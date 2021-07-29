«Гепатит С в России становится старше, а число пациентов, которым требуется лечение, нарастает»

Владимир Петрович Чуланов. Из личного архива.

Во время пандемии коронавируса многие другие опасные заболевания, уносящие ежегодно жизни миллионов людей, в общественном сознании как будто бы отошли на второй план. Хотя на самом деле они никуда не делись.

Например, гепатит С – это вирусное заболевание, которое поражает печень человека. Его опасность в том, что болезнь долгое время не вызывает никаких симптомов, и за годы может привести к циррозу или даже раку печени.

По уровню смертности гепатит С стоит на втором месте после туберкулеза, а число людей, у которых он диагностирован, в 9 раз больше количества ВИЧ-инфицированных.

Во всем мире от гепатита С каждый год умирают около 1,1 млн пациентов(1).

Почему предположительно? Потому что в нашей стране (увы!) пока еще очень низкая выявляемость этого заболевания на ранних стадиях. То есть многие россияне, уже болеющие гепатитом С, об этом не знают. С одной стороны, это объясняется тем, что в 80% случаев болезнь на начальном этапе протекает бессимптомно(2). С другой стороны - это выбор в пользу «пойду к врачам, если совсем плохо станет» и низкая осведомленность о таких заболеваниях и его последствиях.

28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. Накануне мы побеседовали с доктором медицинских наук, профессором, главным внештатным специалистом по инфекционным болезням Минздрава России Владимиром Петровичем Чулановым о том, сколько россиян ежегодно умирают от вирусного гепатита С и почему многие инфицированные стесняются рассказать о болезни даже самым близким, не обращаются за медицинской помощью.

«НА РАННЕЙ СТАДИИ ЭТО ЛЕЧИТСЯ ЗА 8-12 НЕДЕЛЬ»

- Владимир Петрович, как сейчас в России устроен алгоритм оказания медицинской помощи людям, у которых выявлен гепатит С?

- Существует определенная программа скрининга. Например, у нас на гепатит С обследуется каждая беременная женщина - дважды за период протекания беременности. Обследуются люди, которые госпитализируются в стационары больниц. Обследуются пациенты психоневрологических диспансеров. Это довольно большой список людей, который внесен в санитарные правила. Все это делается, чтобы как можно раньше выявлять болеющих людей и вовремя оказать им помощь. Если заболевание обнаружено, пациент должен затем обратиться для дальнейшего обследования в поликлинику к врачу-инфекционисту, и затем определить вместе с ним, какая нужна тактика лечения. Очень часто люди ориентируются на наличие симптомов. Если их нет – значит, и болезни нет. В случае с гепатитом С это не так. Его особенность состоит в том, что оно долгое время протекает без симптомов, или его симптомы невозможно отличить от других привычных нам явлений. Например, легкому недомоганию, иногда слегка повышенной температуре, слабости человек, как правило. не придает особого значения. Он живет обычной жизнью, чувствует себя в целом здоровым, хотя может быть уже инфицированным. Проявления болезни, как правило, наиболее заметны уже на поздних стадиях болезни (с момента заражения может уже пройти и до 15-20 лет, - Авт.), на этапе цирроза печени, когда орган уже серьезно поражен.

- А если болезнь выявлена на ранней стадии?

- Для такого лечения гепатита С сегодня рекомендуется использовать препараты прямого противовирусного действия. Пациент принимает одну или несколько таблеток в день. Эти препараты безопасны, побочных эффектов у них практически нет, и абсолютное большинство людей с их помощью может полностью справиться с заболеванием за 8-12 недель. Но сложность в том, что сегодня это довольно дорогостоящее лечение.

- В России есть какие-либо программы, которые позволяют пройти такое лечение?

- Такие программы существуют в некоторых регионах, если сам субъект Российской Федерации берет на себя расходы на лечение таких пациентов. Но далеко не во всех регионах такие программы есть. Где-то, даже если программа есть, она очень скромная - в квоту включают, может быть, 50, 100, 200 человек в год. Безусловно, для большинства регионов этого недостаточно. Даже для Москвы, например, у которой самая мощная программа региональная, в год включается около 2-3 тысяч человек. С одной стороны, это может показаться много. Но в Москве ежегодно выявляют около 5 тысяч новых случаев гепатита С. Получается, что у нас нарастает число пациентов, которым требуется лечение. В итоге только в столице число зараженных гепатитом С может достигать до 70 тысяч человек.

Также есть лечение гепатита С в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) в дневных стационарах. То есть пациент не находится там постоянно, он просто приходит с определенной регулярностью, получает лечение и возвращается домой. Это не очень удобно, и опять же, эта программа тоже ограничена по своим объемам. Да, есть проблема, что сегодня в России доступность лечения пока невысока. Нам необходимо работать над тем, чтобы ее повысить.

Федеральных программ пока нет. Но они разрабатываются. (Подробности читайте ниже, - Авт.).

СКОЛЬКО РОССИЯН УМИРАЕТ ОТ ГЕПАТИТА С

- Если взять, скажем, последние 10 лет - как изменялась динамика заболеваемости гепатитом С в России, в мире?

- Правильнее говорить о выявлении случаев заболевания. Потому что человек мог заразиться 20 лет назад, а гепатит С у него выявили только сейчас. До 2009 года мы наблюдали тенденцию нарастания количества новых выявляемых случаев, а 2009-й стал переломным. Тогда у нас заболеваемость стабилизировалась и сначала на протяжении пяти лет сохранялась приблизительно на одинаковом уровне. Примерно 39-40 случаев на каждые 100 тысяч жителей, что в абсолютных цифрах - около 50 тысяч новых случаев в год по всей России. А с 2014 года появилась четкая тенденция к снижению количества вновь выявляемых случаев. Но это все-таки довольно медленное снижение. Было 40 человек на 100 тысяч населения, а стало 30. Да, это хорошая тенденция, но 45 тысяч новых выявленных пациентов с гепатитом С - это все равно довольно много.

- Сколько человек ежегодно умирает от гепатита С в России?

- Тут есть некоторые нюансы. Дело в том, что в статистике причиной смерти могут указывать и не гепатит С. Пациенты умирают от неблагоприятных исходов заболевания - цирроза или рака печени. Поэтому причиной смерти могут указать болезнь желудочно-кишечного тракта или онкологическое заболевание, при этом их причина – гепатит С – не учитывается, как бы исчезает из поля зрения.

Для того, чтобы оценить реальную смертность от гепатита С, нужно проводить оценку смертности от цирроза и рака печени, которые с ним связаны. Мы такие оценки сделали несколько лет назад и опубликовали их получилось, что, например, в 2015 году в России от гепатита С погибло где-то 15 000 человек (из-за цирроза), а от рака печени в исходе хронического гепатита С еще около 1,6 тысячи человек. Получается, около 17 тысяч жизней за тот год унес гепатит С.

- В одном из интервью вы говорили, что в России гепатит С становится «старше».

- Да, количество вновь выявленных случаев в возрастной группе 20-30 лет ежегодно снижается, а среди людей группы 40-50 лет - постепенно нарастает. Это связано с тем, что основная доля сегодняшних пациентов была инфицирована в середине-конце 90-х, в эпоху вспышки употребления внутривенных наркотиков (вирусный гепатит С чаще всего передается через кровь, - Авт.). Эти люди постепенно переходят в более старшие возрастные группы, а мы их продолжаем выявлять. Это тревожно, потому что тоже хорошо известно, что гепатит С у людей старше 40 быстрее прогрессирует в цирроз. Соответственно, смертность от этих исходов также может нарастать.

- А в мире примерно те же тенденции?

- На самом деле, все очень зависит от страны. В каких-то странах ситуация гораздо более благоприятная, но есть страны, где все намного сложнее, чем у нас. Было исследование, в котором ученые взяли страны, в которых находится 80% всех пациентов с гепатитом С, и ранжировали по убыванию числа пациентов. Россия оказалась на 5-м месте перед США и после Китая, Пакистана, Индии и Египта. То есть мы находимся в числе стран с большими цифрами болеющих гепатитом С.

МИФЫ О ГЕПАТИТЕ С

- В этом году Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, поручил найти решения, чтобы к 2030 году сократить до минимума заболеваемость гепатитом С.

- При Минздраве России создана рабочая группа по разработке такой программы элиминации гепатита С, программы оказания помощи пациентам с гепатитом С. Здесь идет речь не только о лечении, но и о своевременном выявлении, и о профилактике инфекции. Нужен комплексный подход. А 2030 год - это рубеж, который соответствует стратегии ВОЗ от 2016 года, и Россия, как член ВОЗ, также поддержала ее. Задача - к 2030 году снизить смертность от вирусных гепатитов на 65% и количество новых случаев гепатита - на 90%.

- Вы сказали о профилактике. Работа с обществом, просветительские программы могли бы снизить заболеваемость гепатитом?

- Такая работа по повышению информированности населения - крайне важная. Поскольку существует много мифов относительно гепатита С. Один из них, что это якобы неизлечимое заболевание. И поэтому некоторые люди, даже зная о том, что они больны, не обращаются за медицинской помощью. Многие не знают, чем грозит это заболевание - «У меня ничего не болит. Ну подумаешь, что-то выявили…». Они не придают болезни значения, не понимая, что она может привести к тяжелым последствиям – циррозу и раку печени. Поэтому о гепатите С нужно говорить, объяснять людям детали, чтобы была настороженность и было понимание, что с этим можно справиться. И конечно рассказывать, как передается вирус гепатита С, как можно снизить риск заражения.

- Есть еще миф, что гепатит С - исключительно маргинальная болезнь.

- Нет, конечно, это не так! Мы действительно знаем, что это заболевание передается, в основном, через кровь. И, безусловно, риски заражения очень высоки у людей, которые употребляют наркотики внутривенно. Это так и остается. Но это не единственный способ инфицирования. Можно, хоть и в редких случаях, заразиться половым путем. По-прежнему есть случаи, когда гепатит С передается во время оказания медицинской помощи, в том числе при переливании крови. Это было особенно распространено до 90-х, но в современной медицине риски сведены практически к нулю, так как используются одноразовые инструменты, а доноры неоднократно проверяются на гепатит, прежде чем использовать их кровь. Гепатитом С можно заразиться при нанесении татуировк и во время пирсинга. Также гепатитом С ребенок может заразиться от мамы во время родов. Поэтому так важно выявлять болезнь у женщин детородного возраста.

- Диагноз гепатит С - это препятствие для того, чтобы планировать рождение ребенка?

- Нет, гепатит С не создает проблем для планирования семьи. –от гепатита С, как правило, можно вылечиться с помощью 8 или 12-недельного курса лечения, после чего можно планировать беременность и родить здорового ребенка. Если же заболевание выявили уже у беременной женщины, она тоже может спокойно выносить, родить - риск передачи ребенку существует, но он невысок, около 5%. Стоит отметить, что передача гепатита С, как правило, происходит не внутриутробно, а в момент родов, когда ребенок контактирует с кровью матери

- Владимир Петрович, на ваш взгляд, может ли быть эффективной работа с пациентскими организациями для элиминации гепатита С? Если да, то в каких направлениях?

- С моей точки зрения, взаимодействие с пациентскими организациями –очень важно, в том числе это касается области вирусных гепатитов. В первую очередь, потому что пациентские организации проводят большую работу в направлении повышения информированности населения. Например, в России есть организация «Вместе против гепатита», они очень здорово, доходчиво доносят до людей важную информацию о вирусных гепатитах. Многие пациентские организации работают над созданием «горячих телефонных линий». Естественно, у многих людей, у которых выявляется гепатит С, это вызывает шок - они не знают, что делать, как жить. Мы уже говорили, что некоторые считают гепатит С болезнью наркоманов и людей, ведущих беспорядочную половую жизнь. Соответственно, человек может стесняться сказать –о своей болезни даже своим близким, боясь ложных домыслов. Он может постесняться обратиться за медицинской помощью. Конечно, ему нужна помощь понимающих людей! Чтобы ему объяснили, что есть лечение и куда можно обратиться. Эта психологическая составляющая поддержки очень важна. Пациентские организации могут дополнительно работать и в направлении анализа ситуации. Есть примеры, когда они анализируют доступность лечения. И такой конструктивный диалог профессионалов помогает системе здравоохранения найти более эффективные подходы в решении этой общемировой проблемы.

Материал подготовлен при поддержке ООО "МСД Фармасьютикалс".

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