Disney и Одноклассники представляют первый трейлер фильма «Последний богатырь: Посланник Тьмы»

Кадр из трейлера фильма «Последний богатырь: Посланник Тьмы».

В социальной сети Одноклассники эксклюзивно пройдет официальная премьера трейлера третьей части сказочной саги Disney «Последний богатырь» — «Последний богатырь: Посланник Тьмы». Миллионы интернет-пользователей первыми смогут увидеть кадры одного из самых ожидаемых фильмов 2021 года.

Первая часть сказочного приключения Disney вышла в прокат в октябре 2017 года, вторая — в декабре 2021. Оба фильма завоевали многочисленные рекорды в отечественном прокате, и стали любимым новогодним развлечением для российских зрителей, сочетая в себе волшебство, добрый юмор и захватывающий дух экшн. Третья часть — это завершение истории полюбившихся персонажей, которое готовит для зрителей множество смешных моментов и непредсказуемых сюжетных поворотов.

Третья часть сказки рассказывает о новых приключениях богатыря Ивана. Иван наконец обрел силушку богатырскую, злой чародей Роголеб повержен, и теперь все Белогорье ждет пир на весь мир: Иван и Василиса собираются праздновать свадьбу! Однако в самый разгар приготовлений к празднику зло снова напоминает о себе: Василиса похищена, и в пылу погони Иван и его друзья оказываются в современной Москве. Для жителей Белогорья это — волшебный мир, в котором люди не в состоянии отличить настоящую магию от дешевой детской игрушки. Но, как выясняется, и в этом мире, бок о бок с обычными людьми, неплохо устроились герои старых сказок, и с их помощью у Ивана есть шанс окончательно победить древнюю Тьму.

Первый официальный трейлер фильма «Последний богатырь: Посланник Тьмы» эксклюзивно появится в группе Disney Россия. Посмотреть его можно в десктопной и мобильной версиях соцсети, приложениях OK на iOS и Android и на большом экране в приложении «OK Видео» на Smart TV и Android TV. Фильм производства Disney, Yellow, Black and White и телеканала «Россия», «Последний богатырь: Посланник Тьмы» выйдет в широкий прокат 23 декабря 2021 года.