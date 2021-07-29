Самые большие шансы – у «Новых людей»

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев. Фото: пресс-служба "Новые люди"

В сентябре россияне выберут новый состав Государственной думы. Насколько серьезно он изменится? За два месяца до голосования сказать сложно, но эксперты сходятся во мнении, что в парламенте могут появиться не только новые лица, но и политические движения. Самые внушительные шансы преодолеть пятипроцентный барьер имеет партия «Новые люди» Алексея Нечаева

ПОДТАИВАНИЕ СУГРОБОВ

Перспективы малых партий, как считает президент Фонда эффективной политики Глеб Павловский, в первую очередь зависит от «износа» партии власти. О конкретных результатах говорить пока рано – до выборов еще два месяца. Но если главенствующая политическая организация в стране поведет себя неуверенно, мы увидим своего рода «подтаивание сугробов весной», которое может обернуться снижением рейтингов партии. - Малые партии могут войти в Госдуму. Одна – намеренно или несколько в случае некоторого крушения большинства «Единой России, - отметил Глеб Павловский, который когда-то и сформулировал идеологию того самого «большинства». На кого намекает политолог? На данный момент теоретические шансы пройти в Госдуму имеют три непарламентские партии. Президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков сообщил, что нынешний рейтинг партии «Новые люди» уже составляет 5% (это минимальный порог для прохождения партии в парламент), у «Зеленых» и «Партии пенсионеров» - по 4%. - Я считаю, что шансы прохождения партии «Новые люди» в Госдуму достаточно высокие, - отметил президент Европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов. – В стране 20-25% избирателей желает перемен в разных смыслах этого слова. «Новые люди», простите меня за цинизм, идеальная упаковка, чтобы привлечь представителей разных социальных и политических групп. Кроме того, отметил политолог, партия совершает удачные действия. В частности, привлекла в партийный список Сардану Авксентьеву, экс-мэра Якутска, которая в первый год работы на посту для экономии бюджетных средств выставила на торги служебные автомобили чиновников, сократила расходы на содержание аппарата администрации, отменила проведение дорогостоящих банкетов и корпоративов.

ПАРТИЯ «ПЕРВОЙ СВЕЖЕСТИ»

Эксперты неоднократно отмечали, что существенная часть общества России надеется на перемены, но при этом против революций. В подавляющем большинстве случаев речь идет об изменениях в экономике и социалке. Однако, избирателей нужно еще постараться заманить прийти на выборы. «Новым людям», похоже, это удается… Лидер партии Алексей Нечаев отметил, что год назад у «Новых людей» рейтинг был меньше 2%, но это не помешало в сентябре 2020-го набрать на местных выборах в Рязани больше 6% голосов, в Костроме – 7%, в Калуге – почти 8%, а в Томске - 15%. Сейчас партия активно «накачивает мускулы» - в регионах создано 600 штабов. Идейное ядро движения растет. Людей привлекают идеи молодой партии. «Первое, мы требуем оставлять деньги в регионах: полномочиями регионы нагрузили, а денег нету. Хотя на местах виднее куда деньги тратить, - отметил Алексей Нечаев. – Второе, «Новые люди» предлагают напрямую выбирать мэров, прокуроров и судей. Людям слово «демократия» может быть и не интересно, но выбирать мэра хотят. Потому что в этом случае он будет работать на них, а не на начальника из Москвы. И в-третьих, наша партия молодая, модная. Я бы сказал «партия первой свежести». Мы строим будущее здесь и сейчас».