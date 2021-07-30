Турецкие курорты горят: Россияне готовы отменить туры в Анталью

Горят леса вокруг Манавгата, в 75 км к востоку от курортного города Анталья Фото: REUTERS

Природные аномалии добрались и до турецких курортов. Из-за возгорания, начавшегося на свалке мусора, популярная у туристов провинция Анталья оказалась охвачена лесными пожарами. Огонь распространяется стремительно и уже подобрался к населенным пунктам. Под угрозой находится деревни Эвренсеки, Еникей и Калемлер, а также жители прибрежной зоны. Мэр Манавгата Шюкрю Кесен вообще заявил, что город надо закрывать, а турецкие власти сообщили о 53 пострадавших.

Легче в ближайшие дни точно не будет, ведь 40-градусная жара и ни единого облака на небе не помогают бороться с огнем. Сейчас в тушении пожара участвуют два самолета, почти два десятка вертолетов, шесть бульдозеров, 106 пожарных машин и сотни спасателей.

Клубы дыма окутали окрестности Манавгата. Фото: REUTERS

На видео, распространенном телеканалом NTV, виден черный дым над городом в непосредственной близости от жилых домов. Сообщается, что возгорание возникло во второй половине дня. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории.

А ведь это один из самых популярных у российских туристов регионов Турции.

- Ситуация и правда сложная, мне сейчас туристы присылают из Антальи апокалиптические фотографии, - рассказал kp.ru генеральный директор туроператора «Space Travel» Артур Мурданян. – Но местные успокаивают, да и сами они видят, что до прибрежных отелей огонь не доходит. Пока никто из живущих на первой береговой линии не изъявил желание уехать.

Дым от лесного пожара над турецким городом в окрестностях Антальи. Фото: REUTERS

Но есть люди, которые поселились не у самой воды. И вот у них могут быть проблемы.

- Разумеется, есть отели, и таких немало, которые стоят в отдалении от моря. Вот их постояльцам точно не имеет смысла оставаться там, воздух в этих районах сильно загрязнен, - признается Мурданян.

По его словам, туроператоры готовы рассматривать требования своих клиентов прервать отдых и вернуть деньги. Это, скорее всего, сочтут форс-мажорными обстоятельствами.

Лесные пожары перекинулись на населенные пункты. Фото: REUTERS

- Такие ситуации урегулируются в индивидуальном порядке, - говорит Мурданян. - Другое дело, как быть тем, что только готовится лететь, тут ситуация гораздо более острая. Мы только входим в пик летнего туристического сезона, и все замерли в ожидании – пойдут ли люди отменять туры. Ситуация очень спорная, и турецкие отельеры без указания местных властей или рекомендаций нашего МИД не ездить в связи с опасностью, вряд ли будут что-то компенсировать. С учетом августа отели возьмут максимальный штраф, так как иначе они лишатся полугодового заработка.

Местные турецкие власти успокаивают: туристические районы отстоят во что бы то ни стало. Пока же, все экскурсии в районе стихийного бедствия приостановлены.

Другие туроператоры, опрошенные "КП", утверждают, что не собираются отменять туры или как-то корректировать планы отдыхающих. В одной из компаний вообще заявили, что «все идет в штатном режиме и каких-то особых указаний из Антальи нам не поступало».

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