Пожар на Новый год, белорусский «перевал Дятлова» и давка на Немиге: где в Минске покоятся жертвы трагедий и что установили на их могилах

Трагедия на Немиге унесла жизни 53 человек. Фото из архива

1946 год: пожар в Минске на новогодней елке

3 января 1946 года в Гостином дворе на площади Свободы, где тогда располагался клуб госбезопасности, проходил первый послевоенный бал-маскарад. Билеты на бал получили только отличники, активисты и дети высокопоставленных чиновников - всего около пятисот человек. Залы на третьем этаже были украшены ватой, имитировавшей снег, в центре стояла большая елка с красивыми игрушками и гирляндами, играл оркестр, выступали артисты. В соседнем «зале сказок» гостей встречали набитые мишурой Дед Мороз со Снегурочкой и другие сказочные персонажи.

Когда все гости собрались, металлическую решетку между вторым и третьим этажом закрыли на замок, чтобы никто не прошел в другое крыло - там хранился секретный архив гестапо. Именно этот замок в ту ночь и сыграл свою роковую роль.

Уже был объявлен последний танец и зазвучало танго, как вдруг начался пожар. Сперва загорелась гирлянда на елке, потом сама елка, дальше огонь по цепочке ватных украшений перекинулся на всю комнату. Через несколько минут пылал и второй зал, и лестница, которая вела к выходу. Люди оказались в ловушке. Разбив окна, начали прыгать с третьего этажа. Некоторые сумели пробраться на чердак и спуститься оттуда по водосточной трубе. Еще часть людей спаслась, пробившись через заваленный вещами черный ход.

По официальным данным в ту ночь в пожаре погибло 27 человек, по неофициальным - не меньше 200. Людей, погибших от ран и от падения с высоты, похоронили в одиночных могилах. А останки тех, кто сгорел заживо, - в двух больших цинковых гробах на Военном кладбище Минска. На их могиле поставили скромный памятник, на нем - 27 фамилий, рядом с каждой - возраст. Большинству погибших было 16 - 18лет.

На памятнике 27 фамилий, но жертв пожара было в разы больше. Фото: Наталия КРИВЕЦ

Причина пожара по сей день неизвестна. Официально было объявлено, что это служебная халатность, директора клуба посадили за нее на 6 лет. Но наиболее вероятная версия, по мнению историков, - предумышленный поджог, который кто-то совершил ради уничтожения архива гестапо. Архив, в отличие от людей, в ту ночь спасли.

1971 год: белорусский перевал Дятлова

Мемориал из девяти каменных палаток на Чижовском кладбище - знак самой крупной трагедии в истории белорусского туризма. 50 лет назад в Восточных Саянах в Иркутской области 12-метровая лавина снега накрыла группу Михаила Кореня из Минска. В ней было девять человек, в их числе известный бард Арик Крупп.

Похожая трагедия случилась в 1959 году на Северном Урале с российской группой Дятлова на перевале, названном позже его именем. Но если причина гибели дятловцев до сих не разгадана, то как погибли белорусские туристы, известно из найденных дневников. Группа должна была уйти с Пихтового перевала, где их накрыла лавина, 22 марта. Но у одного из туристов разболелся живот, и группа задержалась у перевала на три дня. За это время навалило столько снега, сколько должно было выпасть, видимо, за всю зиму. Шансов пройти почти не было, однако туристы решили двигаться дальше. Самый опытный из них, Игорь Корнеев, нес палатку и, упаковывая ее, задержался на стоянке дольше всех. А когда отошел от нее метров на 150, услышал характерный шуршащий звук. Предупредить товарищей о лавине он не успел, но сам оказался на ее окраине и смог выбраться на поверхность. Четыре дня он пытался откопать товарищей, а когда понял, что ничего не выйдет, отметил запасной лыжей место их гибели и двинулся в сторону охотничьей избушки. Но не дошел - в 250 метрах от стоянки попал в лавину.

Надмогильными памятниками туристам стали каменные палатки. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В мае спасатели нашли в том месте, где была воткнута лыжа, восемь тел погибших. Тело Игоря Корнеева нашли в начале июня. Для него было оставлено место на Чижовском кладбище рядом с товарищами. Кстати, за расследованием дела лично следил первый секретарь ЦК КПБ Петр Машеров.

1999 год: трагедия на Немиге

30 мая 1999 года праздник пива и концерт группы «Манго-Манго», устроенные на берегу реки Свислочь недалеко от Дворца спорта, превратились в самую жуткую трагедию в истории современной Беларуси - массовую давку в подземном переходе станции метро «Немига», жертвами которой стали 53 человека. Большинство - юные девушки по 14 - 20 лет. Их затоптала до смерти толпа, спасавшаяся от дождя и града. Веселые песни сменились траурными маршами над гробами, в которых лежали молоденькие девочки в свадебных платьях.

Мемориалы жертвам трагедии на Немиге. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО, Наталия КРИВЕЦ

24 погибших были похоронены не в Минске, 29 - на четырех столичных кладбищах (11 человек - на Восточном, 9 - на Чижовском, 6 - на Кальварийском и 3 - на Северном). Групповое захоронение - аллея жертв трагедии на Немиге - есть только на Чижовском кладбище. На остальных почти все могилы находятся в разных местах, но и на Восточном, и на Кальварийском кладбищах установлены мемориальные памятники погибшим на Немиге.

2010 год: пожар на складе завода вычислительной техники

Рано утром 11 мая 2010 года загорелся склад минского завода вычислительной техники на улице Притыцкого. На складе хранился поролон в рулонах, так что пламя быстро охватило площадь в 464 квадратных метра. Тушить пожар прибыли 25 пожарных машин и 105 спасателей. А через 40 минут случилась трагедия - в здании внезапно обрушилась крыша, под завалами оказалось восемь спасателей. Двое погибли на месте, еще двое скончались в больнице. Всех четверых - старшего сержанта Вадима Лесика, капитана Дмитрия Ловдара, старшину Андрея Мухина и старшего сержанта Юрия Сысоя - похоронили на Восточном кладбище рядом. На черных мраморных плитах выгравированы их портреты и орден «За личное мужество». Их спасатели получили посмертно.

Пожар унес жизни четырех спасателей. Фото: Наталия КРИВЕЦ

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