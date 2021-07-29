«Ни капельки не жалею»: Бывший муж дочери Немцова рассказал, почему они развелись через полгода после свадьбы

Дина Немцова вышла замуж за своего друга детства Дмитрия Матевосова в августе 2020 года. Фото: Инстаграм Екатерины Одинцовой.

В августе прошлого года 18-летняя дочь покойного политика Бориса Немцова Дина вышла замуж за своего друга детства Дмитрия Матевосова. Молодые сыграли пышную свадьбу в Барвихе, на Рублевке, а через два месяца еще и обвенчались. Увы, брак молодоженов просуществовал чуть больше полугода. Уже в марте Дина решила расстаться с мужем. По словам девушки, ее супруг совершил нечто ужасное, после чего она больше не могла жить с ним.

- Я ни разу не сомневалась в правильности решения разойтись. Ведь мы расстаёмся, потому что есть вещи, которые в моем понимании с браком несовместимы. Их уже никак не исправить. Вся семья меня поддержала. Я смирилась и поняла, что нужно уходить, - сообщила дочь Немцова в Инстаграме.

А вот Дмитрий, по его словам, так и не понял, что же такого ужасного он сделал. Все это время 21-летний Матевосов хранил молчание о причинах развода с дочкой политика. И только сейчас озвучил свою версию событий.

- Мы с Диной развелись. Почему? Как у всех: не совпали, не сложилось и так далее. Но хорошо, что быстро это поняли. Точнее, она поняла, а я просто согласился, о чем ни капельки не жалею. Мы с ней действительно оказались очень разными, и у нас разные взгляды на институт семьи, - рассказал молодой человек «СтарХиту».

Брак Дины и Дмитрия просуществовал всего полгода. Фото: Инстаграм Екатерины Одинцовой.

Дмитрий уверяет, что ни он сам, ни его родственники так и не поняли, что именно дочь Немцова не устроило в их браке. По его мнению, ни одно из случившихся с ними событий не было настолько серьезным, чтобы рушить семью.

- Что самое интересное, ни мои друзья, ни моя семья, ни я реальную причину понять так и не смогли, да и плевать. То есть было много мелких факторов, которые привели к разводу. Мы все их приняли, но на развод они, откровенно говоря, не тянут, хотя в таком возрасте, может быть, и тянут, - считает молодой человек.

Супругам не удалось сохранить дружеские отношения, но на сам факт брака с Диной Дмитрий смотрит позитивно.

- Я так скажу: 240 дней брака были хорошими, два дня — плохими. 2/240 — меньше одного процента. Так что все супер. Еще добавлю, что не загоняюсь по этому поводу. Что было, то прошло. Жизнь продолжается,- говорит экс-супруг Немцовой.

Похоже, Дина гораздо тяжелее пережила их развод. Даже сейчас, спустя четыре месяца после развода, она признается, что с большим трудом пришла в себя.

- Мое 19-летие началось с решения развестись. 31 марта в 20:30 я плакала, в 23:40 делала макияж, чтобы хоть как-то собраться, а 1 апреля в 0:00 я задувала свечи, зная, что следующий год жизни будет совершенно иным. Неопределенность пугала, - рассказывала в Инстаграме дочь политика.

По словам девушки, она искренне старалась, чтобы их брак был идеальным.

- Я правда хотела как лучше. Я была той самой «дочерью маминой подруги», которая все сделала правильно и была «хорошим примером». Я искренне верила в одну любовь на всю жизнь. И очень страшно обжигаться и разочаровываться, когда ты все делала правильно и надеялась, что это защитит от боли, - призналась Дина. - Я очень разочарована.

Дина Немцова и ее брат Антон Немцов – дети владелицы пиар-агентства Екатерины Одинцовой и политика Бориса Немцова. Фото: Инстаграм Екатерины Одинцовой.

Немцова признается, что от душевной боли ее спасла учеба: после расставания с мужем она каждый день дисциплинированно отправлялась на занятия. Дина учится в Британской высшей школе дизайна. Обучение проходит в Москве, но полностью на английском языке. Бывший муж Немцовой, 21-летний Дмитрий Матевосов - студент МГУ, он учится на факультете вычислительной математики и кибернетики.

Дина Немцова и ее брат Антон Немцов – дети владелицы пиар-агентства Екатерины Одинцовой и политика Бориса Немцова. Их родители никогда не были в браке (на момент отношений с Екатериной Борис был женат), однако бывший вице-премьер России признал и сына, и дочь. Немцов дал детям свою фамилию и хорошо обеспечил их.