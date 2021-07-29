Участников военно-морских парадов не тронул Covid-19

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ходе подготовки и проведения Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге приняли беспрецедентные медицинские противоэпидемические меры: систематически проводилась дезинфекция 70 кораблей, катеров, парусных судов, подводных лодок, судов обеспечения, 48 единиц авиационной техники и других транспортных средств. Эти меры позволили избежать инфицирования военнослужащих Covid-19.

- Ежедневно проводились медицинские осмотры с термометрией. Организовано лабораторное обследование на возможное инфицирование Covid-19 более четырёх тысяч военнослужащих.

Предварительно, все экипажи кораблей, принимающих участие в параде, были обследованы и направлены в море на двухнедельную обсервацию, - сообщили в Минобороны России.

Кроме того, Минобороны России подвергли лабораторным исследования на предмет выявления возбудителя коронавирусной инфекции прошли более 300 журналистов, которые участвовали в освещении мероприятия.

После торжественных мероприятий, всех военнослужащих снова отправили обсервации, чтобы провести лабораторные исследования.

Напомним, День ВМФ отмечается в стране ежегодно в последнее воскресенье июля. В этом году он выпал на 25 июля. В этот день 5-й Главный военно-морской парад был посвящен 325-летию создания Российского регулярного флота. Он прошел в акваториях Невы в Санкт-Петербурге и Кронштадтского рейда. По устоявшейся традиции в нем приняли участие военные моряки Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, а также военно-морской базы Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике. В военно-морских парадах по всей России приняли участие более 15 тысяч человек, более 200 кораблей и подводных лодок, свыше 80 воздушных судов и 120 единиц боевой техники.

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