городам компания останавливается в хостеле или на съемном жилье. Или ищет тех, кто готов их приютить и стать своеобразным гидом. Есть и малоизвестные лайфхаки.

- В Европе у человека, который сопровождает инвалида, есть право бесплатного проезда в общественном транспорте, - рассказывает Дмитрий. - Поскольку я гражданин Беларуси, то мой сопровождающий таких льгот иметь не будет. Но я могу сам стать сопровождающим для своего знакомого с инвалидностью. Таким образом, проезд и вход во многие музеи, дворцы будет для меня бесплатным. Вот и скидка в 50% на двоих.

Подготовка собак-поводырей - дело недешевое. Фото: adatilecom

ВОПРОС РЕБРОМ

- К сожалению, в Беларуси нет спроса на собак-поводырей, поэтому под потребности незрячих кинологи их особо не готовят, - говорит Дмитрий. - Во-первых, это обходится примерно в $18 тысяч. Во-вторых, в нашей стране не приспособлена инфраструктура для того, чтобы свободно ходить с собакой в магазин, кафе, библиотеку, на работу – пускай даже это поводырь. В Европе с этим все проще, поэтому и на улицах чаще можно заметить незрячих, которых сопровождает собака.

Зато, говорит визави, в Беларуси постепенно развивается приложение «Крокi на гукi», которое помогает незрячему найти путь к аптеке или банку, рассказывает, сколько на пути ступенек, в какую сторону открываются двери и сообщает о других препятствиях.

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